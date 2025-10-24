أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة ش.م.ع (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: DRIVE) عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مما يعكس التميز التشغيلي المستمر، والتنفيذ المنضبط، والتوسع الاستراتيجي في قطاع التنقل.

بالنسبة للربع الثالث من عام 2025، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 113 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 87 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 30%. ونمت إيرادات الربع بنسبة 29% لتصل إلى 209 ملايين درهم إماراتي، مقارنة بـ 162 مليون درهم إماراتي للفترة المماثلة من العام الماضي.

أما بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، فقد حققت شركة الإمارات لتعليم القيادة إيرادات بلغت 563 مليون درهم إماراتي، بزيادة 67% مقارنة بـ 337 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام 2024. ووصل صافي الربح لفترة التسعة أشهر إلى 272 مليون درهم إماراتي، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 31%. وقد تحقق هذا الأداء القوي مدفوعاً بالطلب المستدام على خدمات تدريب السائقين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ومواصلة عملية تحسين المحفظة.

وتعليقاً على النتائج، قال السيد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: "تعكس نتائجنا للربع الثالث وفترة التسعة أشهر مرونة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل. نواصل الابتكار في مجال تعليم السائقين، والاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع عروض خدماتنا لدعم السلامة على الطرق والتنقل المستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: "تترسخ قوتنا المالية في الإدارة الفعالة للتكاليف وتوليد النقد القوي. ومع إجمالي أصول يبلغ 1.8 مليار درهم إماراتي وأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 941 مليون درهم إماراتي، تظل الشركة في وضع جيد لتمويل مبادرات النمو وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين."

أكملت شركة الإمارات لتعليم القيادة بنجاح خلال أكتوبر 2025 الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة مواصلات القابضة ذ.م.م، مع خيار لزيادة الملكية إلى 50.6%. يعزز هذا الاستثمار الاستراتيجي مكانة شركة الإمارات لتعليم القيادة في مجال التنقل المتكامل والنقل المستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.

أبرز المؤشرات المالية (كما في 30 سبتمبر 2025)

إيرادات الربع الثالث 2025: 209 مليون درهم إماراتي ( ↑ 29% على أساس سنوي)

29% على أساس سنوي) صافي ربح الربع الثالث 2025: 113 مليون درهم إماراتي ( ↑ 30% على أساس سنوي)

30% على أساس سنوي) إيرادات التسعة أشهر 2025: 563 مليون درهم إماراتي ( ↑ 67% على أساس سنوي)

67% على أساس سنوي) صافي ربح التسعة أشهر 2025: 272 مليون درهم إماراتي ( ↑ 31% على أساس سنوي)

31% على أساس سنوي) إجمالي الأصول: 1.8 مليار درهم إماراتي

الأرصدة النقدية والمصرفية: 941 مليون درهم إماراتي

نبذة عن شركة الإمارات لتعليم القيادة

تأسست شركة الإمارات لتعليم القيادة في عام 2000، وهي المزود الرائد لتعليم القيادة في أبوظبي والشريك الحكومي الموثوق لبرامج التعليم ما قبل الترخيص. تلتزم الشركة بتطبيق منهجيات تدريب متقدمة وابتكارات رقمية لتقديم تجارب تعليمية عالية الجودة تتماشى مع أعلى معايير السلامة على الطرق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

www.edcad.ae

