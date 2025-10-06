مسقط: انسجامًا مع توجهه نحو تطوير منتجات مبتكرة تواكب تطلعات الزبائن، أعلن صحار الدولي عن إطلاق بطاقة ائتمانية متميزة تُقدّم استرجاع نقديًا بنسبة 3%، وتعد الأولى من نوعها في السلطنة . إذ تمنح لحامليها استرجاع نقديًا يُضاف تلقائيًا إلى رصيدهم شهريًا، ، ما يجعلها خيارًا عمليًا يقدّم قيمة ملموسة في كل عملية شراء. ويجسد هذا العرض رؤية البنك في ابتكار حلول تعزز القيمة المضافة وتمنح الزبائن تجربة مصرفية أكثر مرونة وثراء في معاملاتهم اليومية.

وحول ذلك، صرّح عبدالقادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، قائلاً: "زبائننا هم المحرك الأساسي لكل ما نقدمه في صحار الدولي، ومن ثقتهم نستمد الدافع لتوسيع آفاق العمل المصرفي وتقديم حلول تتوافق مع أسلوب حياتهم وتحقق قيمة ملموسة لتجاربهم المالية. تمثل هذه البطاقة الائتمانية امتدادًا لالتزامنا بتطوير علاقة قائمة على الابتكار ، والمزايا الحقيقية، وتجربة مصرفية سهلة تمنح الزبائن مكافآت مباشرة وفوائد مستمرة تتجاوز حدود المعاملات التقليدية."

وتُمنح البطاقة الائتمانية الجديدة للزبائن الذين يبلغ دخلهم الشهري 400 ريال عُماني فأكثر، لتشكل إضافة نوعية إلى محفظة بطاقات صحار الدولي، وتقدّم لحامليها وسيلة فعّالة لإدارة شؤونهم المالية مع التمتع بمزايا حصرية. كما تحظى البطاقة بقبول عالمي في أكثر من 40 مليون متجر ونقطة بيع، إضافة إلى أكثر من 2.5 مليون جهاز صراف آلي يدعم بطاقات فيزا، ما يتيح للزبائن سهولة الوصول إلى أموالهم وإجراء المدفوعات بسهولة أينما كانوا حول العالم.

إلى جانب ميزة الاسترداد النقدي، صُممت البطاقة بمجموعة من المزايا الإضافية التي تضيف بعدًا جديدًا لتجربتهم المصرفية. فخلال السفر، يستفيد حاملوها من ست زيارات مجانية سنويًا إلى صالات المطارات في 25 وجهة حول العالم، إلى جانب خدمات الطوارئ العالمية المتاحة على مدار الساعة، وضمان ممتد على المشتريات. أما من حيث المرونة، فتتيح البطاقة خيارات تقسيط مريحة تصل إلى 24 شهرًا، مما يمنح الزبائن قدرة أكبر على إدارة نفقاتهم. وتكتمل هذه المزايا بتقنية الدفع عن بعد التي تجعل المعاملات اليومية أسرع وأكثر أمانًا وسهولة.

ومع هذا الإطلاق، يرسّخ صحار الدولي مكانته الريادية في الابتكار المصرفي، عبر تقديم حلول عملية تثري تجربة الزبائن وتشكّل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في السلطنة. ولا تقتصر بطاقة الاسترداد النقدي بنسبة 3% على توسيع قاعدة زبائن البنك فحسب، بل تجسد أيضًا التزامه بتقديم قيمة مضافة وتجارب مصرفية متطورة، مع تقديم معايير جديدة للتميز والابتكار في القطاع المالي.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

