المشروع الذي تطوره "مصدر" و"آر دبليو أي" يقع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ويتوزع على موقعين، المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية، بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط

المشروع حصل على عقود الفروقات السعرية ضمن جولة المزاد السابعة لحكومة المملكة المتحدة، وسيتم التركيز في المرحلة المقبلة على الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي والبدء بالأعمال الإنشائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "آر دبليو اي"، الرائدتان عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن الحصول على موافقة اللورد وايتهيد نيابة عن السلطة القانونية لوزير الطاقة البريطاني على مخطط تطوير مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية.

ويقع المشروع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ويتوزع على موقعين، المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية، بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وسيسهم المشروع في تزويد نحو ثلاثة ملايين منزل في المملكة المتحدة بالطاقة سنوياً، إلى جانب تعزيز التنمية وتوفير فرص حيوية للشركات والمجتمع المحلي في يوركشاير وهامبر، وعموم المملكة المتحدة.

وقد حصل المشروع في يناير العام الجاري على عقود الفروقات السعرية ضمن جولة المزاد السابعة لحكومة المملكة المتحدة. وجرى في يونيو 2024 تقديم طلب الموافقة على تطوير المشروع، وشمل ذلك عرض أكثر من ألف وثيقة على هيئة مراقبة الخطط لمراجعتها، إلى جانب عقد 10 جلسات استماع إلكترونية ضمن إجراءات التقييم.

وسوف تتولى "مصدر" و"آر دبليو اي" وضع تفاصيل التصميم النهائي للمشروع، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات، بهدف الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في عام 2027.

يذكر أن "دوغر بانك ساوث" هو مشروع مشترك بين "آر دبليو أي" بنسبة (51%) و"مصدر" بنسبة (49%).

لمحة عن "مصدر"

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتسهم الشركة بدور رائد في الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار وتطوير وتشغيل مشروعات عالمية تقدم عوائد تجارية وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة مناسبة.

لدى "مصدر" خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشروعات متنوعة ومنخفضة المخاطر بقدرة إجمالية تتجاوز 65 جيجاواط، تغطي القارات الست وأسواق الطاقة الأسرع نمواً في العالم.

وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، بما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

