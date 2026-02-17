30 ألف كيلومتر مربع تحت ضغط مائي متزايد: يستهدف العقد تحقيق تحسينات ملموسة في الأداء التشغيلي وجودة الخدمات والاستدامة المالية في منطقة تعاني من تحديات متزايدة في الموارد المائية.

شراكة طويلة الأمد من أجل مرونة قطاع المياه: بالاستفادة من مشاريع تُنتج أكثر من 247 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، تُعزّز فيوليا دورها في تأمين مستقبل المياه في الأردن.

عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية: وقّعت شركة فيوليا عقد إدارة قائم على الأداء مدته أربع سنوات مع سلطة المياه الأردنية (WAJ)، بإشراف استراتيجي من وزارة المياه والري (MWI). وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين موثوقية خدمات المياه والصرف الصحي في شمال الأردن وكفاءتها واستدامتها، بما يعود بالنفع على نحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل تقريباً ثلث سكان المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى فيوليا تقديم خدمات التشغيل والصيانة والإدارة لشركة مياه اليرموك (YWC)، المزوّد العام لخدمات المياه والصرف الصحي في محافظات الشمال: إربد وجرش وعجلون والمفرق. وتغطي منطقة الخدمة مساحة تبلغ نحو 30,000 كيلومتر مربع، وهي منطقة استراتيجية تواجه تحديات متنامية في مجال الموارد المائية.

تحسين الأداء التشغيلي وضمان الاستدامة طويلة الأمد

يشمل العقد تنفيذ أنشطة تشغيلية رئيسية تتضمن تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الفوترة والتحصيل وخدمة العملاء. وستعمل فيوليا، بالتعاون الوثيق مع فرق شركة مياه اليرموك المحلية، على تعزيز كفاءة العمليات اليومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيليب بوردو، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعكس هذا العقد التزام فيوليا طويل الأمد بدعم قطاع المياه في الأردن في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية. ومن خلال شراكتنا مع شركة مياه اليرموك، نهدف إلى تعزيز الأداء التشغيلي، وتحسين جودة الخدمة، ودعم جهود المملكة لبناء نظام مائي أكثر استدامة ومرونة. ويتماشى هذا التعاون مع برنامج فيوليا الاستراتيجي GreenUp، الذي نعمل من خلاله على تقديم حلول عملية للحفاظ على الموارد المائية لصالح المجتمعات والبيئة".

وزارة المياه والري وسلطة المياه الأردنية ترحّبان بالشراكة

رحّبت وزارة المياه والري وسلطة المياه الأردنية بهذه الشراكة، وأكدتا أهميتها للمجتمعات المحلية في شمال المملكة، حيث جاء في البيان الرسمي: "يمثل عقد الإدارة هذا خطوة مهمة نحو تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المحافظات الشمالية الأربع. ومن خلال تعزيز القدرات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء، ستُسهم الشراكة في تقديم خدمات أكثر موثوقية واستدامة للمواطنين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040. ونتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع." صرح بذلك المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري.

حشد الخبرات لدعم استدامة البنية التحتية

تستعين فيوليا بفريق من الخبراء الإداريين والفنيين لدعم العمليات الأساسية وأعمال الصيانة والمشروعات الاستثمارية الرأسمالية. ويعتمد هيكل العقد على الأداء، ويركّز على تحقيق نتائج قابلة للقياس تشمل تحسين مستوى الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة الإيرادات.

تعزيز الحضور الراسخ لفيوليا في قطاع المياه الأردني

تُعزّز هذه الاتفاقية دور فيوليا الراسخ في دعم قطاع المياه في الأردن، إذ تُعدّ الشركة شريكاً رئيسياً في عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، من أبرزها: مشروع "شركة الديسي – عمّان للتشغيل والصيانة"، الذي يزوّد العاصمة عمّان بأكثر من 117 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً. وكذلك مشروع محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مشروع شراكة (بناء–تشغيل–نقل) يُنتج أكثر من 130 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً، تُستخدم بالكامل في الري الزراعي.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة مع سلطة المياه الأردنية، تواصل فيوليا دعم الأهداف الوطنية للمياه في الأردن عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على الموارد المائية الشحيحة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمجتمعات في شمال البلاد.

عن فيوليا

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع 215,000 موظّف في خمس قارات، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة ومفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة، والتي تسهم في تغيير العالم بشكل جذري. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وفي عام 2024، قامت فيوليا بتزويد 111 مليون شخص بمياه الشرب و98 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 42 مليون ميجاواط ساعة من الطاقة وحولت 65 مليون طن متري من النفايات. وقد حققت مجموعة فيوليا، المُدرجة في بورصة باريس يورونكست تحت الرمز VIE، إيرادات موحدة بلغت 44,7 مليار يورو عام 2024. www.veolia.com

