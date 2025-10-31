افتتاح المساحات الجديدة يتزامن مع تنامي الطلب على العمل عبر منصات الإنترنت، حيث تُوفر الشركات من مختلف الأحجام لموظفيها إمكانية الوصول إلى شبكة من المواقع لتعزيز إنتاجيتهم ورضاهم

افتتاح المراكز القادمة بموجب اتفاقية شراكة مع المستثمرين، الذين أصبحوا الآن جزءاً من منصة إنترناشيونال وورك بليس جروب لإنشاء مساحة عمل مرنة ذات علامة تجارية في مبناهم

المواقع الجديدة تأتي بعد إضافة إنترناشيونال وورك بليس جروب لعدد قياسي من المواقع على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2025، وتوقيع عقود بخصوص 496 مركزاً وتحقيق أعلى إيرادات في تاريخها على الإطلاق

كشفت إنترناشيونال وورك بليس جروب (آي دبليو جي)، أكبر منصة عالمية لمساحات العمل المرنة بعلامات تجارية معروفة مثل "سبيسز" و"ريجس"، أنها بصدد افتتاح 3 مراكز عمل مرنة جديدة ومتطورة في أبوظبي. وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتوسيع شبكتها من أجل مواكبة الطلب المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مساحات العمل المرنة، والمدفوع بالتحول المتسارع نحو أساليب العمل الأكثر مرونة والذي يبدو أنه سيكون طويل الأمد.

يأتي افتتاح المواقع الجديدة في أبوظبي عقب سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة، بما في ذلك تسجيل أعلى معدل نمو للإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح في تاريخها، والتوسع السريع في شبكة أعمالها مع توقيع وافتتاح عدد من المواقع الجديدة في النصف الأول من عام 2025 يفوق ما افتتحته خلال كامل العقد الأول من عملياتها. وتضم شبكة "آي دبليو جي" اليوم أكثر من مليون غرفة في 121 دولة.

تقع المساحات الجديدة في جزيرة الريم وفي مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)؛ قلب المركز الصناعي في أبوظبي. وهي جزء من جهود "آي دبليو جي" لتلبية الزيادة الحادة في الطلب على مساحات عمل مرنة من الدرجة الأولى في هذه المناطق.

وسيتم افتتاح المركز الأول تحت علامة "ريجس" بمساحة قدرها 1,300 متر مربع في نوفمبر المقبل، وسيشغل الطابقين الأول والثاني من مبنى "ميتال بارك" في منطقة المعمورة ضمن "كيزاد". ويوفر هذا المبنى مساحة للشركات الناشئة والراسخة في قطاع المعادن التقليدي، والمنخرطة في أنشطة التخزين والمناولة، والمعالجة، والتصنيع.

وفي نوفمبر أيضاً، ستفتتح "آي دبليو جي" مركز العمل الثاني من علامة "ريجس" بمساحة تصل إلى 2,111 متراً مربعاً، في الطابق 43 من "برج أداكس" المكوّن من 60 طابقاً، والواقع في المركز المالي الرئيسي في جزيرة الريم.

أما مركز العمل الثالث، فسيتم افتتاحه في نوفمبر المقبل أيضاً كمقر رئيسي لمجموعة الاستثمار العقاري "إف دبليو إس" المحدودة، وذلك في مشروع "بيكسل" ضمن منطقة ميكرز ديستركت النابضة بالحياة بأبوظبي، بمساحة تبلغ 1,234 متراً مربعاً. ويتميز المقر الرئيسي الجديد بموقعه الاستراتيجي قرب العديد من المعالم الثقافية والترفيهية، والمساحات الخضراء، والمطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم والرعاية الصحية، وخدمات الدعم الأساسية، مما يعزز سهولة مزاولة الأعمال.

وتتيح خدمة "صمم مكتبك الخاص" من "آي دبليو جي" للشركات تصميم مساحاتها بالكامل وفقاً لمتطلباتها الخاصة. وستشمل مواقع "ريجس" والمقر الرئيسي الجديدة مجموعة من المرافق مثل المكاتب الخاصة، وغرف الاجتماعات، ومساحات العمل المشتركة، والمساحات الإبداعية. ويأتي قرار المستثمرين بأن يكونوا جزءاً من منصة "آي دبليو جي" بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن من مساحاتهم العقارية، مستفيدين من الطلب المتزايد بشكل كبير على نموذج العمل الهجين.

وقد أظهرت أبحاث أكاديمية رائدة أن توفير أساليب وأماكن عمل أكثر مرونة يعود بفوائد عديدة على الموظفين، أبرزها تحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية، وتوفير المال، فضلاً عن التأثير الإيجابي على صحتهم ورفاههم. وفي المقابل، تحقق نماذج العمل الهجين لأصحاب العمل إنتاجية أعلى، ووفورات أكبر في التكاليف، والأهم ترفع كفاءة كوادرهم وتعزز مشاركتهم. وفي دراسة أجرتها "آي دبليو جي" بالتعاون مع شركة "آروب" للخدمات الاستشارية مؤخراً، تبين أن نموذج العمل الهجين يُمكن أن يُعزز الإنتاجية بنسبة 11%. ومع وجود مساحات عمل مرنة، يُمكن أن يحقق هذه النموذج للاقتصاد الأمريكي قيمة مضافة إجمالية تصل إلى 566 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2045، أي ما يُعادل القيمة المضافة الإجمالية لمدينة أوستن، تكساس.

وفي ضوء النمو الهائل الذي تشهده السوق، وتوجه الشركات- من مختلف الأحجام- نحو نماذج عمل أكثر مرونة ولامركزية على المدى الطويل، من المتوقع أن تُشكل مساحات العمل المرنة 30% من إجمالي العقارات التجارية بحلول عام 2030. وتتيح "آي دبليو جي" لشركائها الاستفادة من هذا القطاع سريع النمو، مع دعمهم بخبرتها الفريدة في هذا المجال. إذ يحقق نموذج العمل الهجين للشركات وفورات أكبر في التكلفة، بمتوسط ​​قدره 11,000 دولار أمريكي لكل موظف.

وتحظى "آي دبليو جي" بمكانة متميزة كمزود عالمي رائد لمساحات العمل المرنة، وتضم محفظتها آلاف المواقع في أكثر من 120 دولة مع إمكانية وصول جميع عملائها إلى مختلف مواقعها وخدماتها عبر منصة "IWG".

ومع تسارع زخم التحول نحو نماذج العمل المرنة واللامركزية والهجينة، تزداد إمكانية تحقيق نمو أكبر في هذا القطاع، حيث يُقدر عدد موظفي المكاتب حول العالم بنحو 1.2 مليار موظف، وحجم سوق قابلة للاستهداف بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار. وفي عام 2024، رحبت "آي دبليو جي" بـ 899 موقعاً لشريك جديد، وتضم قاعدة عملائها 83% من الشركات المسجلة ضمن قائمة مجلة "فورتشن 500" لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.

وبهذه المناسبة، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إنترناشيونال وورك بليس جروب (آي دبليو جي): "ستحقق لنا هذه المساحات الجديدة حضوراً أكثر قوة وتأثيراً في أبوظبي التي تشكل موقعاً مثالياً لتعزيز خططنا التوسعية لما تتمتع به من مكانة تجارية مهمة. ونحن سعداء بالعمل مع مالكي العقارات المحليين والدوليين في الإمارة بموجب اتفاقيات إدارة لرفد مبانيهم بمساحات عمل متطورة تواكب توجهات سوق العمل اليوم".

وأضاف ديكسون: "يأتي افتتاح مواقعنا الجديدة في أبوظبي استجابةً لتوجه العديد من الشركات نحو تلبية متطلبات موظفيهم باعتماد نماذج عمل أكثر مرونة ولا مركزية، لما تحققه لهم هذه النماذج من توازن أفضل بين الحياة الشخصية والعمل، وتعزز رضاهم، فضلاً عن المزايا العديدة التي تقدمها للشركات أيضاً. وقد أثبت نموذجنا لمساحات العمل المرنة عن كفاءة عالية من ناحية تعزيز الإنتاجية، وتمكين الشركات من توسيع أو تقليص نطاق أعمالها بتكلفة أقل بكثير، مع إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع عبر منصتنا".

