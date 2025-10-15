سبع شركات يابانية ناشئة في مجال الويب 3 تنضمّ إلى برنامج Hub71 لاندماج الشركات الناشئة عبر مبادرة J-StarX بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية وشركة Elixir Capital

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - استقبلت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أول مجموعة من الشركات اليابانية الناشئة في مجال الويب 3 إلى مقرها الرئيسي في العاصمة الإماراتية، ضمن برنامج اندماج عملي للشركات الناشئة، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO وشركة Elixir Capital في إطار مبادرة J-StarX.

ويعزز هذا التعاون التواصل الاستراتيجي المتنامي بين أبوظبي ومنظومة الابتكار اليابانية، ويرسّخ مكانة العاصمة الإماراتية كمنصّة انطلاق للمؤسسين الآسيويين الراغبين في التوسّع نحو أسواق الشرق الأوسط والعالم.

ومن خلال مبادرة J-StarX، بدأت سبع شركات يابانية ناشئة في مجال الويب 3 المرحلة الثالثة من البرنامج ميدانيًا في دولة الإمارات، بهدف تسريع نموّها ومن خلال الربط بمنظومة الابتكار المتطورة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص للتواصل مع المستثمرين والشركاء والعملاء المحتملين.

بعد استكمال المراحل السابقة في طوكيو، والجلسات الافتراضية معHub71، خاضوا المؤسّسون تجربة اندماج تمتد على أسبوعين، تشمل أسبوعًا كاملًا في مكاتب Hub71 في أبوظبي، يتبعه أسبوع في"جيتكس إكسباند نورث ستار". ويعكس هذا البرنامج تركيز أبوظبي على تعزيز مشاريع الاقتصاد الرقمي المتنامية، بما يتماشى مع الزخم المتسارع في اليابان بمجال الويب 3.

وخلال وجودهم في أبوظبي، التقى المؤسسون بالمستثمرين والعملاء المحتملين، وراجعوا استراتيجياتهم لدخول السوق، واستكشفوا فرصاً لإطلاق مشاريع تجريبية في قطاعات الويب 3 والاقتصاد الرقمي سريعة التطور في المنطقة. أما خلال فعاليات "جيتكس إكسباند نورث ستار"، عرضوا الشركات تقنياتهم في الجناح الياباني، وتشارك في جلسات العروض التقديمية، حيث شاركت Hub71 في لجنة التحكيم، مما أتاح لهم فرصة ابراز ابتكاراتهم أمام مستثمرين عالميين وتوسيع أعمالهم في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قالت ديفيا نايار، رئيسة برنامج رحلة الشركات الناشئة في Hub71: "تعكس شراكتنا مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية التزامنا بربط أبوظبي بأحد أبرز أسواق الابتكار العالمية، وتهيئة مسارات نمو للشركات اليابانية الرائدة في مجال الويب 3. ومن خلال تجربة الاندماج في دولة الإمارات، يكتسب المؤسسون اليابانيون فهماً مباشراً لكيفية الاستفادة من بيئة الأعمال المنفتحة والمرنة في أبوظبي لتجربة وتوسيع تقنيات الجيل القادم في سوقٍ يسعى إلى الريادة في قطاع الويب 3 على المستوى العالمي".

وتضم الشركات السبع المشاركة نخبة المبتكرين في اليابان في مجال الويب 3 والتقنيات المستقبلية، وتعكس مشاركتهم النشاط المتزايد في هذا القطاع والطموح المشترك لبناء جسور تعاون مع منظومة الابتكار في أبوظبي.

وتشمل الشركات الناشئة المشاركة ما يلي:

Curvegrid شركة تطوير بلوك تشين تعمل على تأسيس البنية التحتية الوطنية للبلوك تشين في اليابان، جمعت تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، وتتمتع بخبرة تمتدّ لثماني سنوات في المشاريع المؤسسية، من ضمنها التعاون مع شركة "تويوتا".

شركة تطوير بلوك تشين تعمل على تأسيس البنية التحتية الوطنية للبلوك تشين في اليابان، جمعت تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، وتتمتع بخبرة تمتدّ لثماني سنوات في المشاريع المؤسسية، من ضمنها التعاون مع شركة "تويوتا". Kyuzan استوديو تطوير منتجات الويب3 يبتكر أدوات المحافظ الرقمية والدفع والألعاب، بإيرادات سنوية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي وشراكات مع شركات بارزة مثل Square Enix .

استوديو تطوير منتجات الويب3 يبتكر أدوات المحافظ الرقمية والدفع والألعاب، بإيرادات سنوية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي وشراكات مع شركات بارزة مثل . Creatant منصة ذكاء اصطناعي توفّر مساحة عمل بصرية لابتكار المحتوى الإبداعي تضمّ أكثر من 500 مستخدم .

منصة ذكاء اصطناعي توفّر مساحة عمل بصرية لابتكار المحتوى الإبداعي تضمّ أكثر من 500 مستخدم MIKI مزوّد لبنية تحتية للتشغيل البيني عبر السلاسل، وحلول التمويل اللامركزي DeFi ، مع حجم تعاملات يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي و40,000 مستخدم .

مزوّد لبنية تحتية للتشغيل البيني عبر السلاسل، وحلول التمويل اللامركزي ، مع حجم تعاملات يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي و40,000 مستخدم Laplace منصة لترميز العقارات الفاخرة، تمتلك شراكات عقارية تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أمريكي .

منصة لترميز العقارات الفاخرة، تمتلك شراكات عقارية تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أمريكي XENEA مزوّد لحلول تخزين البيانات ضمن بنية DePIN التحتية للذكاء الاصطناعي، يخدم 4 ملايين محفظة رقمية حول العالم .

مزوّد لحلول تخزين البيانات ضمن بنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يخدم 4 ملايين محفظة رقمية حول العالم Aniark منصة لإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتعاون مع أبرز استوديوهات الأنيمي اليابانية بما في ذلك MAPPA و KADO KAWA.

وقال يوما تانيـموتو، المؤسِّس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة XENEA: "كانت المشاركة في برنامج الاندماج من Hub71 تجربة محورية غيّرت مسار تفكيرنا وساعدتنا على مواءمة رؤيتنا مع خطوات التنفيذ. وقد شكلت هذه التجربة نقطة تحول مهمة لي ولرحلة XENEA العالمية، إذ منحتنا وضوحًا في الرؤية واتجاهًا واضحًا لمرحلة النموّ التالية انطلاقًا من أبوظبي."

ومن جانبه، قال غوكـي كاتو، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة MIKI: "قدّم لنا البرنامج فهمًا قيماً لبيئة التنظيمية في أبوظبي، مما منحنا الثقة والوضوح لتوسيع عمليات MIKI في أبوظبي ودولة الإمارات، والانطلاق نحو أسواق جديدة."

وفي إطار جهود Hub71 المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والاستثمار، تواصل المنظومة تسريع الابتكار عبر الحدود، وتمكين مؤسّسي الشركات العالميين من الوصول إلى رأس المال والمجتمع والشبكات اللازمة للنموّ انطلاقًا من أبوظبي. ومن خلال شراكاتها مع مؤسسات يابانية رائدة مثل منظمة التجارة الخارجية اليابانية، ستركّز Hub71 في المرحلة التالية على دعم الشركات اليابانية الناشئة لاستكشاف فرص التوسّع في العاصمة الإماراتية، لا سيما في مجالات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.

