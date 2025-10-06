دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن حصولها على تقدير عالمي من شركة أوكلا ""Ookla، العالمية الرائدة في مجال تحليل الشبكات والاتصالات، وتصنيفها كواحدة من اكبر ثلاث شركات اتصالات على مستوى العالم في تطبيق استراتيجيات ناجحة في مجال خدمات الانترنت اللاسلكي الثابت بتقنيات الجيل الخامس (5G FWA)، حيث يعزز هذا الاختيار المكانة الرائدة لشركة "دو" ضمن مصاف كبار مزوّدي خدمات الاتصالات العالميين إلى جانب (T-Mobile) في الولايات المتحدة، و(Three) في المملكة المتحدة، وذلك بفضل استراتيجياتها المبتكرة في تطوير الشبكات وإدارة الخدمات التجارية، والتي مكّنتها من تعزيز قدراتها التنافسية في سوق الاتصالات.

وجاء هذا التقدير في الوقت الذي تواصل فيه "دو" تحقيق نمو استثنائي في سوق الانترنت اللاسلكي الثابت في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد مشتركيها بنسبة تقارب 50% ليصل إلى 706 آلاف مشترك في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 473 ألفاً في الربع الثاني من عام 2022. حيث أدى هذا النمو المتميز إلى دعم قدرة "دو" على مضاعفة حصتها السوقية إلى 30% بين عامي 2021 و2023، ما أسهم في إعادة تشكيل المشهد التنافسي لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة..

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو" "إن التقدير الذي حصلت عليه (دو) من قبل (أوكلا)، يضعها في مصاف شركات الاتصالات الكبرى، ويُعد دليلاً واضحاً على نجاح رؤيتها الاستراتيجية في الاستثمار بتطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، إذ أن الأداء الشبكي الفائق الذي تتميز به (دو)، وقدرتها على الابتكار في تقديم الخدمات، واتباعها استراتيجيات عمل تركز على العملاء، هي العوامل الأساسية لترسيخ نجاحها في قطاع الاتصالات. كما يؤكد هذا التقييم من (أوكلا)، وهي جهة مستقلة مرموقة في مجال قياس أداء الشبكات، على المكانة القيادية والتقنية الرائدة لشركة (دو) محلياُ ودولياً".

ويستند نجاح "دو" في مجال خدمات الانترنت اللاسلكي الثابت بتقنيات الجيل الخامس إلى بنيتها التحتية المتطورة التي تغطي حالياً 99% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن استثماراتها في أحدث تقنيات الشبكات المتقدمة، بما في ذلك نشر بنية الجيل الخامس المستقلة (5G SA) على مستوى الدولة، إذ مكنتها من تحقيق أداء فائق وتجارب مستخدم استثنائية، خصوصاُ في المناطق النائية. وقد سجل قطاع خدمات الانترنت اللاسلكي الثابت (FWA) ، نمواً لافتاً بلغ 18% على أساس سنوي في عام 2024، مع مرور أ كثر من 70% من حركة البيانات المتنقلة والثابتة عبر شبكة "دو" للجيل الخامس، حيث كان لهذا الأساس التكنولوجي الدور الجوهري في جذب العملاء إلى عروض دو اللاسلكية المنزلية ودعم استراتيجيتها التوسعية الطموحة في السوق.

وتتطلع "دو" إلى رفع حصتها في سوق النطاق العريض إلى 40% بحلول عام 2027، عبر مواصلة الاستثمارات في تطوير الشبكات، وإطلاق منتجات مبتكرة مخصصة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من تقنيات الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced)، كما يعتمد نهجها على مزيج متكامل من حلول الألياف الضوئية (Fiber) وخدمات الانترنت اللاسلكي الثابت بتقنيات الجيل الخامس، كجزء من استراتيجيات ناجحة طبّقتها شركات عالمية رائدة، ما يعكس إدراك "دو" العميق لاحتياجات العملاء ومرونتها في الاستجابة لتوجهات السوق.

وقد أبرز تحليل "أوكلا" كيف تمكنت الشركات المُبتكرة في سوق الاتصالات عالمياً من الاستفادة من حلول الانترنت اللاسلكي الثابت (FWA ) لمنافسة مزوّدي الخدمات التقليديين، وكسب حصص سوقية كبيرة في مجال النطاق العريض الثابت. ويؤكد هذا التصنيف على المكانة الراسخة لـــ "دو" ضمن نخبة شركات الاتصالات العالمية التي أثبتت تميزها عبر تنوع خدماتها وابتكاراتها التقنية لتحقيق النجاح.

يُذكر أن "أوكلا"، هي الجهة المعروفة عالمياً الداعمة لمنصة "Speedtest"، والمرجع الموثوق في بيانات أداء الشبكات، حيث تُثبت من خلال هذا التقييم المستقل مدى قوة استراتيجية "دو" وكفاءتها التقنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

