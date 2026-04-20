القوى العاملة في القطاع الفندقي تصل إلى 11,200 موظف مع استمرار القطاع في تأمين آلاف فرص العمل الجديدة

مسقط، سلطنة عُمان، سجّلت الإيرادات السنوية للفنادق في سلطنة عُمان 297.3 مليون ريال عُماني (772 مليون دولار أمريكي) في عام 2025، وهو مستوى قياسي جديد، مع نموٍّ سنوي تجاوز 22%، وفقاً لشركة "كافنديش ماكسويل" (Cavendish Maxwell)، إحدى أبرز شركات الاستشارات العقارية وخدمات تقييم الأصول.

واستقبلت فنادق عُمان نحو 2.4 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادةٍ تقارب 11% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع متوسط معدلات الإشغال بنسبة 13.6% ليصل إلى نحو 57%، بينما بلغ متوسط أسعار الغرف قرابة 49 ريالاً عُمانياً (127 دولاراً أمريكياً)، مسجّلاً زيادة بنسبة 4.7%، وذلك بحسب أحدث تحليلات "كافنديش ماكسويل" لقطاع الضيافة في عُمان.

وقد شهد عام 2025 افتتاح 900 غرفة فندقية جديدة، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 36,800 غرفة. ومن المتوقّع دخول 2,400 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الجاري، تليها 900 غرفة أخرى في عام 2027.

وفي هذا السياق، قال خليل الزدجالي، رئيس مكتب عُمان لدى "كافنديش ماكسويل": "بعد أداءٍ قوي واستثنائي خلال عام 2025، دخل قطاع الضيافة في عُمان العام الحالي بزخمٍ واضح. ونحن الآن في مرحلةٍ من النمو المستدام، مدعومةً بتنوّع أكبر في الأسواق المصدِّرة للزوّار، وارتفاع الطلب المحلي، وتحسّن مستويات الإشغال."

وأضاف: "فيما تظلُّ التطوّرات الجيوسياسية الإقليمية عاملاً مهماً يجب أخذه في الاعتبار، فإنّ مكانة عُمان كوجهةٍ غنية ثقافياً، إلى جانب الحملات السياحية الاستباقية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية، من شأنها أن تعزّز جاذبيتها كوجهةٍ رئيسية للمسافرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء."

وقد استقبلت شبكة مطارات عُمان ما يقارب 15 مليون مسافر خلال العام الماضي، بزيادةٍ بلغت 2.8% مقارنةً بعام 2024. وبالرغم من استقرار حركة السفر على مدار العام، إلّا أنّ شهر أغسطس سجّل ذروة الحركة، مع قدوم نحو 1.66 مليون زائر إلى السلطنة خلال موسم خريف صلالة. وظلّ مطار مسقط الدولي العمود الفقري لحركة النقل الجوي في عُمان، حيث استقبل 13.2 مليون مسافر، ما يمثّل 88% من إجمالي حركة المسافرين. وفي المقابل، برز مطار صلالة الدولي كأقوى المطارات الثانوية أداءً، مع ارتفاع أعداد المسافرين بنسبةٍ تقارب 10% لتصل إلى 1.7 مليون مسافر.

كما يُظهِر التقرير، الذي يركّز على فنادق من فئة 3 إلى 5 نجوم في السلطنة، أنّ عدد العاملين في القطاع الفندقي بلغ 11,200 موظّف، أي بزيادةٍ بلغت 7.3% مقارنةً بالعام الماضي، مع استمرار توفير فرص العمل الجديدة تزامناً مع نمو القطاع.

وعلاوةً على ذلك، تصدّر المواطنون العُمانيون الطلب على الإقامة الفندقية في عام 2025، حيث شكّلوا أكثر من 36% من إجمالي النزلاء، مقارنةً بـ 33.8% في العام السابق، ما يسلّط الضوء على الدور المتنامي للسياحة المحلية في دعم سوق الضيافة في السلطنة. كما ارتفع عدد الزوّار الأوروبيين بنسبة 22% ليشكّلوا نحو 28% من إجمالي النزلاء، فيما جاء الزوّار الآسيويون في المرتبة الثالثة بنسبة 14.5%. وتشمل الأسواق الأخرى المصدِّرة للسياح دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى، والولايات المتحدة، وأوقيانوسيا، وأفريقيا.

