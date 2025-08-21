الطيران التنفيذي يسلم 38 طائرة في الربع بزيادة بلغت 41% عن العام الماضي

قطاع الخدمات والدعم يكسر حاجز الأرقام القياسية بزيادة 55% في حجم الطلبات المؤجلة

ساو باولو: أعلنت شركة إمبراير البرازيلية، الرائدة عالميًا في صناعة الطيران، عن تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغ إجمالي سجل الطلبات المؤجَّلة 29.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بارتفاع قوي في المبيعات عبر جميع قطاعات الأعمال.

وسلمت الشركة خلال الربع الثاني 61 طائرة في قطاعات الطيران التجاري والتنفيذي والدفاعي والخدمات، بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأكثر من ضعف تسليمات الربع الأول من 2025.

الطيران التجاري يسجل أعلى مستوى منذ 8 سنوات

سجل قطاع الطيران التجاري طلبات مؤجَّلة بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2017، وبزيادة 31% عن الربع السابق و16% على أساس سنوي. واحتفل القطاع بإنجاز بيع الطائرة رقم 1,000 من طراز E175 منذ إطلاقه عام 2005.

وخلال الفترة، تلقت إمبراير طلبًا مؤكدًا من SkyWest لشراء 60 طائرة E175 مع حقوق شراء 50 طائرة إضافية، إضافة إلى اتفاق مع الخطوط الإسكندنافية (SAS) لشراء 45 طائرة E195-E2 مع حقوق شراء 10 طائرات إضافية، في أكبر صفقة مباشرة لـSAS منذ ثلاثة عقود.

بلغت نسبة الحجز إلى التسليم في القطاع 1.8 ضعف خلال الـ12 شهرًا الماضية. وسلّمت الشركة 19 طائرة جديدة في الربع، وهو نفس عدد العام الماضي، ليصل إجمالي النصف الأول إلى 26 طائرة، تمثل 32% من مستهدف العام (77–85 طائرة).

الطيران التنفيذي يشهد نمو لافت في التسليمات

ارتفع سجل الطلبات المؤجَّلة في قطاع الطيران التنفيذي إلى 7.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 62% على أساس سنوي، رغم تراجع طفيف بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق.

سلمت إمبراير 38 طائرة خلال الربع، بزيادة 41% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التسليمات في النصف الأول 61 طائرة، أي 41% من مستهدف العام (145–155 طائرة).

الدفاع والأمن يحقق نمو في حجم الطلبات

سجل قطاع الدفاع والأمن طلبات مؤجَّلة بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي، أي ضعف ما كانت عليه قبل عام، مع زيادة 3% عن الربع الأول.

وسلّمت الشركة 4 طائرات A-29 سوبر توكانو لسلاح الجو الباراغواياني، وأعلنت عن اختيارات استراتيجية من عدة دول، منها اختيار ليتوانيا لطائرة C-390 Millennium، وقرار البرتغال شراء طائرة KC-390 Millennium سادسة، إضافة إلى خطط لإدراج 10 خيارات شراء إضافية لدول أوروبية وأعضاء الناتو.

طلبات السويد (4 طائرات C-390)، سلوفاكيا (3)، بنما (4 طائرات A-29) والبرتغال (1 طائرة إضافية KC-390) لم تُدرج بعد في السجل لعدم دخول العقود حيز التنفيذ.

أرقام قياسية جديدة في قطاع الخدمات والدعم

ارتفع سجل الطلبات في قطاع الخدمات والدعم إلى 4.9 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا 55% على أساس سنوي و5% على أساس ربع سنوي.

شهد القطاع توقيع عقود صيانة جديدة، منها عقد مع Commute Air لمرافقها في مطار بيرو فيلد أليانس في تكساس، وتركيب جهاز محاكاة طيران جديد في مدريد بالتعاون مع CAE لعملاء طائرات E2، بالإضافة إلى توسعة الشراكة مع Regional One لتشمل 4 طائرات لتحويل الركاب إلى شحن (P2F)، مع Bridges Air Cargo كأول عميل.

كما وُقعت عقود دعم مع شركات فيرجن أستراليا وأميليا وإير مونتينيغرو وهونّو إير، فيما تم الإعلان عن حلول جديدة للاتصال الجوي، مثل Gogo Galileo HDX لطائرات Phenom 300، وتركيب إنترنت جوي متطور على طائرات E190 التابعة لـأيرومكسيكو.

