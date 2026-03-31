دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقرها الرئيسي بمنطقة دبي هيلز. وخلال الاجتماع وافق المساهمون على بيانات النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتمدوا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.81 مليار درهم عن النصف الثاني من العام 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة لعام 2025 إلى 2.9 مليار درهم، مع توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام. وبذلك، يصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركة عن عام 2025 إلى 64 فلساً للسهم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ توزيع أرباح الشركة، بما يعكس النموّ القوي للشركة وأداءها المتميّز. كما انتخب المساهمون السيد مطر البلوشي كعضو لمجلس الإدارة في الشركة.

وحققت "دو" أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، استطاعت من خلاله مواصلة مسار النمو المتوازن عبر مختلف قطاعات أعمالها، مدعوماً بإدارة فعّالة للتكاليف وتنفيذ تشغيلي قوي انعكس إيجابياً على نتائجها المالية. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.7%، متجاوزة التوقعات المستهدفة، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA) نسبة 46.1%، مُسجلاً نمواً بمقدار 1.9 نقطة مئوية، مع زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4%. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة قوية بلغت 16.8% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.9 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة، إلى جانب كفاءة الأداء التشغيلي، مما يرسخ المكانة الرائدة لـــ "دو" كشريك موثوق للأفراد والمؤسسات على مستوى المنطقة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

