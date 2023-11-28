تدعو الجمعية الخيرية إلى اتباع نهج شمولي، يشمل المجتمع بأكمله لمعالجة تغير المناخ وفقدان الطبيعة، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو 1.5 درجة مئوية

فعاليات متنوعة تناسب الجميع، مثل غرفة الهروب التي تحمل عنوان "أشجار القرم"، وفعالية قدّم هدية للطبيعة، والعديد من المناقشات التي يقودها الشباب، واستبيان "Bio Blitz" للتنوع البيولوجي؛ الذي يعد الجمهور بخوض تجربة عملية تفاعلية ستقوم بتمهيد الطريق لزيادة مشاركة المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي/دبي: تدرك جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية الخيرية الرائدة في مجال البيئة الأهمية الحيوية لإشراك جميع قطاعات المجتمع - بما في ذلك أفراد الجمهور والشباب والمجتمعات المحلية - لإحداث تأثير نوعي وتغيير دائم لصالح الناس والكوكب. وفي هذا السياق أعلنت الجمعية الخيرية عن مجموعة مثيرة من الفعاليات والأنشطة في كوب 28، المصممة لإلهام وجمع المجتمع المدني وإتاحة الفرصة له للمشاركة في جهود الحفاظ على الطبيعة وعلوم المواطنة، وقيادة التغيير نحو مستقبل مستدام.

يمثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ويعقد في مدينة إكسبو دبي، فرصة ممتازة لرفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية الملحة المتعلقة بتغير المناخ وفقدان الطبيعة، وتحفيز مشاركة المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم الفعاليات والأنشطة التي تنظمها جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، فرصًا للشباب والجمهور للتواصل مع الطبيعة، وتوسيع معارفهم واستخدام الأدوات والتطبيقات الرقمية لإحداث تأثير إيجابي حقيقي على أرض الواقع.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "إن مسؤولية معالجة التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام ليست مسؤولية جهة بمفردها، بل تقع على عاتق كل واحد منا. ومن خلال برامج المشاركة المجتمعية التي نقدمها في جمعية الإمارات للطبيعة، أسعدنا رؤية الآلاف من الأفراد والشباب في الدولة يتقدمون ويتخذون إجراءات من أجل الطبيعة. وأنا متفائلة بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) سوف يلهم المزيد من العقول والقلوب والأيدي في جميع أنحاء الدولة– بل والعالم – ليكونوا جزءاً من الحل ويقوموا معاً بإحداث تأثير إيجابي لصالح الناس والكوكب."

لقد استوحت الجمعية الخيرية من تراثها الغني في برامج التوعية والمشاركة المجتمعية، ونسجت مجتمعها المكون من قادة التغيير - الذي يضم أكثر من 4000 من صانعي التغيير الذين يتدربون ويفكرون ويعملون من أجل الطبيعة، بالإضافة إلى حركة الشباب "تواصل مع الطبيعة"، الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي، ويهدف إلى إعادة ربط الشباب بالطبيعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة للغد المستدام.

وفي الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، تعاونت جمعية الإمارات للطبيعة وهيئة البيئة-أبوظبي لابتكار تجارب مميزة وغير تقليدية تجذب اهتمام شباب الإمارات وتعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية وضرورة العمل من أجل الطبيعة. تحت مظلة استراتيجية إرث الشباب للمشاركة المجتمعية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، حيث قاموا بتطوير الفعالية الرئيسية لعام الاستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) وهي غرفة الهروب "الهروب من التغير المناخي- نسخة أشجار القرم"، والتي تمنح الفرصة للمشاركين من الدخول في تجربة عملية تمكنهم من فهم الحقائق العلمية الكامنة وراء التغير المناخي. ستكون غرفة الهروب معلماً رئيسياً في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وستستمر طوال مدة المؤتمر - من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

تماشياً مع رؤية ضمان الشمولية الكاملة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة وهيئة البيئة-أبوظبي العديد من المبادرات لتسليط الضوء على دور الشباب في إلهام التغيير في المجتمع، فجاءت مبادرة "Youth Insiders" التي تجمع بين المتخصصين الشباب الذي ن يعملون بالفعل على تطوير الحلول الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات عملهم المختلفة، وتوفر المبادرة منصة لتبادل الأفكار والابتكارات والحلول التي سيتم عرضها خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، بما في ذلك كوب 28. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مبادرة "سفراء الإمارات للطبيعة" الشبابية - التي أطلقتها حركة "تواصل مع الطبيعة" - على تحسين مهارات وتوجيه عشرة طلاب وشباب واعدين في مجال القيادة والدفاع عن البيئة، ودعمهم للجمع بين شباب الإمارات وحثهم على استكشاف الطبيعة ودراستها وحمايتها. سوف يمثل الشباب المشاركون في مبادرة Youth Insider وسفراء الإمارات للطبيعة صوت الشباب وسوف يشاركون ابتكاراتهم وحلولهم في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وأثناءه وبعده.

الفعاليات والأنشطة الموجهة للمجتمع والشباب في كوب 28

ندعو الجمهور والشباب لحضور الفعاليات والأنشطة التالية التي تنظمها جمعية الإمارات للطبيعة وشركائها الرئيسيين في المنطقة الخضراء في كوب 28، في مدينة إكسبو دبي.

غرفة الهروب من التغير المناخي- بعنوان أشجار القرم

متاحة طوال فترة انعقاد المؤتمر من 3 ديسمبر حتى 12 ديسمبر

الموقع: حديقة الفرسان

تعرفوا إلى الحقائق العلمية وراء إجراءات التكيف مع التغير المناخي داخل هذه الغرفة، والتي جابت الدولة في عام الاستدامة وتتوقف في محطتها الأخيرة للعام في كوب 28.

قدّم هدية للطبيعة

متاحة طوال فترة انعقاد المؤتمر من 3 ديسمبر حتى 12 ديسمبر

الموقع: حديقة الفرسان

قم بكتابة رسالة إلى الطبيعة، عبّر لها عن شكرك لكل ما تقدمه لنا. ثم قم بتحويل الرسالة إلى وعاء للزراعة وازرع فيه بذور نبات الشوع. سنقوم بنقل رسالتك إلى جبال دولة الإمارات، ضمن مشروعنا للتشجير.

الشباب يشعلون العمل المناخي

التاريخ والتوقيت: 9 ديسمبر 1:15 م – 2:15م

الموقع: Greening Education Hub

استمعوا إلى آراء شباب مبادرة Youth Insiders’" أثناء جلسة حوارية سيستعرضون خلالها حلولهم لكارثة الطبيعة والمناخ.

راقب الطبيعة (Bio Blitz)- فعالية ضمن برنامج قادة التغيير

التاريخ والتوقيت: 10 ديسمبر، 2م -3م

الموقع: المنصة الرئيسية، اكستريم هانج اوت، حديقة الفرسان

شاركونا إطلاق الفعالية المميزة "راقب الطبيعة"- وهي مبادرة لرسم خريطة التنوع البيولوجي لدولة الإمارات، وانضموا إلى استبيان "الحياة الفطرية" في موقع كوب 28.

يوم الأطفال والشباب والتعليم والمهارات

بعد أن ألهمنا العديد من مجموعات الشباب وصناع القرار من خلال فعاليتنا في فترة ما قبل كوب 28، تمت دعوة الشباب من مبادرة Youth Insiders وسفراء الطبيعة أيضًا للتحدث والمشاركة في حلقات نقاش تنظمها مختلف المنظمات الرائدة في يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات في كوب يوم 8 ديسمبر. وهذه الفعاليات هي:

تمكين الشباب: موجة جديدة من القادة البيئيين – فعالية تنظمها شيندر للالكترونيات

التاريخ والتوقيت: 8 ديسمبر، 1 م – 3 م

الموقع: منصة 105، Technology & Innovation Hub 1

في هذه الحلقة النقاشية، اكتشف المبادرات والتعهدات اللازمة لدعم الشباب في حراكهم المناخي وكن أنت قائد الموجة التالية من التحول الرقمي، التي ينظمها شيندر للإلكترونيات ضمن حلقتهم للاستدامة.

قمة RewirEd بتنظيم من دبي العطاء

التاريخ والتوقيت: 8 ديسمبر 4:15م – 5 م

الموقع: Conference Connect Center

سيقوم الناشطون البيئيون والعاملين في مجال التعليم وبعض القيادات من دبي العطاء وشباب من مبادرة Youth Insiders بمناقشة الحلول المشتركة بين القطاعات المختلفة لمشكلة الطبيعة والمناخ، يرجى ملاحظة أن حضور الفعالية بالدعوات فقط.

فعالية المجتمع والجمهور العام بتنظيم من شبكة الجامعات من أجل المناخ

التاريخ والتوقيت: 2:45م - 3:30م يوم 8 ديسمبر

الموقع: مجلس DP World، الطابق الخامس، المنطقة الخضراء

تعرف على الدور الفريد الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الأكاديمي من خلال المشاركة العامة القائمة على الأدلة بشأن تغير المناخ، في هذه الحلقة النقاشية التي تنظمها جامعة نيويورك أبوظبي.

الأماكن محدودة، احرص على التسجيل في أسرع وقت.

قوموا بالتسجيل فوراً للحصور على فرصة للدخول إلى المنطقة الخضراء في كوب 28 وحضور الفعاليات المذكورة:

للتسجيل لدخول المنطقة الخضراء على الموقع الرسمي للكوب 28: https://www.cop28.com/

التسجيل على فعاليات وأنشطة جمعية الإمارات للطبيعة: https://www.emiratesnaturewwf.ae/en/cop28

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن جمعية الإمارات للطبيعة

جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة هي أول جمعية خيرية بيئية غير ربحية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، كإرث من رؤية المغفور له الشيخ زايد، بهدف صون إرث الدولة الطبيعي، وبناء مستقبل يزدهر فيه الناس والطبيعة. وعلى مدى عقدين من الزمن، كانت الجمعية شريكًا بارزًا ونشطًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، إحدى أكبر منظمات الحفظ المستقلة وأكثرها احترامًا في العالم. بصفتنا مؤسسة بحثية محلية ورائدة في برنامج "قادة التغيير"، أول منصة عضوية رقمية للبيئة على الإطلاق - نقوم بتمكين المجتمع المدني والهيئات الحكومية والشركات وحشدهم لدعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة و إحداث تأثير تحويلي على نطاق واسع لصالح الناس والكوكب على حدٍ سواء. تعرف على المزيد حول برنامج "قادة التغيير" على موقع www.leadersofchange.ae، أو مشروعاتنا المختلفة الأخرى على www.emiratesnaturewwf.ae.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: gnabil@enwwf.ae