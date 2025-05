تعزيز مكانة شركة سَفِلز مصر كإحدى الجهات الرائدة في الاستشارات العقارية من خلال الإقبال القوي من الزوار للمنشئات المُدارة، وافتتاح علامات تجارية مرموقة، وتحقيق مؤشرات واضحة في مجال الاستدامة.

القاهرة، مصر : أعلنت شركة سَفِلز مصر للاستشارات العقارية عن تحقيق مبيعات للمستأجرين بقيمة 2.76 مليار جنيه مصري عبر محفظتها المُدارة خلال عام 2024، وذلك وفقًا لتقريرها الأخير "أبرز الإنجازات: إدارة المشروعات العقارية". ويعكس هذا الأداء تركيز الشركة الاستراتيجي على تجربة المستأجرين، والكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأصول العقارية وفقًا لمبادئ الاستدامة (النظم البيئية، والمجتمعية، والحوكمة - ESG).

توسع استثنائي ونتائج تشغيلية قوية

تدير شركة سَفِلز مصر تسع مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء الجمهورية، وقد استقبلت هذه المشروعات قرابة 17 مليون مستهلك خلال عام 2024. أشرفت الشركة على 738 مستأجرًا، وساهمت في افتتاح 120 متجرًا جديدًا، ونظّمت 102 فعالية استقطبت أكثر من 1.75 مليون زائر. كما اتمت العمل على أكثر من 13,000 أمر تشغيل وصيانة، في مؤشر واضح على سرعة استجابتها وفاعلية تواجدها الميداني.

تحويل الالتزامات البيئية، والمجتمعية، والحوكمة إلى واقع عملي

شكّلت النتائج البيئية الموفرة للموارد جانبًا محوريًا في سجل سَفِلز مصر لعام 2024، ففي أحد المنشآت التي تديرها الشركة جرى إعادة تدوير 83% من النفايات، وتقليص استهلاك المياه بنسبة 16% بفضل تركيب منظمات التدفق ونظم الري الآلية. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الإشغال بنسبة 7%، انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 2% بفضل برامج وأنظمة ذكية متكاملة.

وشهد استخدام الطاقة المتجددة نموًا لافتًا، حيث تم توفير 11.4% من الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية، بينما توسعت البنية التحتية للسيارات الكهربائية بإضافة 12 محطة شحن، وموقعين لشحن السكوتر والدراجات الهوائية الكهربائية. وأسهم إدخال نظام إدارة المباني (BMS) بمحطات المياه المبردة في تحقيق وفورات بنسبة 9.5% في الكهرباء، و21.3% في الغاز، و12% في المياه مقارنةً بعام 2023.

وشملت المبادرات المجتمعية لشركة سفلز مصر خلال العام الماضي تنظيم بازارات وأجنحة خيرية سنوية، إلى جانب تعزيز التفاعل المجتمعي عبر ورش عمل ومعروضات الأعمال الفنية باستخدام مواد معاد تدويرها.

رؤية ريادية

وصرحت كورينا ستاماتي، رئيسة إدارة المشروعات العقارية في سَفِلز مصر: “تعد الإنجازات التي حققناها هذا العام ثمرة التعاون الوثيق مع عملائنا والمستأجرين وشركائنا من المجتمع المحلي. نحن فخورون ليس فقط بحجم المبيعات أو عدد زوار الفعاليات، بل بكيفية دمجنا لقيم الاستدامة والابتكار وتجربة المستخدم في جميع جوانب عملياتنا، فإدارة المشروعات العقارية اليوم تتمحور حول توفير وجهات يرغب الناس بأن يصبحوا جزءًا منها.”

الابتكار في قطاع التجزئة والمفاهيم الرائدة في السوق

شهدت الأصول التي تديرها شركة سَفِلز مصر إطلاق مجموعة من العلامات التجارية الجديدة والفريدة لأول مرة في السوق خلال عام 2024، من بينها أول فرع في أفريقيا لسلسلة "Chuck E-Cheese"، وأول صالة داخلية للعبة البادل في القاهرة، بالإضافة إلى أول فروع لمتجر "SSS"، ومتجر سيارات "Lotus Car"، وصالة عرض “Smart Car” في مصر. كما شهدت المحفظة افتتاح أول فرع لكارفور في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استضافة الافتتاحات الكبرى لعلامات تجارية مرموقة مثل "Aubaine London"،" Daily Dose"، و"Passionelle"، إلى جانب إطلاق أول مساحة عمل مشتركة تابعة لـ" Kamelizer" في غرب القاهرة.

تنشيط الوجهات من خلال الفعاليات والثقافة

نجحت سَفِلز مصر في تحويل أصولها العقارية إلى وجهات نابضة بالحياة عبر تنظيم فعاليات واسعة النطاق وبرامج ترفيهية مبتكرة، فقد استقطب بازار ليديا أكرم (LA Market) أكثر من 25,000 زائر، بينما جذب بازار Lokamania ما يزيد عن 20,000 زائر. كما شمل البرنامج الترفيهي لشركة سفلز مصر فعاليات متميزة مثل "روديو مصر" والعروض الأولى الحصرية لـ "The Goats" و" Beyond the Tank" بالتعاون مع شركة فودافون، إلى جانب العديد من الأنشطة الترويجية والحملات التسويقية. وبفضل هذا الزخم، تمكنت سَفِلز مصر من جذب 17 مليون مستهلك إلى المشروعات العقارية التي تم إدارتها خلال عام 2024.

نظرة مستقبلية

تواصل سَفِلز مصر تركيزها على تعزيز مبادئ الاستدامة، والارتقاء بتجربة المستأجرين، وتوسيع قدراتها التشغيلية في جميع أنحاء الجمهورية، وتشمل خطط عام 2025 إطلاق خدمات جديدة ضمن قطاع إدارة المشروعات العقارية، وتوسيع المحفظة العقارية للشركة خاصة في مناطق شرق القاهرة، إلى جانب تقديم خدمات إدارة الشركات والمساحات المؤجرة.

