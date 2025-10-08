طيران الرياض يُشغّل رحلات يومية للركاب إلى مطار لندن هيثرو من تاريخ 26 أكتوبر مستهلاً مرحلة محورية من خطته المثالية لدخول السوق

برنامج الولاء "سفير" يقدّم مفهومًا جديدًا لعصر من برامج الولاء الرقمية الموجّهة للمجتمع، حيث ينفرد بإتاحة تبادل "نقاط المستوى" لمساعدة العائلة والأصدقاء على بلوغ مستوى أعلى ضمن البرنامج

الأعضاء الأوائل في برنامج "سفير" يحظون بالأولوية لحجز تذاكر الرحلات التجارية المرتقبة لطيران الرياض، إضافةً إلى تجارب ومزايا استثنائية حصرية

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن اليوم طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، احدى شركات الصندوق عن إطلاق أولى رحلاته اليومية إلى مطار لندن هيثرو في 26 أكتوبر الجاري، لضمان جاهزية تشغيلية غير مسبوقة وتقديم تجارب سفر عالمية المستوى، إلى جانب الكشف عن "سفير"، برنامج الولاء المبتكر الذي يمنح "الأعضاء المؤسسين" الأوائل مزايا حصرية ويعكس مستقبل برامج الولاء المبتكرة في عالم الطيران.

التميّز التشغيلي: تمهيد الطريق أمام ناقل عالمي المستوى

ابتداءً من 26 أكتوبر الجاري، سيبدأ طيران الرياض تشغيل رحلاته اليومية من الرياض إلى مطار لندن هيثرو بطائرة بوينج من طراز 787-9 وهي الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم "جميلة"، وذلك في مرحلة أولى تتاح تذاكرها للبيع أمام مجموعات محدّدة من الضيوف المسافرين وموظفي طيران الرياض ضمن برنامج تشغيلي يهدف إلى ضمان جاهزية متكاملة قبيل استلام أولى طائراته من شركة بوينج، فضلاً عن استثمار الحصة التشغيلية الممنوحة حديثًا لطيران الرياض في مطار هيثرو. وسوف تُغادر الرحلة الأولى رقم (RX401) من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 03:15 صباحًا، لتصل إلى مطار لندن هيثرو عند الساعة 07:30 صباحًا، فيما تنطلق رحلة العودة رقم (RX402) من لندن عند الساعة 09:30 صباحًا لتصل إلى الرياض عند الساعة 19:15 مساءً، وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي.

وتمثل هذه المرحلة خطوة محورية في مسيرة طيران الرياض، إذ ستتبعها رحلات إضافية إلى دبي خلال الفترة المقبلة، وذلك تأكيدًا على التزام الشركة الراسخ بالتميّز التشغيلي. ومن خلال برنامج تقييم شامل للرحلات الافتتاحية على متن الطائرة الاحتياطية الفنّية " جميلة "، تبني الشركة جاهزية تشغيلية متكاملة وتجربة سفر عالمية استعدادًا لإطلاق وجهات جديدة لموسم شتاء 2025 وصيف 2026 خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، صرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "هذا ليس مجرد إطلاق خط طيران، بل إنّه تجسيد لرؤية تهدف إلى ربط المملكة بالعالم كركيزة لرؤية السعودية 2030. والتزامنا ببدء العمليات في 2025 يتحقق اليوم، حيث يتيح لنا هذا البرنامج الدقيق للرحلات ضبط التفاصيل لضمان تجربة عالمية سلسة وموثوقة. وهذا النهج المدروس هو طريقنا نحو الكمال، إذ أصبحنا على بُعد خطوات من التشغيل الكامل، وسوف نعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء تسيير الرحلات إلى وجهات جديدة مع بدء استلام طائراتنا الجديدة".

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

"سفير" اسم يدمج بين دلالة "السفير" باللغة العربية و"Sphere" باللغة الإنجليزية ليرمز إلى التواصل العالمي، حيث أنّه يمكّن أعضاء برنامج "سفير" في طيران الرياض من تجسيد الروح السعودية وتمثيل الشركة عالمياً.

ومع انطلاقه، سيقدّم "سفير" مفهومًا متطورًا وحصرياً لبرامج الولاء يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية.

وينفرد البرنامج بميزة تبادل نقاط المستوى بين الأعضاء ومجتمعهم، ما من شأنه مساعدة عائلتهم وأصدقائهم على بلوغ مستوى أعلى ضمن البرنامج. وباب الانضمام إلى "سفير" أصبح مفتوحاً الآن عبر الموقع الإلكتروني لطيران الرياض، حيث سيُمنح أوائل المسجّلين صفة "الأعضاء المؤسسين"، ليحصلوا على أولوية الحجز المبكر لرحلات طيران الرياض الأولى ويستفيدوا من مزايا حصرية إضافية ستُعلن لاحقًا.

وأضاف دوغلاس: "مع ‘سفير’ نبتكر أكثر من مجرد برنامج ولاء؛ إننا نبني منظومة رقمية تفاعلية تمثل أسلوب حياة متكاملًا. ورؤيتنا هي إحداث نقلة نوعية حقيقية، عبر تقديم مزايا غير مسبوقة وتعزيز شعور فريد بالمجتمع بين أعضائنا".

يرتكز ابتكار "سفير" على تصميم يضع المجتمع في جوهر التجربة، إذ سيتمكن الأعضاء قريبًا من مشاركة نقاطهم ومزاياهم وحتى إنفاقهم المؤهِّل مع العائلة والأصدقاء، وذلك تعزيزًا لروح الكرم السعودي والمكافأة الجماعية. وبحلول عام 2026، سيقدّم البرنامج عند تفعيله بالكامل تجارب تفاعلية قائمة على التحديات الرقمية ولوائح الترتيب، مع سياسة فريدة لكسب "نقاط بلا تاريخ انتهاء" ، وذلك في تجسيد حقيقي لروح العطاء السعودية.

ويمنح الانضمام إلى برنامج "سفير" اليوم الأعضاء مزايا فورية ويضعهم في طليعة رحلة طيران الرياض، إذ سيتمتع الأعضاء المؤسسون بأولوية حصرية لحجز التذاكر فور طرح الرحلات التجارية. كما يمكنهم التطلع إلى دعوات حصرية لفعاليات وتجارب مميزة، وإنترنت مجاني على متن الطائرة، ومجموعة متنامية من المزايا والشراكات التي تعزز تجربة السفر من خلال شركاء محليين ودوليين.

لا تكن مجرّد مسافر. كن رائداً واضمن مكانتك في طليعة عصر جديد من السفر

الانضمام إلى "سفير" الآن يتيح للأعضاء البدء بجمع النقاط والحصول على حجز مبكر وحصري للرحلات المستقبلية كأعضاء مؤسسين. وخلال الأشهر المقبلة، سوف يستمتع جميع أعضاء البرنامج بفعاليات ومزايا حصرية، بما فيها تجارب طهي وترفيه مميزة، إضافة إلى فرص مميزة للفوز برحلات مجانية وجوائز قيّمة أخرى. وهذه هي دعوتكم للانطلاق في مغامرة شيقة لاكتشاف أفضل ما في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

للاستفسارات الإعلامية، قسم العلاقات الإعلامية في طيران الرياض: Media@riyadhair.com

