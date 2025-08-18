دبي، الإمارات العربية المتحدة: منحت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عقداً بقيمة 2.6 مليار درهم لشركة "فيبريكس للمقاولات ذ.م.م" لبناء مشروع "باي فيلاز" في جزر دبي، والذي يضم 636 وحدة فاخرة عبر خمسة أنواع مميزة من الخيارات السكنية، حيث يجسد المشروع رؤية "نخيل" لتوفير أنماط حياة استثنائية على الواجهة البحرية.

يرتكز هذا التعاون على العلاقة المميزة القائمة بين الشركتين بعد تعاونهما سابقاً في مشروع "الحي الأول غرب" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. وسيوفر مشروع "باي فيلاز" تجربة حياة راقية ضمن مجمع سكني نابض بالحياة عبر مجموعة خيارات سكنية متنوعة وحصرية، بما في ذلك منازل التاون الهاوس، وفلل شبه مستقلة، وفلل الحديقة، وفلل الواجهة البحرية، والفلل الشاطئية. وسيستمتع السكان أيضاً بالعديد من وسائل الراحة المتميزة، بما في ذلك ثلاثة نوادٍ رياضية مجهزة بأحواض سباحة، ونادٍ شاطئي، وحدائق بمناظر طبيعية، وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "يسرنا التعاون مع فيبريكس للمقاولات لبناء مشروعنا المتميز ’ باي فيلاز ‘ في جزر دبي. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بالمساهمة في تشكيل مستقبل دبي، كما يجسد رؤيتنا لإنشاء مجمّعات شاطئية استثنائية مزودة بمرافق عالمية المستوى لتعزيز رفاهية السكان والارتقاء بأسلوب حياتهم. ونحن واثقون بأن ’ باي فيلاز ‘ سيتخطى جميع التوقعات بتقديمه تجربة راقية تجمع بين الخصوصية والانتماء المجتمعي، وتلبي تطلعات الباحثين عن نمط حياة فريد من نوعه على الواجهة البحرية".

توفر الفلل الشاطئية التي تجسد أعلى معايير الفخامة بفضل موقعها المتميز على طول الممشى الشاطئي، وإطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية، وإمكانية الوصول الحصري منها إلى الشاطئ، ملاذاً حصرياً لأصحاب الذوق الرفيع بفضل تصميمها الفسيح المكون من ثلاثة طوابق مع ست غرف نوم، ومطبخ عرض، وردهة وتراس واسع على السطح، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام. وبدورها تمتد فلل الواجهة البحرية على مساحات واسعة مع إطلالات بانورامية رائعة على البحر، وتوفر لقاطنيها عزلة هادئة بالإضافة إلى نمط الحياة الفاخرة؛ أما فلل الحديقة، فتتربع وسط الطبيعة الوارفة متيحة لقاطنيها أجواء مريحة إلى أبعد الحدود. وتجسد الفلل شبه المستقلة نمط الحياة العصري الراقي، بينما تتميز منازل التاون هاوس بإنشائها داخل مجمّعات مكونة من أربعة إلى ستة منازل مع حدائق خاصة.

تم تصميم جميع فلل "باي فيلاز" بما يحقق الاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي ويضمن لها إطلالات خلابة على الخليج العربي. وتتسم هذه الفلل بلمسات جمالية مستوحاة من العمارة التقليدية – مثل التشطيبات الخشبية، وتصاميم الأرابيسك، والمواد والألوان الغنية – لتشكل بذلك جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وتستحضر الإرث العريق لدبي. ويمكن لقاطني المشروع عموماً الاستمتاع بنمط حياة المنتجعات من خلال حديقة مركزية ومسابح ومرافق رياضية، وملاعب للأطفال، وممرات خضراء تقود المقيمين من منازلهم مباشرة إلى الواجهة البحرية مع حدائق للمشي والركض والاسترخاء.

من جانبه، قال سفيان الصالح، العضو المنتدب للمجموعة، فيبريكس للمقاولات: "تفخر فيبريكس للمقاولات بالتعاون مع دبي القابضة للعقارات، التي تعد من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، والمعروفة بسجلها الحافل بإنجاز العديد من المشاريع المميزة. ويشرفنا هذه المرة أن نوسع تعاوننا الناجح ليشمل مشروع ’باي فيلاز‘ المرموق في جزر دبي. وبصفتنا إحدى مجموعات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات، نلتزم بتسليم هذا المشروع المتميز في الموعد المقرر مع الالتزام التام بأعلى معايير القطاع في إنشائه. ومع تركيزنا المعهود على الجودة والأداء والابتكار، سنستخدم أحدث التقنيات الإنشائية المتقدمة، والقدرات الداخلية المتخصصة مع الاستعانة بشبكة موثوقة من شركاء سلسلة التوريد لتحقيق رؤية دبي القابضة للعقارات بخصوص هذا المشروع".

يمتاز مشروع "جزر دبي" بواجهته البحرية الملهمة وموقعه الاستثنائي الراسخ في الطبيعة وتراث دبي الغني. ويتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، ويضم مساحات مفتوحة، ومنتزهات، وملاعب جولف ومسارات ركوب الدراجات. ويتألف المشروع من خمس جزر توفر نحو 59 كيلومتراً مطلة حصرياً على الواجهة البحرية، وتمتد على مساحة 18.6 كيلومتراً مربعاً وتضم أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ الخلابة. يقع المشروع على مقربة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من الفنادق العالمية الراقية ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

