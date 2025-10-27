تستهدف شركة Namaa Flavors & Fragrances – NFF ضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية لمصنعها فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وزيادة الطاقة الإنتاجية لدعم توسعها فى الأسواق التصديرية.

قال المهندس هشام علام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الاستثمارات الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج والمعدات، ورفع كفاءة إدارة المواد الخام العطرية بما يدعم استقرار التشغيل وجودة الإنتاج.

أضاف لـ«البورصة»، أن التوسعات الجديدة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 40% خلال عام 2026 لتلبية الطلب العالمي المتزايد، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي اعتماداً على النباتات العطرية المصرية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، على أن تبدأ نتائج هذه المرحلة في الظهور خلال العام نفسه.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء منشأة متخصصة لعزل المركبات العطرية الطبيعية لتحقيق التكامل الصناعي، باستخدام تقنية التقطير التجزيئي بالتفريغ (Vacuum Fractional Distillation)، ضمن مشروع Natural Aroma Isolation Unit لإنتاج Natural Isolates (ISO 9235) من الزيوت العطرية المصرية، ما يعزز ريادة «نماء» كأول شركة في مصر تُعلن رسمياً عن هذا التخصص الصناعي المتقدم. وتُعد المركبات العطرية المعزولة مركبات فعّالة وفق المعايير الدوائية، ويُستخدم بعضها كمكونات أساسية في الصناعات الدوائية.

وأوضح أن الجزء الأكبر من إنتاج الشركة موجه للتصدير إلى الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، مع خطة للتوسع فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التمويل يعتمد على الموارد الذاتية وإعادة استثمار الأرباح التشغيلية، مع دراسة شراكات استراتيجية مستقبلية لدعم النمو المستدام وتعزيز الحضور الدولي بوتيرة متوازنة.

وأوضح علام لـ«البورصة»، أن «نماء» تلقت عرضاً من مؤسسة استثمارية أجنبية للاستحواذ عليها، غير أن الإدارة فضّلت الحفاظ على استقلاليتها وهويتها المصرية، التزاماً برؤيتها القائمة على النمو الذاتي المدروس.

وتأسست شركة «نماء» عام 2015 كشركة مصرية متخصصة في تصنيع مكسبات الطعم والرائحة، وفق مبادئ الكيمياء الخضراء التي تدعم التصنيع المستدام وتواكب النمو المتزايد في الطلب العالمي على المكونات عالية القيمة.

