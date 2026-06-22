الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن وصول نسبة النساء حالياً بالشركة 25% من المناصب الإشرافية ، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الهندسة.

ووضعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لنفسها هدفاً طموحاً في عام 2021 للوصول إلى نسبة 25% من التنوع بين الجنسين بحلول نهاية عام 2025. وكانت النساء آنذاك يشغلن 18% فقط من المناصب الإشرافية في الشركة.

وانضمت أكثر من 200 امرأة إلى الشركة خلال عام 2025، منهن 113 مواطنة إماراتية. وتوظف الشركة اليوم أكثر من 830 امرأة، يشغل أكثر من 60% منهن وظائف في العمليات التشغيلية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي ركيزة أساسية لإعداد كوادر مستقبلية قادرة على تحقيق التميز. ويعكس التقدم الذي أحرزناه إيماننا بالدور الحيوي للتنوع في تعزيز الأداء. ومن هذا المنطلق، نلتزم ببناء بيئة عمل شاملة تتيح للمرأة فرصاً متكافئة للمساهمة والنمو وقيادة مسيرة نجاح الشركة ودولة الإمارات على المدى الطويل".

في العام الماضي، استقطبت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 199 موظفاً إماراتياً جديداً، منهم 95 امرأة، إلى برنامج تدريب الخريجين وبرامج التدريب الوطنية التابعة لها. وتعمل برامج التدريب الوطنية التي تنظمها الشركة على إعداد خريجي المدارس الثانوية من أجل تولي الوظائف الفنية والإدارية في الشركة.

وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في جميع المناصب إلى 15% بحلول نهاية عام 2026، حيث تمثل النساء حالياً 12% من إجمالي فريق العمل بما في ذلك العاملات في تشغيل المرافق.

في مطلع عام 2025، أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج "إرشاد"، وهو برنامج توجيهي للطالبات الجامعيات الإماراتيات، يهدف إلى تشجيعهن للالتحاق بوظائف في القطاع الصناعي مع التركيز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويقدم البرنامج جلسات إرشادية فردية بقيادة خبراء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويوفر للطالبات فرصة التعرف على الوظائف المتعددة في القطاع الصناعي والوصول إلى الشبكات المهنية التي تمكنهن من التخطيط لمستقبلهن المهني.

وفي عام 2023، أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج "التحدي"، والذي يجمع بين مجموعة من الشركات الصناعية الرائدة لتعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي من خلال التغلب على التحديات المشتركة. كما تعاونت الشركة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة لإجراء أبحاث حول التحديات التي تحول دون زيادة انضمام النساء إلى قطاع الصناعات الثقيلة والعمل على إيجاد حلول لتحقيق الشمولية المستدامة.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أطلقت في عام 2020 "شبكة المرأة" والتي تجمع جميع النساء في مختلف مستويات الشركة لمشاركة إنجازاتهن وتحدياتهن لتعزيز نموهن المهني.

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