أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تسجيلها 229.4 مليون معاملة لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، فوري بلس، فواتير) من خلال تطبيقها "بنفت بي"، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025 بزيادة ملموسة بنسبة 13% في حجم المعاملات وزيادة 10% في قيمة المعاملات، مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة العمليات الى 5.1 مليار دينار بحريني.

وذكرت الشركة أن المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكترونية (EFTS) على جميع القنوات بما في ذلك البنوك و"بنفت بي"، والذي يشمل خدمات "فوري" و"فوري بلس" و"فواتير" قد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام 2025 حيث وصل إجمالي قيمة المعاملات إلى 18.2 مليار دينار بحريني مقارنةً بـ 16.4 مليار دينار بحريني خلال العام الماضي، وهو ما يشكّل نمواً بنسبة 11%.

وبلغت معاملات "فوري بلس" عبر جميع القنوات 229.7 مليون معاملة بقيمة 4.6 مليار دينار بحريني، بزيادة 15% في الحجم و10% في القيمة عن العام 2024 الذي شهد 200.6 مليون معاملة بقيمة 4.2 مليار دينار بحريني. بينما شهدت معاملات الخدمة عبر "بنفت بي" زيادة بنسبة 13.7% لتصل إلى 224.0 مليون معاملة.

أما حجم معاملات "فوري" عبر جميع القنوات فقد ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 7.1 مليون معاملة بقيمة 13.0 مليار دينار بحريني، مقارنةً بالعام الماضي الذي سجلت فيه الخدمة 6.5 مليون معاملة بقيمة 11.6 مليار دينار بحريني، وجدير بالذكر أن معاملات "فوري" عبر "بنفت بي" ارتفعت بنسبة 14% إلى 331 ألف معاملة بقيمة 609 مليون دينار بحريني.

وبالنسبة لمعاملات خدمة "فواتير"، رغم الانخفاض الطفيف في حجم المعاملات من 6.3 مليون إلى 5.9 مليون، إلا أن قيمة المعاملات الإجمالية سجلت زيادة بنسبة 10% لتتجاوز نحو 603.4 مليون دينار بحريني مقارنةً بـ 548.5 مليون دينار بحريني في العام 2024.

كما بلغ إجمالي عمليات التحقق عبر منصة "اعرف عميلك" إلكترونياً (eKYC) أكثر من 490 ألف عملية في النصف الأول من العام 2025 مقارنةً بما يقارب 382 ألف عملية في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 28%.

وأصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة "بنفت" حوالي 246 ألف تقرير ائتماني خلال النصف الأول من العام 2025 بزيادة قدرها 2% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث تم إصدار 242 ألف تقرير.

وقد جاءت هذه النتائج الفريدة تتويجاً لالتزام الشركة المتواصل بتحقيق الريادة والتميز في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، وجهود فريق عملها المخلصة التي عززت إمكانات الشركة في تحقيق النمو والابتكار وإطلاق الحلول والخدمات والمنتجات التي تلبي كافة الاحتياجات، فضلاً عما تتميز به "بنفت" من بيئة عمل محفزة تستثمر في قدرات موظفيها وتستفيد من دمج التكنولوجيا الحديثة في عملياتها التشغيلية والإدارية.

يُشار إلى أن "بنفت" قد حققت جملة من الإنجازات البارزة خلال النصف الأول من العام 2025، بما في ذلك حصولها على شهادة اعتماد ISO 37301:2021 (نظام إدارة الامتثال)، وإطلاق ميزة إرسال الهدايا "هدية" لمستخدمي "بنفت بي"، وإطلاق النسخة الثانية من برنامج "رواد بنفت لتطوير المهارات القيادية"، والنسخة الرابعة من برنامج التدريب في مجال التكنولوجيا المالية "مسار"، فضلاً عن حصولها على جائزة ضمن مبادرة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية، وجائزة البحرين للمحتوى الرقمي، بالإضافة إلى إبرام عدد من الشراكات المثمرة واتفاقيات الرعاية والتعاون مع عدد من الجهات المختلفة.

-انتهى-

#بياناتشركات