دبي - أعلنت شركة "شوبا العقارية"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في المنطقة، طرح مزيد من الصكوك إلى صكوكها الحالية وذلك يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. ويأتي هذا الطرح الأخير استكمالًا لأول طرح لها لصكوك دولارية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، والذي أصدرته في يوليو 2023 مع رصيد مستحق حاليّ قدره 270 مليون دولار أمريكي. تم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن (LSE) وناسداك دبي.

ويصل إجمالي حجم صكوك "شوبا العقارية" بعد الإصدار الأخير إلى 500 مليون دولار أمريكي، إذ يلتزم هذا الطرح بشروط الصكوك الحالية، مع الحفاظ على الظروف المواتية وضمان الاستقرار للمستثمرين في الشركة.

وأدى الاهتمام الكبير بصكوك "شوبا العقارية" إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 95 نقطة أساس، مما يسلط الضوء على الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث يأتي حوالي 25 في المائة من الطلب من مصادر عالمية، مما يعكس الثقة الكبيرة بالأدوات المالية لشركة "شوبا العقارية"

وعينت الشركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين ووكلاء لهذه الصفقة. وتمكنت هذه الأطراف مجتمعة من دعم هذا الطرح وإنجاحه، من خلال خبرتهم الطويلة والتزامهم الثابت.

كما تقدر الشركة كل من "كليفورد تشانس" و "دنتونز" لخدماتهما الاستثنائية في الاستشارات القانونية، التي زودت "شوبا" بالدعم اللازم طوال الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، أدت شركة "جرانت ثورنتون" دورًا محوريًا كمدقق حسابات في ضمان نزاهة وشفافية العملية.

يأتي هذا الإعلان بعد الترقيات الأخيرة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، حيث قامت ستاندرد آند بورز (S & P) بترقية تصنيف من BB-/Positive إلى BB/Stable، بينما قامت مؤسسة "موديز" بترقية تصنيف الصكوك لدى شوبا العقارية من Ba3/stable إلى Ba2/stable. وتعكس هذه الترقيات نتائج الشركة المالية القوية، بما في ذلك النمو الكبير في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين والتراكم الكبير للإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المحسنة.

وتثق "شوبا العقارية" بأن هذه الخطوة الاستراتيجية ستعزز مكانتها المالية وتحفز الثقة مع أصحاب المصلحة.

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