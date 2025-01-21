دبي: أعلنت شوبا العقارية، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة وفق أعلى مستويات الجودة والابتكار، عن تحقيق مبيعات قياسية خلال عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار درهم إماراتي، منها 5 مليارات درهم إماراتي كمبيعات من مشروع "جزيرة شوبا السينية" الذي أطلقته الشركة في الربع الثالث من العام الماضي.

ويعكس هذا الإنجاز المهم تنامي الطلب على مشاريع شوبا العقارية الفاخرة، حيث حققت الشركة نموًا ملحوظًا في المبيعات اقترب من 50% على أساس سنوي، مدعومًا بمحفظة الشركة المتنوعة من العقارات الاستثنائية في دولة الإمارات. وبعد نجاحها بتجاوز هدف المبيعات الطموح الذي حددته لعام 2024، تعتزم شوبا العقارية الوصول إلى مبيعات بقيمة 20 مليار درهم على امتداد مشاريعها في دبي، إضافة إلى 10 مليارات درهم ضمن مشروع "جزيرة شوبا السينية" خلال عام 2025. ويعكس هذا الأداء القوي التزام شوبا العقارية بأعلى معايير الكفاءة والجودة والتميز في التصميم وتسليم المشاريع في موعدها المحدد، مما رسّخ مكانة شوبا العقارية كمطور عقاري موثوق. وأطلقت شوبا العقارية أيضًا أربعة مخططات رئيسية جديدة العام الماضي، ليصل عدد مشاريعها الرائدة الإجمالية إلى 11 مشروعًا على امتداد دولة الإمارات، فضلًا عن استحواذها على حصة تقارب 10% من إجمالي السوق العقارية بدبي خلال عام 2024.

شهد عام 2024 أيضًا إنجازات استثنائية لشوبا العقارية على الصعيد الدولي، حيث عززت الشركة جهودها التسويقية ووسعت حضورها في الأسواق الرئيسية العالمية، كما نجحت بإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات وتحقيق طلب قوي على مشاريعها المختلفة، مثل جزيرة شوبا السينية وشوبا إلوود وشوبا أوربيس وشوبا سوليس. وبهذا السياق، حقق مشروع جزيرة شوبا السينية، وهو أول مشاريع تطوير الجُزر من شوبا العقارية، أداءً فاق التوقعات من خلال بيع 2140 وحدة خلال 5 أشهر فقط، في ظل مؤشرات باستمرار هذا المسار التصاعدي خلال عام 2025.

وتخطط شوبا العقارية للتوسع إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا سعيًا لمواصلة مسيرة نموها وازدهارها. وللعام الثاني على التوالي، حلّت شوبا العقارية في المرتبة الثانية كإحدى أكثر العلامات التجارية شهرة في القطاع العقاري في دبي، وذلك وفقًا لبحث تم إجراؤه على صعيد الشركات العقارية لقياس صحة العلامة التجارية. كما حققت شوبا العقارية تقييما مرتفعًا للغاية وصل إلى 4.7 على محرك البحث غوغل، في انعكاس لمكانة العلامة المتميزة لدى العملاء.

وأعلنت شوبا العقارية خلال 2024 عن تغيرات مهمة في هيكليتها القيادية، حيث تسلّم رافي مينون منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا خلفًا لوالده بي. إن. سي مينون، الذي سيواصل دوره كمؤسس لمجموعة شوبا.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال بي. إن. سي مينون، مؤسس مجموعة شوبا: "مثّل عام 2024 محطة استثنائية بكل المقاييس لشوبا العقارية، حيث حققنا مبيعات قياسية وأبرمنا شراكات رائدة تمهد الطريق أمامنا منحو المزيد من النجاحات في المستقبل. وتعكس هذه الإنجازات التزامنا بتطوير مشاريع فريدة من نوعها. ونواصل العمل بمرونة لمواكبة تغيرات السوق المستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن الارتقاء بتجارب عملائنا وترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع العقارات على المستوى العالمي".

وترسيخًا لمكانتها الرائدة باعتبارها المطور العقاري الوحيد في العالم الذي يطبق نموذج التكامل العكسي، وسّعت شوبا العقارية محفظتها من عمليات التكامل العكسي من خلال إطلاق منشأة شوبا موديولار لتصنيع واجهات الألمنيوم والمرافق الصحية القابلة للتركيب، بالإضافة إلى شركة "شوبا لحلول الطاقة" الجديدة والمتخصصة بخدمات التبريد المبتكرة.

كما شكّلت الشراكات الاستراتيجية جزءًا أساسيًا من مسيرة شوبا العقارية خلال العام الماضي، بما يشمل الشراكة مع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي 2024 لتعزيز تواصل شوبا العقارية مع الجمهور الهندي في مختلف أنحاء العالم، كما دعمت شوبا العقارية جهود تمكين المرأة بوصفها "الشريك الرسمي للهدف" لمبادرة "بإمكاني صنع الفارق" بالتعاون مع الأكاديمية. وتعزيزًا لحضورها العالمي، وقعت شوبا العقارية شراكة لعدة سنوات مع نادي أرسنال لكرة القدم تم بموجبها إعادة تسمية منشأة التدريبات في نادي أرسنال باسم "مركز شوبا العقارية للتدريب" في أول شراكة من نوعها لحقوق تسمية ملاعب التدريبات.

ومن جانبها، حققت شركة بي إن سي للاستثمارات، الذراع القابضة لشوبا العقارية، تصنيف Ba3/ مستقر للشركات العائلية من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. كما رفعت الوكالة تصنيف الصكوك غير المضمونة لشركة بي إن سي للاستثمارات، والصادرة عن شركة شوبا للصكوك المحدودة، من تصنيف Ba3/ مستقر إلى تصنيف Ba2/ مستقر. وتأتي هذه الخطوة بعد الإصدار الأولي للصكوك من شوبا العقارية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن وناسداك دبي، لترتفع بذلك قيمة الصكوك التي أصدرتها الشركة إلى 500 مليون دولار أمريكي، بما يعكس بوضوح قدرتها على استقطاب شرائح واسعة من المستثمرين الدوليين.

استندت مسيرة نجاحات شوبا العقارية في 2024 إلى الارتفاع الكبير في طلب العملاء وشراكاتها الرائدة ومبيعاتها القياسية، بما يعكس التزام الشركة بأعلى درجات التميز واستمرارها بالنمو ضمن قطاع العقارات الفاخرة المزدهر بدبي.

حول شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية. وتمزج الجزيرة بين الراحة والحداثة والعيش الهادئ، ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولًا خاصًا إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

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