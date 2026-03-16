الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة دار الماجد العقارية ("الماجدية" أو "الشركة"، 4326 في السوق المالية السعودية)، وهي إحدى الشركات السعودية الرائدة في تطوير العقارات وبناء المجتمعات المتكاملة، اليوم نتائجها المالية للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. حققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة للسنة المالية 2025م بلغ 261.9 مليون ريال سعودي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 22.6% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تحسن ملحوظ في الهوامش. وكان الأداء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة بنسبة 39.5% على أساس سنوي في الأرباح الناتجة عن بيع الأراضي، وتحقيق تغير إيجابي بقيمة 53.1 مليون ريال سعودي في تقييم العقارات الاستثمارية خلال السنة المالية 2025م، مقارنة بخسارة في السنة المالية 2024م. كما حافظت الشركة على رصيد قوي من الإيرادات المتراكمة، مما يوضح الرؤية للإيرادات ويدعم المرحلة التالية من نموها.

علق الرئيس التنفيذي المكلف عبد السلام الماجد: "يمثل عام 2025م محطة مفصلية في مسيرة الماجدية. فبعد إدراجنا الناجح في السوق المالية السعودية (تداول) خلال شهر سبتمبر، نفخر بتقديم أول نتائج سنوية كاملة لنا كشركة مدرجة. وتعكس نتائجنا قوة المنصة التي بنيناها على مدى أكثر من عقدين من الزمن، والتي تطورت لتصبح مطورًا رئيسيًا متكاملاً يقدم حلولًا تطويرية شاملة.

ويعكس تحقيقنا لمستويات ربحية تقارب المستويات القياسية تنفيذًا منضبطًا واستفادة من المزايا الهيكلية لنماذج الملكية المتنوعة لدينا، إلى جانب قدراتنا في إدارة دورة حياة المشاريع واستراتيجية المحفظة المتوازنة. وقد تحقق هذا الأداء رغم الارتفاع في مساهمة المبيعات على الخارطة، والذي أدى إلى تأجيل الاعتراف بالإيرادات وخلق أثر توقيتي مؤقت مقابل التكاليف.

ونواصل التوسع عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية، بدءًا من تأمين الأراضي وتطويرها وصولًا إلى خدمات ما بعد التسليم، مع العمل على تنويع مزيج منتجاتنا وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي، بما في ذلك دخولنا إلى سوق جدة.

وخلال العام، أحرزنا تقدمًا في تنفيذ أكبر محفظة تطوير نشطة في تاريخ الشركة، وعززنا شراكاتنا ومنصات الصناديق التابعة لنا، كما واصلنا بناء مصادر دخل متكررة من خلال مبادرات التأجير وخدمات إدارة المرافق. ومع وجود محفظة عقارية تضم 29 مشروعًا قيد التنفيذ تحت هياكل ملكية متنوعة، ندخل عام 2026م برؤية واضحة وخارطة طريق محددة لتحقيق نمو مستدام قائم على الانضباط في إدارة رأس المال.

ومع بداية رحلتنا كشركة مدرجة، سيظل تركيزنا منصبًا على التخصيص المنضبط لرأس المال، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم القيمة طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها."

أبرز المؤشرات

● ارتفع إجمالي الربح للسنة المالية 2025م بنسبة 23.3% على أساس سنوي ليصل إلى 440.1 مليون ريال سعودي، مع توسّع هامش الربح إلى 36.0% مقارنة بـ 25.5% في السنة المالية 2024م، مدعومًا بالهوامش القوية الناتجة عن مبيعات الأراضي، ومكاسب إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، وتحسن ربحية أنشطة التأجير.

● نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 24.5% على أساس سنوي ليبلغ 359.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025م، مع ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 29.4% مقارنة بـ 20.6%، مما يعكس متانة الربحية، بالإضافة إلى مساهمة إيجابية بقيمة 10.0 ملايين ريال سعودي من رسوم الأداء.

● ارتفع صافي الربح¹ بنسبة 22.6% على أساس سنوي ليصل إلى 261.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025م، مدفوعًا بشكل رئيسي بمبيعات الأراضي، إلى جانب مكاسب إعادة تقييم العقارات الاستثمارية.

● تحسن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية إلى مستوى إيجابي ليبلغ 36.1 مليون ريال سعودي، مدفوعًا بتحسن إدارة رأس المال العامل، بما في ذلك تحسين إدارة الدائنين التجاريين وغيرهم، وتحرير رأس المال العامل من مخزون العقارات.

● دخلت الشركة مدينة جدة خلال العام مع محفظة مشاريع قيد التطوير في حي المحمدية وحي الفلاح.

الأداء المالي

● انخفض إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2025م بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليصل إلى 1,223.9 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1,402.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024م. وعلى الرغم من نمو عدد الوحدات المباعة بحوالي %29.0 أساس سنوي، فقد شهدت إيرادات مبيعات الوحدات العقارية انخفاضاً بنسبة %10.5 على أساس سنوي بسبب ارتفاع مساهمة البيع على الخارطة من اجمالي المبيعات، نظراً لأنه يتم الاعتراف بالإيراد من البيع على الخارطة بناءً على نسبة الإنجاز. وعلى العكس من ذلك، كانت مبيعات السنة المالية 2024م في ناتجة من بيع وحدات مكتملة.

● ارتفع إجمالي الربح للسنة المالية 2025م بنسبة 22.6% ليصل إلى 440.1 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 357.0 مليون ريال سعودي في 2024م، مع توسع هامش الربح الإجمالي إلى 36.0% مقابل 25.5%، مدفوعًا بالهوامش القوية الناتجة عن بيع الأراضي التي تم شرائها بتكلفة تنافسية. وارتفع إجمالي الربح من بيع الأراضي بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 118.5 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 85.0 مليون ريال سعودي في 2024م، مع توسع الهامش من 21.6% إلى 37.7%. كما سجلت الشركة مكسبًا بقيمة 53.1 مليون ريال سعودي من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية (المدرة للدخل). وساهم إجمالي الربح من الإيجارات في تعزيز ربحية الشركة، حيث ارتفع بنسبة 56.6% على أساس سنوي.

● سجلت الشركة نموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 24.5% على أساس سنوي ليصل إلى 359.5 مليون ريال سعودي في 2025م مقارنة بـ 288.7 مليون ريال سعودي في 2024م. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل ملحوظ إلى 29.4% مقابل 20.6% في العام السابق، مدفوعًا بالعوامل المذكورة أعلاه. وقد تحقق هذا الأداء على الرغم من ارتفاع تكاليف الصيانة، نتيجة تركيز الإدارة على تعزيز رضا العملاء، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة مرتبطة بمبادرات بناء العلامة التجارية وتكاليف الطرح العام الأولي.

● ارتفع صافي الربح¹ للسنة المالية 2025م بنسبة 22.6% على أساس سنوي ليصل إلى 261.9 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 213.6 مليون ريال سعودي في 2024م، مدعومًا بالربحية القوية من بيع الأراضي والوحدات العقارية، وأرباح التأجير، والمكاسب الناتجة عن تقييم العقارات الاستثمارية (المدرة للدخل).

● تحسن ملف المديونية للشركة بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء² إلى 4.7 ضعفاً بنهاية 2025م مقارنة بـ 5.1 ضعفاً بنهاية 2024م، مما يعكس تحسن الهوامش التشغيلية والانضباط في تخصيص رأس المال.

1: العائد إلى مساهمي الشركة الأم | 2: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء لآخر اثني عشر شهرًا

أبرز الانجازات التشغيلية والاستراتيجية

محفظة المشاريع قيد التطوير

● حتى 31 ديسمبر 2025م، تحافظ الماجدية على محفظة مشاريع عقارية قيد التطوير تضم 29 مشروعًا عبر هياكل ملكية متعددة.

● في عام 2025م، وسعت الشركة نشاطها إلى مدينة جدة من خلال مشاريع في حي المحمدية ومشاريع قيد التطوير في حي الفلاح، مع استمرار النمو المستدام للشركة في المدينة المنورة.

شراكات التطوير القائمة على الصناديق الاستثمارية

● ساهمت الشركة في 9 صندوقًا استثماريًا عقاريًا، بإجمالي حجم مستهدف يقارب 8.6 مليار ريال سعودي، حيث تحقق الماجدية عوائد من رسوم التطوير والعمولات مع إدارة التعرض المالي على الميزانية العمومية.

نبذة عن شركة دار الماجد العقارية (الماجدية)

تأسست شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) في عام 2014م وأدرجت في السوق المالية السعودية (تداول: 4326) في سبتمبر 2025م، وتعد من الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية وبناء المجتمعات في المملكة العربية السعودية، وتشمل عملياتها الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر، تقوم الشركة بتطوير المجتمعات السكنية، بما في ذلك المجمعات السكنية، والفلل، والأبراج الفاخرة، إلى جانب الأصول التجارية والمكتبية، وذلك عبر أصول مملوكة بالكامل، والمشاريع المشتركة، والشراكات مع الصناديق الاستثمارية، ومشاريع التطوير من طرف ثالث، مع أكثر من 180 مشروعًا مكتملًا، وأكثر من 2.5 مليون متر مربع مطورة، ووجود أكثر من 70,000 مستفيد في مجتمعاتها، تحظى الماجدية بشهادات LEED وBureau Veritas للجودة، وهي فخورة بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في مجالها.

