الحائزة على العديد من الجوائز

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة شركات أفانا، منظومة التكنولوجيا المالية العالمية المتخصصة في تمويل الأعمال التجارية، عن دخولها إلى المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق منصة www.Ezdaher.sa، والتي ستركز على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لمشاريع قطاع الضيافة. وستشمل المرحلة الأولى من الإطلاق استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 22 مليون ريال سعودي لتمويل قطاعي الضيافة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة www.Ezdaher.sa.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاستفادة من خبرة مجموعة شركات أفانا الممتدة على مدار 22 عامًا في مجال التمويل على مستوى العالم، وخاصة في تمويل العقارات التجارية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الضيافة. وقد تم مؤخرًا تكريم شركات أفانا لابتكاراتها في مجال التكنولوجيا، حيث حصلت على جائزة "أفضل منصة استثمار عقاري" ضمن جوائز Fintech Breakthrough لعام 2024. وذلك إلى جانب عدد من أكبر الشركات العالمية في القطاع، بما فيهم وكالة موديز للتصنيف الائتماني واكسبريان وكوين بيس لتبادل العملات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد سنديب باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة شركات أفانا، بالقول: نفتخر بفوزنا بجائزة أفضل منصة للاستثمار العقاري في جوائز Fintech Breakthrough 2024 المرموقة. ونعتبر هذا التقدير كشهادة على الابتكار الذي قدمناه على مدار 22 عامًا في تطوير وتعزيز الاقتصاد الأمريكي وخلق العديد من فرص العمل. ونعبر عن حماسنا لبدء رحلتنا الجديدة مع ازدهر في المملكة العربية السعودية. والتي تشهد تخصيص تمويل بقيمة 22 مليون ريال سعودي في المرحلة الأولى، كأولى الخطوات ضمن العديد من خطوات قادمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030."

تركز منصة ازدهر لتمويل الأعمال التجارية، على سد الفجوة التمويلية البالغة 250 مليار دولار، ودعم تطوير 310.000 غرفة فندقية مطلوبة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز نمو ريادة الأعمال وتوسيع الأعمال التجارية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم استثمار مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي بالفعل عبر ازدهر. ويعد الاستثمار الأولي المباشر مجرد بداية لمشاريع أكثر طموحًا نحو أهداف أوسع في إطار رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

وفي هذا الصدد، يأتي إطلاق منصة ازدهر لتقدم منظومة تكنولوجيا مالية متخصصة ومتكاملة في المملكة العربية السعودية مع عقود من الخبرة المكتسبة من نظامها البيئي، واسمًا موثوقًا في امتيازات الفنادق العالمية، حيث مولت شركات أفانا أكثر من 6.4 مليار دولار أمريكي من المشاريع ودعمت خلق أكثر من 5500 فرصة عمل، بما في ذلك تمويل العلامات التجارية الفندقية الشهيرة مثل هيلتون، وماريوت، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG)، وفنادق تشويس، وويندهام.

ويقود مجموعة شركات أفانا وازدهر المستثمر والمؤسس سنديب باتيل، الذي يمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الاستثمار والتمويل، بما في ذلك 18 عامًا في منطقة الشرق الأوسط.

لمتابعة آخر الأخبار والتحديثات، ومعرفة المزيد من المعلومات حول كيف يمكنك أن تكون جزءًا من هذه الشركة الناشئة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.ezdaher.com.

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نبذة حول شركة ازدهر للتمويل:

تعد شركة ازدهر للتمويل منصة تكنولوجيا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية.

وتقدم تمويلًا سريعًا للأعمال من خلال منصة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والمصممة خصيصًا لمساعدة مشاريع الفنادق ذات الامتياز التجاري وشركات سلاسل توريد الفنادق، للمساعدة في معالجة فجوة التمويل البالغة 250 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.

تتمتع شركات أفانا بخبرة تزيد عن 22 عامًا في تمويل أكثر من 6.4 مليار دولار، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى للفنادق مثل IHG وAccor وHilton. حيث تستفيد شركة ازدهر من المعرفة والخبرة الواسعة التي يقدمها النظام البيئي لشركات أفانا الحائزة على جوائز عدة.

إن شركة ازدهر مسجلة حاليًا لدى وزارة التجارة (رقم التسجيل 1010887991)، وحصلت على موافقة أولية من البنك المركزي السعودي وتخضع حاليًا للمراحل النهائية للموافقة.

وسيتوفر التطبيق قريبًا على Android وiOS (يخضع للموافقات).

نبذة حول شركات أفانا:

تتخصص مجموعة شركات أفانا في تحفيز الاقتصادات المحلية والمساهمة في تطوير الطاقة المستدامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تأسست شركات أفانا في عام 2002 على يد الأخوين سنديب وسنات باتيل، وهي عبارة عن مجموعة من منصات التمويل والاستثمار التي تخدم رواد الأعمال والمستثمرين.

يتمثل هدف الشركة عبر برامج الاستثمار لتمكين الشركات الصغيرة الأمريكية من خلال توفير قروض عقارية تجارية مؤثرة وموجهة اجتماعيًا.

كما توفر شركات أفانا فرصًا استثمارية آمنة ومدعومة بالعقارات وتدار من قبل خبراء مؤهلين. يقع المقر الرئيسي لشركات أفانا في أريزونا وتستهدف أصحاب الشركات الصغيرة والمستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وتستثمر أفانا في المجتمعات التي تخدمها، و تساهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المساهمة في المشاريع المستدامة. تم إدراج أفانا في قائمة Inc. 5000 لعام 2021 لأسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا. حيث تتمتع شركة AVANA Capital, LLC برخصة في ولاية كاليفورنيا بموجب ترخيص DBO رقم 603K752 وفي ولاية أريزونا بموجب ترخيص CBK رقم 0921662.