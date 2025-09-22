من المتوقع تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028

الإمارات العربية المتحدة– أعلنت سول العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات، وذراع التطوير العقاري لمجموعة بهاتيا، عن مشروعها الفاخر متعدد الاستخدامات "سول لوكس"، الذي تبلغ تكلفته 2.2 مليار درهم إماراتي، ويتميز بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، بارتفاع يصل إلى 280 متراً على امتداد 62 طابقاً، ما يجعله أحد أطول أبراج التملك الحر بالشارع، مقدّماً بذلك الفرصة الأخيرة للتملك الحر.

ويضُم مشروع "سول لوكس" مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة والمكاتب التجارية من الدرجة الأولى، إلى جانب مجموعة مختارة بعناية من منافذ المأكولات والمشروبات، ومسبح لامتناهي على السطح بإطلالات بانورامية خلّابة على كل من برج خليفة وبرج العرب، مقدمًا بذلك مفهوماً جديداً لنمط الحياة الفاخر في أرقى شوارع دبي. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي القريب من أبرز المرافق الحيوية، بما في ذلك المكاتب والمدارس والمستشفيات والمطاعم ودبي مول، بالإضافة إلى كونه يبعد دقيقة واحدة سيراً على الأقدام من محطة مترو المركز المالي، وما لا يتجاوز 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي. كما أنه يقدم للمُلّاك عائداً استثمارياً متوقعاً يتراوح بين 8 و9٪.

وقال أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سول العقارية": "نفخر بإطلاق مشروع «سول لوكس» على شارع الشيخ زايد في قلب دبي، هذا الموقع الاستراتيجي الذي يُتيح سهولة الوصول إلى أبرز مناطق المدينة ومعالمها الرئيسية، ما يجعله الخيار الأمثل للمهنيين والباحثين عن أسلوب حياة عصري ومتعدد الثقافات. واستلهاماً من مشاريعنا التطويرية الرائدة مثل «فيرمونت ريزيدنسز سولارا تاور» و«سول ليفانتي»، يُجسّد برج «سول لوكس» الجديد رؤيتنا في إرساء معايير غير مسبوقة للحياة الفاخرة المستوحاة من أسلوب حياة يجمع بين الفخامة والراحة".

ويضم المشروع 288 وحدة سكنية فاخرة بمساحات متنوعة تشمل شقق من غرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، مزودة بمساحات مخصصة للدراسة، بما يلبي مختلف أنماط الحياة العصرية. كما تضم الطوابق من 1 إلى 25 في البرج 66 وحدة مكتبية فسيحة من الدرجة الأولى، بارتفاع سقف يبلغ 3.7 أمتار، مع إطلالات بانورامية على أفق دبي. أما الطابق الأرضي، فيضُم مجموعة مختارة بعناية من منافذ المأكولات والمشروبات، بواجهات واسعة تصل إلى 9 أمتار، وإطلالات بانورامية من ثلاث جهات، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ زايد.

ويُجسّد المشروع مزيجاً متناغماً من الأناقة والاستدامة والتقنيات الذكية، حيث يزدان بواجهة معمارية مبتكرة من البرونز والزجاج، تتخللها حواف زجاجية منحنية وأشرطة برونزية أفقية، مما يمنحه مظهراً جريئاً وأنيقاً يزين أفق دبي. كما تسهم أنظمة الزجاج عالية الأداء، وتقنيات التحكم بالطاقة الشمسية، وحلول ترشيد استهلاك المياه، والبنية التحتية الجاهزة للسيارات الكهربائية، في تقليل البصمة البيئية للبرج. وسيتم دمج أنظمة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كافة أرجاء البرج لتعزيز الراحة والرفاهية، من خلال ميزات تشمل تحسين جودة الهواء، والصيانة التنبؤية، وإدارة الزوار بأعلى درجات الأمان.

ويوفر المشروع للسكان والمستأجرين تجربة متكاملة تجمع بين رفاهية الحياة العصرية ووسائل الراحة المتنوعة، حيث يضم مسبحاً لامتناهياً، ومسبحاً للأطفال، وجاكوزي بإطلالات خلابة على برج خليفة وبرج العرب، إضافة إلى صالة رياضية داخلية وخارجية، وملعب جولف مصغراً على السطح، ومنصات مخصصة لليوغا، وأجنحة للشواء، وقاعات متعددة الاستخدامات، وصالات استراحة مفتوحة على الشرفات في الهواء الطلق. كما يُتيح المشروع للعائلات بيئة مثالية زاخرة بمناطق لعب للأطفال ومساحات خضراء منسّقة بعناية، لتشكّل واحة متكاملة للرفاهية والاستجمام. أما أصحاب المكاتب التجارية، فسيستفيدون من طابق متكامل مُخصص للمرافق، يضم غرف اجتماعات خاصة ومساحات مرنة للفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية والخارجية.

وبفضل موقعه الاستراتيجي، وتصميمه الأيقوني، ومرافقه عالمية المستوى، يُمثّل "سول لوكس" فرصة استثمارية وسكنية لا مثيل لها على شارع الشيخ زايد. وقد بدأت أعمال الإنشاء بالفعل، فيما يُتوقع تسليم المشروع خلال الربع الرابع من عام 2028.

