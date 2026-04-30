الشارقة، أعلنت أجرة الشارقة تحقيق أداء تشغيلي مميز خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نقلت أكثر من 2.11 مليون راكب، بمتوسط يومي بلغ نحو 23.54 ألف راكب، في مؤشر يعكس ارتفاع الطلب على خدمات الأجرة وتطور منظومة التشغيل في الإمارة.

وسجّلت أجرة الشارقة نقل 371 ألف راكب عبر التطبيق الذكي "يانغو"، ما يؤكد تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية في حجز المركبات، فيما بلغ عدد الركاب في المنطقة الشرقية والوسطى نحو 171 ألف راكب، بما يعكس توسّع نطاق الخدمة وتكامل التغطية الجغرافية داخل الإمارة.

وتأتي هذه النتائج امتدادًا لجهود أجرة الشارقة في تطوير منظومة نقل تعتمد على تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع قنوات الخدمة، إلى جانب تعزيز الحلول الذكية التي تسهّل وصول المتعاملين إلى خدمات النقل على مدار الساعة.

وقال خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة:"تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 كفاءة المنظومة التشغيلية لأجرة الشارقة، ونجاح جهودنا في تعزيز التحول نحو القنوات الرقمية، التي أصبحت ركيزة أساسية في تحسين كفاءة الخدمة وإدارة الطلب".

وأضاف الكندي: "نواصل العمل على تطوير شبكة خدماتنا من خلال تحسين توزيع الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، والتوسع في تبنّي الحلول الذكية والمستدامة، بما في ذلك تعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتقديم خدمات نقل أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين".

وأكد الكندي، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم رؤية الشارقة في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتواكب النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة، وترسّخ مكانتها كوجهة رائدة في الخدمات الذكية.

وتوفر أجرة الشارقة أسطولًا متنوعًا من المركبات والخدمات، يشمل مركبات أجرة المدينة، وخدمة "براق ليموزين"، ومركبات الأجرة النسائية، ومركبات مخصصة لذوي الإعاقة، إضافة إلى أجرة المطار، ومركبات الأجرة العائلية، فضلًا عن تشغيل مركبات هجينة وصديقة للبيئة، ضمن توجهات الاستدامة في الإمارة.

كما يتيح التطبيق الذكي "يانغو" للمتعاملين إمكانية الحجز الفوري للمركبات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتحسين تجربة المستخدم، وتقليل زمن الانتظار.

ومن الجدير بالذكر أن أجرة الشارقة إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

