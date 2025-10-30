الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "بارسونز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، عن فوزها بعقد أعمال في المرحلة الثانية من مشروع الدرعية، أحد المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 210 ملايين ريال سعودي (56 مليون دولار أمريكي)، لمدة خمس سنوات، ما يمثل إنجازاً جديداً لشركة "بارسونز".

بموجب هذا العقد سوف تقوم "بارسونز" بتوفير الدعم لتطوير سلسلةٍ من الحدائق المميزة وحدائق الأحياء السكنية والمساحات المفتوحة والتجميل الطبيعي بما يزيد عن 55 كم، ويشمل نطاق عمل "بارسونز" أيضاً التصميم والإشراف على التنفيذ للمرحلة الثانية من مشروع الدرعية: المجال العام الذي يتألف من الشوارع وممرات المشاة والمساحات المفتوحة سهلة الوصول والمباني والمرافق المدنية، بما يُسهم في تهيئة بيئة مثالية للعيش والعمل.

وبهذه المناسبة، قال بيير سانتوني، رئيس قسم البنية التحتية لدى شركة "بارسونز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يشرفنا العمل مع شركة الدرعية والمساهمة في إنشاء هذه الوجهة المميزة متعددة الاستخدامات، التي تحتفي بتاريخ وثقافة وتراث المملكة العربية السعودية الغني. وسوف يستخدم برنامج الشركة الحضري الفريد أحدث التقنيات وممارسات التخطيط العمراني، ممزوجةً بالتصميم العمراني النجدي الذي يعود إلى 300 عام مضت. ونؤكد على التزام فريقنا بتوظيف خبراتنا الممتدة لنحو سبعة عقود في المملكة، إلى جانب خبراتنا في الابتكار، بما يحقق الأهداف المهمة لبرنامج شركة الدرعية".

تحتضن الدرعية حي الطريف التاريخي الذي يُعد أحد المواقع المُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. وكانت الموطن الأصلي لآل سعود - العائلة المالكة في السعودية، وتقوم شركة الدرعية بإنشاء وجهة متعددة الاستخدامات تجمع بين الطراز المعماري النجدي الأصيل والحداثة الحضرية. وعند اكتماله، سيكون هذا المشروع العملاق والمميز منطقة يمكن المشي فيها بالكامل، ويوفر فرصة فريدة للزيارة والعيش والعمل والتسوق وتناول الطعام في أجواءٍ تخلد ذكرى ماضي المملكة وتحتفي به.

وتعليقًا على توقيع العقد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "يسعدنا التعاون مع شركة عالمية مثل بارسونز ضمن جهودنا لتسريع تطوير مشروع الدرعية، الذي تصل تكلفته إلى 236 مليار ريال سعودي (63.2 مليار دولار أمريكي)، حيث يمثل هذا العقد خطوة مهمة لتحقيق رؤيتنا في بناء مدينة نموذجية للمشي تتمحور حول الإنسان، تحتضن نحو 100 ألف نسمة، وتوفر بيئة عمل عصرية لعشرات الآلاف، إضافة إلى كونها وجهة تستقبل ما يقارب 50 مليون زائر سنويًا في المستقبل".

وبدأت بارسونز تعاونها مع صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، إذ كانت شريكًا موثوقًا في تشكيل ملامح التنمية الحضرية بالمملكة، من خلال مشاريع بارزة مثل نيوم ذا لاين، ونيوم أوكساجون، وقمم السودة، ورؤى المدينة. وتشكل هذه المشاريع، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي تدعمها بارسونز، جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة عالميًا.

وتتمتع بارسونز بتاريخ يمتد لأكثر من 65 عامًا كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع داخل المملكة، إذ تعمل حاليًا على أكثر من 50 مشروعًا قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع كبرى. وتغطي خبرات الشركة مجالات التطوير الحضري والوجهات، والبنية التحتية للنقل والتنقل الذكي، والتطوير الصناعي والتجاري، وإدارة الأصول، إضافةً إلى الاستدامة والمرونة.

