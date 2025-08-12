أداء النصف الأول جاء نتيجة أحجام تداول قياسية وتوسع استراتيجي مدروس

المجموعة وقّعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لترميز العقارات بالتعاون مع "ماج" و" Mavryk "

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر مزوّدي المشتقات المالية في العالم، عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجّلت إيرادات تقارب 209 ملايين دولار، بزيادة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح 170 مليون دولار.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بأعلى حجم تداول يومي في تاريخ المجموعة بلغ 56 مليار دولار في أبريل الماضي، ما يعكس قوة السيولة التي تتمتع بها المجموعة وحضورها العالمي المتنامي.

وتعمل المجموعة ضمن منظومة متكاملة تتألف من أربع ركائز رئيسية تشمل: التداول المالي التقليدي، والوساطة الرئيسيّة، ومنصة منظّمة لتداول العملات الرقمية، وبنية تحتية متطورة للأصول الحقيقية. ويظل نشاط تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) من أبرز محركات الإيرادات، فيما تواصل منصة Mex Exchange توفير خدمات متقدمة للعملاء المؤسسيين في الأسواق الناشئة، من خلال حلول هجينة للتداول في أسواق العملات الأجنبية والعملات الرقمية عبر شبكات ECN. كما تتيح منصة MultiBank.io، المرخّصة في كلّ من دولة الإمارات وأستراليا وسيشل، وصولاً عالمياً إلى أسواق الأصول الرقمية الفورية والرافعات الماليّة.

وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "جاء الأداء القياسي الذي حققناه هذا العام نتيجة للنمو المدروس، والحوكمة الفعّالة، والرؤية الواضحة لمستقبل الأسواق المالية. ومن خلال تعزيز حضورنا في التمويل التقليدي وبناء مسارات خاضعة للرقابة نحو فئات الأصول الناشئة، نضع مجموعة ملتي بانك في موقع ريادي يواكب التطورات في كلا المجالين."

وفي قطاع الأصول الحقيقية، أبرمت المجموعة اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة "ماج للتطوير العقاري"، بهدف ترميز العقارات الفاخرة والتجارية، بالاعتماد على تقنية البلوكتشين من الطبقة الأولى الخاصة بشركة Mavryk، والتي تتيح توزيع "الأصول على السلسلة" بشكل متوافق مع المتطلبات التنظيمية، إضافة إلى دمج حلول التمويل اللامركزي (DeFi) لتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.

ومع قاعدة عملاء تتجاوز مليوني عميل، وحصولها على تراخيص من 17 جهة رقابية مالية مرموقة في خمس قارات، وسجل امتثال تنظيمي متميّز منذ تأسيسها عام 2005، تعمل مجموعة ملتي بانك على توسيع قدراتها في مجال البلوكتشين وإدارة المخاطر لتلبية الطلب المتزايد من المؤسسات على المشاركة المنظمة في أسواق الأصول الرقمية.

حول مجموعة ملتي بانك

تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، وهي من الرواد العالميين في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم أكثر من مليوني عميل في 100 دولة، ويتجاوز حجم التداول اليومي لديها 35 مليار دولار. وتشتهر المجموعة بحلولها المبتكرة للتداول، وامتثالها التنظيمي الصارم، وتميزها في خدمة العملاء. وتقدّم باقة متنوعة من خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول عبر منصات تداول حائزة على العديد من الجوائز، مع رافعة مالية تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الفوركس والمعادن والأسهم السلع والمؤشرات والعملات الرقمية. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم بحصولها على تراخيص من أكثر من 17 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات. وقد نالت المجموعة أكثر من 70 جائزة تقديراً لتميّزها في التداول وامتثالها التنظيمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجموعة على الرابط www.multibankgroup.com.

-انتهى-

