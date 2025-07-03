أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "رؤيا بارتنرز"، وهي شركة لإدارة صناديق الائتمان الخاصة مقرها في سوق أبوظبي العالمي، عن إتمام استثمار ائتماني خاص بقيمة 55 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 206 مليون ريال سعودي) لتمويل تطوير مصنع مبتكر لإنتاج ألياف المنسوجات غير المنسوجة الخاصة بالنظافة في ينبع، المملكة العربية السعودية. وقد تم هذا الاستثمار كجزء من تحالف مع صندوق تديره مؤسسة مالية إقليمية رائدة.

يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الإنتاج في المنطقة في مجال المواد غير المنسوجة، تلبيةً للطلب المتزايد في قطاع النظافة، كما يُسهم في دعم رؤية المملكة الأشمل للتنويع الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة.

سيدعم هذا الاستثمار إنشاء منشأة حديثة لإنتاج الألياف القصيرة مملوكة لمجموعة الشاعر. سيكون المصنع مورداً للمواد الخام لشركة السعودية المتحدة (USC)، وهي المصنع الوحيد في المملكة للأقمشة غير المنسوجة بتقنية "الدراي ليد"، والمملوكة بالكامل لمجموعة الشاعر. وستُسهم هذه المنشأة في تحقيق تكامل رأسي استراتيجي لعمليات مجموعة الشاعر في مجال المنسوجات غير المنسوجة، مما يتيح توطين سلسلة الإمداد بكاملها والقيمة المضافة المرتبطة بها في المملكة.

ويقع المصنع بجوار منشأة USC، مما يوفر ميزة تنافسية من حيث تكاليف الإنتاج والنقل، فضلاً عن كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة أمان توافر المواد الخام.

من المتوقع أن تبدأ المنشأة عملياتها خلال عامين، مع طاقة إنتاجية أولية تبلغ 30,000 طن متري. كما توجد خطط قائمة لزيادة هذه الطاقة إلى 50,000 طن متري في مرحلة لاحقة من التطوير، مما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويُلبي الطلب المتزايد في السوق الإقليمي.

قال السيد مرزا بيغ، الشريك والرئيس المشارك للاستثمار في "رؤيا بارتنرز":

"تُعد شراكتنا مع مجموعة الشاعر مثالاً إضافياً على سجل رؤيا بارتنرز في دعم القطاعات الحيوية في المملكة. يُجسد هذا المشروع التزامنا بتمويل مبادرات مؤثرة تُعزز المرونة الاقتصادية والابتكار وتُسهم في تحسين جودة الحياة. ونحن على يقين بأن مصنع إنتاج الألياف غير المنسوجة للنظافة سيلعب دوراً محورياً في تلبية الطلب المتزايد وتعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع الحيوي."

من جانبه، أكد الدكتور طلال الشاعر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشاعر، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع المتكامل، قائلاً:

"نفخر بانضمام رؤيا بارتنرز والتحالف الاستثماري إلينا في هذا المشروع الذي يمثل علامة فارقة في تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة. المنشأة الجديدة لن تُعزز فقط القدرة الإنتاجية المحلية للألياف غير المنسوجة للنظافة، بل ستدعم أيضًا الهدف الاستراتيجي للمملكة المتمثل في التنويع الصناعي والتكامل ودعم الاقتصاد الدائري ضمن رؤية 2030. ونتطلع إلى الإسهام في نمو القطاع وتحقيق قيمة طويلة الأجل للسوق."

وأضاف عمر الياور، الشريك والرئيس التنفيذي لتكوين رأس المال في "رؤيا بارتنرز":

"يمثل هذا الاستثمار أحدث إنجازات صندوق رؤيا برايفت كابيتال فند 1، باعتباره الاستثمار الخامس للصندوق والرابع في دعم نمو الشركات السعودية. ونحن فخورون بدعم مشروع يساهم بشكل مباشر في رؤية 2030 من خلال الإنتاج المحلي والتكامل الرأسي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وتُبرز هذه الشراكة التزامنا المستمر بتوفير رأس مال استراتيجي لشركات تحويلية تُسهم في تنويع الاقتصاد السعودي."

**عن رؤيا بارتنرز**

رؤيا بارتنرز هي شركة مستقلة لإدارة صناديق الائتمان الخاصة، يقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي، وتُقدم حلول تمويل مصممة خصيصاً لشركات القطاع الخاص في الأسواق النامية. تعمل "رؤيا بارتنرز" مع أصحاب الشركات، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الماليين، وفِرَق الإدارة لفهم أعمالهم بعمق وتقديم حلول تمويلية مهيكلة لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لتلك الشركات، مما يُوفر رأس مال مرن وذو قيمة مضافة بأسلوب شراكة.

عادةً ما تُستخدم حلول التمويل التي تُقدمها "رؤيا بارتنرز" في الإنفاق الرأسمالي، والنمو، والتوسع، والسيولة لرأس المال العامل طويل الأجل، والاستحواذات، وإعادة هيكلة الميزانية العمومية، وتنظيم هيكل المساهمين، وغيرها من الاحتياجات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: [www.ruyapartners.com](http://www.ruyapartners.com)

**عن مجموعة الشاعر**

مجموعة الشاعر هي تكتل سعودي متنوع يتمتع بحضور قوي في مجالات البتروكيماويات، والبوليمرات المُعززة بالألياف، والصناعات التحويلية. وتعمل المجموعة على مستوى العالم في قطاعات تشمل الأقمشة غير المنسوجة، والألياف الزجاجية، وإعادة التدوير، وتكرير الذهب، وأنابيب HDPE.

تلتزم المجموعة بالابتكار والاستدامة، وتدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية والمساهمة في التنويع الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: [www.alshair.com.sa](http://www.alshair.com.sa)

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