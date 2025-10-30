تضع شركة أركان بالم معايير جديدة للحياة الفاخرة في مصر من خلال المشروع

القاهرة: أعلنت شركة أركان بالم للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة شركات بدر الدين، عن إطلاق مشروع 205 Towers كأحد أبرز مكونات المخطط الرئيسي لمشروع 205 الممتد على مساحة 205 فدان في قلب الشيخ زايد، لتقدّم بذلك أطول أبراج متعددة الاستخدامات وأول كمبوند رأسي في غرب القاهرة. من خلال المشروع، تضع شركة أركان بالم معايير جديدة في أسلوب الحياة بمصر، عبر الدمج بين السكن والضيافة التي تضم متاجر مختارة بعناية، ومساحات ثقافية وترفيهية مميزة، ومطاعم راقية ضمن مجتمع متكامل يقدم تجربة معيشية حديثة ومتوازنة في قلب الشيخ زايد.

يُعدTowers 205 علامة فارقة في السوق العقاري المصري، حيث يضم 362 وحدة سكنية و136 شقة فندقية تُدار خداماتها من قبل إنتركونتيننتال (Intercontinental)، تشمل شقق ودوبلكسات كاملة التشطيب تجمع بين الجودة والتميز. كما يضم المشروع فندق إنتركونتيننتال ويست كايرو 205 (Intercontinental West Cairo 205) الذي يوفر 290 غرفة فندقية مميزة، ضمن رؤية متكاملة لمشروع 205 تشمل أكثر من 600 غرفة فندقية في المخطط العام والتي تضمن فندقي هوليدي إن (Holiday Inn) و ڤوكو (Voco)، لتتكامل مع الوحدات السكنية الفاخرة، والمكاتب المتميزة، والمنافذ التجارية، والمساحات الثقافية، في مزيج يعكس مفهوم الحياة الحديثة.

تتمتع الأبراج الثلاثة، التي صممتها دار الهندسة، بإطلالات بانورامية خلابة على أهرامات الجيزة والمشهد العمراني لغرب القاهرة. كما توفر لسكانها مرافق حصرية ومراكز الخدمات المتكاملة، ومراكز الصحة والسبا، وحمامات السباحة الداخلية والخارجية، والمطاعم الفاخرة، ومتاجر البوتيك، والمساحات الثقافية. وتُدار جميع هذه المرافق والخدمات من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، حيث تتولى Savills إدارة الممتلكات والمرافق وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لضمان راحة وخصوصية السكان. ومن المتوقع أن يُساهم المشروع عند تشغيله الكامل في توفير نحو 57 ألف فرصة عمل، لدعم قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتجزئة وخدمات الأعمال في غرب القاهرة.

وتعليقًا على ذلك، صرّح المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة بدر الدين، قائلًا: "يمثل مشروع 205 Towers نقلة نوعية في مفهوم التطوير العقاري في مصر، فهو يجمع بين الفخامة والابتكار في قلب الشيخ زايد، ويعكس التزامنا الدائم بتقديم مشروعات استثنائية تواكب الطموحات الكبيرة للسوق وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية. ويجسد مشروع 205 أيضًا قوة الشراكات بين أركان بالم وعدد من أبرز الشركات المحلية والعالمية، حيث يضم في تنفيذه بدرالدين للإنشاءات واتحاد المقاولين (CCC) وHill International لتنفيذ الأعمال الإنشائية وإدارة المشروع، إلى جانب خبرات استشارية وتصميمية من شركات عالمية مثل Gensler، والغنيمي إنترناشونال وشاكر للاستشارات الهندسية وEHAF للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات التصميم والهندسة والاستشارات. وقد اعتمدنا في التنفيذ على أحدث الأساليب في التصميم والبناء، ليكون 205 Towers أيقونة معمارية جديدة تضع مصر على خريطة التطوير العقاري الفاخر عالميًا."

في حين صرح المهندس عمرو بدر الدين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة بدر الدين قائلاً: "إطلاق Towers205 يمثل انعكاسًا لرؤيتنا في تقديم مجتمعات متكاملة ومستدامة ترتقي بتجربة المعيشة في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يجمع المشروع بين الوحدات السكنية والفندقية والتجارية في وجهة واحدة متكاملة. ولتعزيز هذه الرؤية، عقدنا شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها Intercontinental Hotels Group التي تتولى إدارة الوحدات السكنية الفندقية وفندق إنتركونتيننتال ويست كايرو 205 (Intercontinental West Cairo 205) وفق معايير ضيافة خمس نجوم، إلى جانب تعاوننا مع Savills لإدارة الممتلكات والمرافق بأعلى المستويات العالمية. هذه الشراكات تعكس التزامنا بتقديم تجربة معيشية راقية وخدمات متكاملة تضمن أعلى مستويات الجودة، وتضع المشروع في صدارة التطوير العقاري في مصر."

تتميز الأبراج بتقديم أعلى مستويات الأمان والسلامة التشغيلية، حيث صُممت بمداخل منفصلة تضمن سهولة الوصول والخصوصية للمقيمين وضيوف الفندق والخدمات. وتدعم هذه الكفاءة اللوجستية تجهيزات متقدمة تشمل مصاعد مخصصة، وأنظمة دخول محكمة، ومراقبة شاملة بالكاميرات في جميع المناطق المشتركة.

