"إن إم دي سي جروب" تحصد ثمار تركيزها على الأسواق الجديدة مع مساهمة الأسواق الدولية بنسبة 38% من إجمالي المشاريع الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع هامش الربح الذي بلغ 13.5% خلال التسعة أشهر الأولى.

وتواصل الشركة تعزيز مشاريعها قيد التنفيذ التي وصلت قيمتها إلى 62.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، وذلك عبر تركيزها الاستراتيجي على التوسع الجغرافي. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة 17.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ساهمت الأسواق الدولية بنسبة 38% منها.

ونجحت "إن إم دي سي جروب" خلال الربع الثالث من العام في الدخول إلى السوق الفلبينية عبر مشروع بقيمة 610.1 مليون دولار أمريكي في خليج مانيلا، وفازت بمشروع آخر بقيمة 104.2 ملايين دولار أمريكي لتشييد مرسى بحري جديد في صلالة بسلطنة عمان. وحصلت شركة "إن إم دي سي إنيرجي" على عقد هندسة وتوريدات وإنشاءات بقيمة 1.14 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروع خطوط أنابيب غاز بحرية في تايوان.

وتواصل "إن إم دي سي جروب" تعزيز محفظة مشاريعها المستقبلية، مع وصول قيمتها الإجمالية إلى 89 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، ضمن مختلف وحدات الأعمال التي تشمل "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي" و"إن إم دي سي إنفرا".

وتعليقاً على هذه النتائج المتميزة، قال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة "إن إم دي سي جروب": "تواصل ’إن إم دي سي جروب‘ ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق للقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات في العديد من الدول. ويعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عمق إمكاناتنا، وقدرتنا على إبرام علاقات تعاون استراتيجية، فضلاً عن مرونتنا العالية التي تمكننا من تنفيذ المشاريع بدقة متناهية. ولاشك بأننا اليوم نتمتع بموقع ريادي يدفعنا قدماً للمضي بدعم الطموحات التنموية في دولة الإمارات على المستويين الصناعي والاقتصادي، وسنواصل ترسيخ مكانتنا كشريك عالمي موثوق ومتخصص في تنفيذ مشاريع معقدة تضيف قيمة كبيرة وتجسد إنجازات وطنية سباقة".

وأضاف المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في "إن إم دي سي جروب": "يعكس أداؤنا المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الكفاءة التشغيلية للشركة، وقدرتنا العالية على تحقيق التكامل بين وحدات أعمالنا المتنوعة، وتركيزنا المستمر على توسيع عملياتنا حول العالم. ويؤكد ذلك نجاحنا المستمر في الفوز بالمشاريع وتنفيذها بكفاءة عالية في أسواق متنوعة، مدعومين بالثقة العالية التي يضعها العملاء بنا. ونؤمن بأن شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد تفتح آفاقًا واعدة لتطبيق حلول تسهم في تقدّم مختلف الصناعات ودعم الاقتصادات الوطنية".

وتواصل "إن إم دي سي جروب" العمل على تعزيز نموذج أعمالها عبر الارتقاء بكفاءتها التشغيلية للحفاظ على زخم أرباحها. كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وتمديد اتفاقيتها مع شركة أرامكو، بما يعزز القدرات المحلية والإقليمية في قطاع الطاقة.

واحتفظت "إن إم دي سي جروب" بتصنيف (AA) في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للاستدامة للعام الثاني على التوالي. ومؤخراً، عززت شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي من خلال تطوير إطار عمل متكامل يشمل 13 مجالاً رئيسياً لحماية البيئة البحرية من التلوث والتغير المناخي، والمحافظة على الحياة الفطرية والموارد الطبيعية.

وبالنسبة للمستقبل، ستواصل "إن إم دي سي جروب" تركيزها على تحقيق النمو المستدام في الإيرادات وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية عبر تنفيذ مشاريع رائدة.

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

"إن إم دي سي جروب" هي شركة إماراتية تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتعد لاعباً رائداً في القطاع البحري وقطاع الطاقة. وتتمتع بخبرات راسخة ممتدة على مدار أكثر من 50 عاماً، وتحظى بدعم أسطول ضخم وإمكانات متنوعة وشبكة عالمية من المكاتب، وتنفذ مشاريع متكاملة ومعقدة، وتوفر حلولاً مرنة وفعّالة من حيث التكلفة وتضعها في متناول عملائها في الوقت المناسب. وتملك المجموعة وتدير أعمالها من خلال خمس وحدات رئيسية وهي: "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي سي إنجنيرينج"، و"إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية". وتلتزم بالمحافظة على البيئة والاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والصحة والسلامة في جميع عملياتها ومواقع أعمالها.

