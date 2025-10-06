مسقط،: في إطار التزامه بدعم الأولويات الاستراتيجية الوطنية لعُمان، بادر صحار الدولي بدعم والمشاركة في مختبر الأمن الغذائي 2025، وهو منصة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الأمن الغذائي بالسلطنة، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040. ويُنظم المختبر من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة تنفيذ الرؤية والبرنامج الوطني "نزدهر"، كمنصة لإطلاق ممكنات جديدة وتطوير فرص استثمارية مرتبطة بالقيمة المحلية المضاف، ويعمل المختبر كمنصة لمراجعة برامج القطاع، وتقييم المشاريع القائمة، ومعالجة التحديات التي تعيق تنفيذها.

وقد تم افتتاح مختبر الأمن الغذائي 2025 تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبالنيابة عن البنك، حضر الافتتاح الرسمي خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة، حيث أكد على أهمية هذا الحدث والدور الفاعل للبنك في دعم المبادرات الاستراتيجية الوطنية. وصرح قائلاً: "نفخر بتأكيد دعم البنك المستمر للقطاعات الحيوية في السلطنة، وأهمية التعاون بين المؤسسات المالية والمبادرات الوطنية لتعزيز بيئة مستدامة للنمو والتطوير. وتأتي مشاركتنا في مختبر الأمن الغذائي 2025 لتعكس التزام صحار الدولي المستمر بالأولويات الوطنية، من خلال تسهيل الفرص الاستثمارية، وتمكين المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز الحلول المبتكرة، مما يمكننا من الإسهام بشكل فاعل في تعزيز نظام غذائي متين ومستدام بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040."

بدوره يرتكز برنامج مختبر الأمن الغذائي 2025 على عدة محاور رئيسة تشمل الاستثمار، والاستدامة، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والتمكين. ويهدف محور الاستثمار إلى تعزيز كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة جدوى المشاريع لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، بينما يسعى محور الاستدامة لضمان استمرارية المبادرات عبر مبادرات تمكينية تعزز سلاسل القيمة وترسخ نظامًا غذائيًا متكاملًا ومستدامًا. ويعزز محور التخطيط الاستراتيجي التكامل بين الجهات المعنية وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، في حين يركّز محور التحول الرقمي على توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة التوزيع. ويهدف محور التمكين والتطوير إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز الشراكات، وتنمية القدرات المجتمعية في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه.

وكجزء من مشاركته، أقام صحار الدولي جناحًا مخصصًا في الحدث لاستعراض منتجاته وخدماته المصممة لدعم المستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأمن الغذائي. كما تضمن برنامج المختبر عقد جلسات عمل تخصصية وحلقات نقاش بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومبادرات وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ لتعزيز القطاع.

ويعد مختبر الأمن الغذائي 2025، باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، امتدادًا للإنجازات السابقة التي أسهمت في توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية وإطلاق مشروعات نوعية دعمت الاقتصاد الوطني وعززت كفاءة منظومة الأمن الغذائي. ومن خلال المشاركة في هذه المبادرات، يبرز بنك صحار الدولي دوره في تمكين المشاريع الوطنية الاستراتيجية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد في السلطنة.

وتؤكد مشاركة صحار الدولي التزامه بالاستفادة من خبراته المالية وموارده لدعم القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في السلطنة. ومن خلال المشاركة الفاعلة في البرامج الوطنية والمشاريع الاستراتيجية، يواصل البنك لعب دور محوري في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وتمكين المستثمرين، وتعزيز مرونة القطاع، والمساهمة في اقتصاد مستدام ومتنوّع.

