الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت إكسبو 2030 الرياض عن ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة اليمامة، وذلك استمراراً للتقدم المحقق في موقع إكسبو 2030 الرياض، وفي أعقاب البدء الفعلي للأعمال الإنشائية ضمن حزمة البنية التحتية الأولى التي تم ترسيتها في شهر ديسمبر الماضي على شركة نسما وشركائهم. وتأتي هذه الخطوة لتعزز الزخم المتنامي في الموقع، الذي يمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع، ليمضي المشروع قدماً وفق الخطط المعتمدة لتقديم نسخة استثنائية من المعرض الدولي.

وتهدف هذه المرحلة من الأعمال إلى تجهيز الموقع وتهيئته للمراحل اللاحقة من عمليات التطوير، عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تركيب شبكات المرافق والبنية التحتية الأساسية التي تضمن استدامة التشغيل؛ وتشمل هذه الأعمال شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة لمحطات شحن المركبات الكهربائية. وتُعد هذه الخدمات ركيزة أساسية لتمكين أعمال تشييد المباني والأجنحة الدولية التي ستُشكّل التجربة المميزة لمعرض إكسبو 2030 الرياض، مما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والتنفيذ السلس للعمليات بكفاءة وجودة عالية.

وتمثل هذه الأعمال رافدًا رئيسيًا لدعم جاهزية الموقع وضمان تكامل مراحل التنفيذ، بما يواكب الخطة الزمنية المعتمدة لمعرض إكسبو 2030 الرياض، وبالتوازي مع استمرار أعمال الإنشاء والتصميم الجارية في مختلف مكونات المشروع. ويرتكز تنفيذ موقع إكسبو 2030 الرياض على التزام راسخ بالاستدامة والابتكار، وترسيخ أعلى مستويات صحة وسلامة العاملين، حيث تم مؤخرًا تحقيق إنجاز بارز يتمثل في إكمال مليون ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات، في دلالة واضحة على كفاءة منظومة العمل والحرص على تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويواصل الموقع تسجيل مستويات متقدمة من الأداء مع تسارع لافت في وتيرة التنفيذ، مدعومًا بخارطة طريق واضحة ونهج مرحلي متكامل.

وقال سعادة المهندس طلال المري، الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض: "تمثل ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية محطة مهمة في رحلة تنفيذ موقع إكسبو 2030 الرياض، بالتوازي مع استمرار تقدم الأعمال الإنشائية للعقود السابقة بوتيرة متسارعة. ويعكس هذا الإنجاز الزخم المتواصل الذي يشهده المشروع على مختلف المسارات، سواء في تنفيذ أعمال البنية التحتية، أو التقدم في أعمال التصميم العام، والعمل على ترسية عقود تصاميم المباني، كما نؤكد التزامنا بالتعاقد مع شركاء ومقاولين متخصصين لتنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، وبما يعزز مستويات الجودة والاستدامة، ويحافظ على البيئة، ويدعم تحقيق أهداف المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد. وستسهم هذه الجهود المجتمعة في إرساء أسس متينة لتنظيم نسخة استثنائية في مسيرة معارض إكسبو، وبناء وجهة مستدامة ونابضة بالحياة تخدم مدينة الرياض والعالم لسنوات بعد اختتام الحدث."

ومن جهته قال سعادة الأستاذ حمد محمد العمار، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس شركة اليمامة: "نحن فخورون بترسية هذين العقدين من أعمال البنية التحتية والمرافق الرئيسية لمعرض إكسبو 2030 علينا، والتي تعكس ثقة إكسبو 2030 الرياض بقدرات شركة اليمامة والتزامها بمعايير التميز والابتكار والاستدامة. ونؤكد حرصنا على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. وتمثل هذه المشاريع ركيزة أساسية في تطوير مرافق متكاملة ترتقي بتجربة إكسبو إلى مستوى عالمي."

نبذة عن إكسبو 2030 الرياض:

سيكون إكسبو 2030 الرياض أحد أكثر المعارض العالمية طموحاً وتفرداً في مسيرة المعارض الدولية، إذ يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع تمتد عبر خمس مناطق رئيسية، ويجمع 197 دولة و29 منظمة وأكثر من 42 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم عبر 5 مناطق مميزة.

وسيُقام معرض إكسبو 2030 الرياض من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، تحت شعار "رؤية للمستقبل"، وسيوفر منصة عالمية لتبادل الأفكار، وصياغة الحلول، وبناء الشراكات التي تُحدث أثراً حقيقياً مستداماً، وتعالج التحديات العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة من الفرص. وسيضم معرض إكسبو 2030 الرياض مناطق ثقافية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة اليومية، وتجارب تفاعلية غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليجمع الحدث بين أصالة الضيافة السعودية وأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة. وبعد اختتام فعاليات المعرض، سيتحوّل الموقع إلى قرية عالمية نابضة بالحياة تترك إرثاً مستداماً للرياض والمملكة والعالم والأجيال القادمة.

عن شركة اليمامة:

تأسست شركة اليمامة في عام 1952 وهي رائدة في مجال الهندسة والإنشاءات وتتمتع بسمعتها المرموقة في الكفاءة وجودة الخدمات. تدمج خبرتنا التنفيذية أحدث التقنيات في مجال الهندسة والإنشاءات.

تشمل قدراتنا المتقدمة جميع متطلبات إنشاء المباني الأيقونية، وأعمال البنية التحتية والمرافق، تنفيذ الحدائق والمجال العام، الأعمال الصناعية، والإنشاءات البحرية، والهندسة الأرضية.

