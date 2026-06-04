الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سيلزفورس، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRM)، والشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2027 التي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2026.

أبرز النتائج المالية للربع الأول

الالتزامات المتبقية الحالية المتعلقة بالأداء 33.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي و13٪ بالعملة الثابتة.

الالتزامات المتبقية المتعلقة بالأداء: 67.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.

إيرادات الاشتراكات والدعم في الربع الأول: 10.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي و12% بالعملة الثابتة، بما في ذلك مساهمة شركة إنفورماتيكا بقيمة 428 مليون دولار أمريكي.

إيرادات الربع الأول: 11.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي و12% بالعملة الثابتة، بما في ذلك مساهمة شركة إنفورماتيكا بقيمة 444 مليون دولار أمريكي.

هامش التشغيل المتوافق مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الربع الأول: 21.1%، وهامش التشغيل غير المتوافق مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP): 34.8%.

صافي الدخل المخفف للسهم الواحد المتوافق مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الربع الأول: 2.42 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 52% على أساس سنوي، وصافي الدخل المخفف للسهم الواحد غير المتوافق مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP): 3.88 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50%. على أساس سنوي

التدفق النقدي التشغيلي للربع الأول بلغ 6.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، والتدفق النقدي الحر بلغ 6.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.

إعادة 27.5 مليار دولار أمريكي للمساهمين، ومنها 27.1 مليار دولار أمريكي ضمن عمليات إعادة شراء أسهم و365 مليون دولار أمريكي ضمن أرباح موزعة.

إبرام اتفاقية إعادة شراء أسهم معجلة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، مع تسليم 103 ملايين سهم مقدمًا، تمثل حوالي 80% من إجمالي الأسهم المتوقع إعادة شرائها، ومن المتوقع إتمام التسوية النهائية في الربع الثالث من السنة المالية 2027.

وفي تصريح له، قال مارك بينيوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سيلزفورس: "لقد كان هذا الربع السنوي استثنائيًا بالنسبة لنا في سيلزفورس، حيث حققنا نتائج قياسية بالنسبة للإيرادات والصفقات والتدفقات النقدية. يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيل أكبر فرصة نمو لعملائنا ولشركة سيلزفورس. ونحن نأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لأنظمة إدارة علاقات العملاء للوكلاء، حيث يدعم Agentforce الآن جميع تطبيقات Customer 360 ويساعد عشرات الآلاف من الشركات في جميع القطاعات على التحول إلى مؤسسات وكيلة. ومع أكثر من مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة لـ Agentforce، و3.4 مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة المجمعة للذكاء الاصطناعي والبيانات، و3.8 مليار وحدة عمل وكيلة قُدمت لعملائنا، أصبحت سيلزفورس أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وصرّح روبن واشنطن، الرئيس والمدير المالي والتشغيلي في سيلزفورس: "لا نزال على ثقة من تحقيق تسارع في الإيرادات العضوية في النصف الثاني من السنة المالية 2027، يدفع ذلك نمو المبيعات والخدمات ومنصات Slack وAgentforce وData 360. نحن ننفذ إطار عملنا للنمو المربح ومستمرون في التقدم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا للسنة المالية 2030 مع تحقيق أعلى قيمة ممكنة للشركاء والمساهمين".

أبرز إنجازات سيلزفورس

بلغت الإيرادات السنوية المتكررة لخدمتي Agentforce وData 360 ما يقارب 3.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة تتجاوز 200% على أساس سنوي، بما في ذلك 1.1 مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة لإنفورماتيكا كلاود، و1.2 مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة لمنصة Agentforce، بزيادة قدرها 205% على أساس سنوي.

تم تسليم 3.8 مليار وحدة عمل وكلاء حتى الآن عبر منصتي Agentforce وSlack، بنمو قدره 111% على أساس ربع سنوي.

ارتفع حجم الحجوزات من Agentforce One Edition وAgentforce for Apps، وهما منصتان متميزتان ترتكزان على المبيعات والخدمات، بما في ذلك القيمة المضافة من إمكانيات الوكلاء، بنسبة تقارب 60% على أساس سنوي.

تمت معالجة أكثر من 28.6 تريليون رمز مميز حتى الآن، بزيادة قدرها 152% على أساس ربع سنوي.

جاء أكثر من 50% من حجوزات Agentforce وData 360 من عملاء حاليين خلال الربع الأول.

في الربع الأول، استوعبت منصة Data 360 ما مجموعه 52 تريليون سجل، بزيادة قدرها 136% على أساس سنوي، بما في ذلك 35 تريليون سجل عبر تقنية Zero Copy، بزيادة قدرها 277% على أساس سنوي، كما عالجت 12 تيرابايت من البيانات غير المهيكلة.

عالجت المنصة ما يقارب تريليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) عبر منتجاتها الأساسية في الربع الأول.

تجاوز عدد مستخدمي بروتوكول سياق نموذج Slack مليون مستخدم نشط خلال ستة أسابيع من إطلاقه.

تجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة لسحابة القطاع العام ملياري دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي في الربع الأول، مع ارتفاع وحدات العمل السنوية للقطاع العام بنسبة تقارب 400% على أساس ربع سنوي.

توجيهات

بدأت الشركة توقعاتها لإيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2027، والتي تتراوح بين 11.27 مليار دولار و11.35 مليار دولار، بزيادة تتراوح بين 10% و11% على أساس سنوي، و10% عند سعر الصرف الثابت، بما في ذلك مساهمة شركة إنفورماتيكا التي تزيد قليلًا على 4 نقاط مئوية.

رفعت الشركة متوسط ​​توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2027، حيث تتوقع الآن أن تتراوح إيرادات السنة المالية 2027 بين 45.9 مليار دولار و46.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، ومن 10% إلى 11% عند سعر الصرف الثابت، بما في ذلك مساهمة شركة إنفورماتيكا التي تبلغ حوالي 3 نقاط مئوية.

حافظت الشركة على توقعاتها لنمو إيرادات الاشتراكات والدعم للسنة المالية 2027، والتي تقل قليلًا عن 12% على أساس سنوي، وحوالي 11% عند سعر الصرف الثابت، بما في ذلك مساهمة شركة إنفورماتيكا التي تبلغ حوالي 3 نقاط مئوية.

حدّثت الشركة توقعاتها لهامش التشغيل المتوافق مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) للسنة المالية 2027، والتي بلغت 20.6%، وحافظت على توقعاتها لهامش التشغيل غير المتوافق مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP)، والتي بلغت 34.3%.

تم تحديث توقعات نمو التدفق النقدي التشغيلي وتوقعات نمو التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2027 بالكامل إلى ما يقارب 4% - 5% على أساس سنوي، وذلك ليعكس تأثير إصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لصالح ASR

تتضمن توجيهات سيلزفورس مقاييس مالية متوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وأخرى غير متوافقة معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP). وتلخص الجداول التالية توجيهات سيلزفورس للربع الثاني من السنة المالية 2027 والسنة المالية 2027 كاملةً:

فيما يلي بيان تسوية بين توجيهات هامش التشغيل المتوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وتوجيهات هامش التشغيل غير المتوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) للسنة المالية الكاملة:

فيما يلي بيان تسوية للسهم الواحد بين صافي الدخل المخفف للسهم الواحد المتوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وتوجيهات صافي الدخل المخفف للسهم الواحد غير المتوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) للربع القادم والسنة المالية الكاملة:

إصدار المنتجات والتحسينات

تُصدر سيلزفورس تحديثات رئيسية لمنصتها الأساسية وتطبيقاتها ثلاث مرات سنويًا، بالإضافة إلى تحديثات أخرى دورية تشمل جميع منتجاتها. وتأتي هذه الإصدارات نتيجة لاستثمارات هائلة في أعمال البحث والتطوير على مدى سنوات عديدة، وهي مصممة لمساعدة العملاء على خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وبناء الثقة.

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