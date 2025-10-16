الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت دي إم جي إيفنتس عن تنظيم معرض الشحن الجوي في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع، مدفوعاً بالرؤية الوطنية والمبادرات الحكومية وأسواق التجارة الإلكترونية المزدهرة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية. وينطلق المعرض يوم 30 أغسطس وحتي 1 سبتمبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويُعد من أبرز فعاليات قطاع الشحن الجوي في الشرق الأوسط.

وتضم الفعالية أكثر من 150 جهة عارضة من ما يزيد على 20 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يتجاوز 7,000 زائر من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما يشمل شركات الشحن الجوي، وشركات الطيران، ومديري محطات الشحن، ومزوّدي الخدمات اللوجستية لسلاسل الامداد، والهيئات الجمركية، وشركات خدمات التوصيل للوجهات النهائية، ومنصات التجارة الإلكترونية، والمصنّعين، ووكلاء الشحن، والهيئات الحكومية، وشركات الشحن، وخبراء استراتيجيات سلاسل التوريد.

وتُعتبر المملكة الوجهة المثلى لاحتضان الفعالية، نظراً لخططها اللوجستية الطموحة ودعمها القوي لدعم تنامي قطاع الشحن الجوي فيها، مما يرسّخ مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وسجلت المملكة في عام 2024 تداول 1.2 مليون طن من بضائع الشحن الجوي، في زيادة بنسبة 34% عن عام 2023، بالإضافة إلى تجاوز الصادرات 720 ألف طن (وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة إيمارك لأبحاث السوق). وتعتزم المملكة الوصول إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تزايد الطلب على طائرات الشحن الجوي وتطوير البنية التحتية للمطارات والخدمات اللوجستية للنقل المبرد وأنظمة التتبع الرقمية والمؤتمتة.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجستية. وتسهم المملكة في تعزيز الترابط التجاري بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مرتكزةً على استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المطارات، والبنية التحتية لقطاع الشحن والمناطق اللوجستية المتكاملة، مما يعزز مكانتها البارزة في قلب مسارات الشحن العالمية.

وسيجمع المعرض شركات الطيران ووكلاء الشحن ومزودي خدمات المناولة الأرضية وشركاء الخدمات اللوجستية ومزودي الخدمات التقنية والجهات الحكومية، من أجل استعراض الحلول والابتكارات أمام الحضور، إذ من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط إلى 407.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة إيمارك لأبحاث السوق. ويُقام المعرض في موقعٍ مشترك مع المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، وهي فعالية رائدة لسلاسل التوريد في المملكة، مما يوفر فرصاً للتوريد في منظومة النقل والخدمات اللوجستية الأكبر، بما يشمل الشحن الجوي والبحري والبري، ويجمع بين المشترين والمزودين من عدة أسواق إقليمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "توفر المملكة العربية السعودية الاستراتيجية والبنية التحتية والقدرات الميدانية اللازمة للنمو. ونسعى من خلال استضافة المعرض الرائد إقليمياً في الرياض، وتقديمه بالتعاون بين فريقنا المحلي بالشراكة مع فريقنا في دولة الإمارات، إلى توفير ملتقى يجمع أبرز شخصيات قطاع الشحن الجوي في الشرق الأوسط، وترسيخ مكانة المملكة التي تتقدم بخطى متسارعة لتكون مركزاً عالمياً للطيران".

ويشكّل إطلاق معرض الشحن الجوي في الشرق الأوسط إنجازاً مهماً لشركة دي إم جي إيفنتس، التي وسّعت حضورها المحلي باستضافة أكثر من 30 فعالية ناجحة في المملكة منذ عام 2011. وتمتلك الشركة مكاتب في الرياض وجدة، ومحفظة متنوعة تشمل قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والضيافة والاغذية والمشروبات وغيرها. كما تستضيف العديد من الفعاليات الرائدة، مثل Big 5 Construct Saudi، والمعرض العالمي للبنية التحتية، ومعرض الضيافة والفنادق في المملكة العربية السعودية.

لمحة حول معرض الشحن الجوي في الشرق الأوسط

تتولى شركة دي إم جي إيفنتس تنظيم معرض الشحن الجوي في الشرق الأوسط، الذي سيُقام في العاصمة السعودية الرياض، بصفته بوابة إلى أسواق الخدمات اللوجستية المتنامية في المنطقة. ويجمع المعرض بين شركات الطيران وشركات الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية وشركاء التكنولوجيا والجهات المعنية الحكومية، حيث يوفر فرصاً استثنائية لنمو القطاع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وينطلق المعرض يوم 30 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويقام في موقعٍ مشترك مع المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، ويسلط الضوء على الترابط الإقليمي التجاري، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، ودور الشرق الأوسط بصفته مركزاً استراتيجياً للشحن الجوي والبري والبحري والتخزين والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

