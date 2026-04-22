إنجاز جديد يعزز مكانتها بين أفضل 250 شركة مدرجة على مستوى الخليج

شركة مدرجة على مستوى الخليج جاء ذلك ضمن قائمة «قادة النمو في العالم العربي 2026 » الصادرة عن مجلة تايم بالتعاون مع منصة ستاتيستا

أعلنت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إدراجها ضمن النسخة الافتتاحية من قائمة "قادة النمو في العالم العربي" لعام 2026، الصادرة عن مجلة تايم بالتعاون مع منصة ستاتيستا، والتي تسلط الضوء على أسرع الشركات المدرجة للتداول نمواً في المنطقة.

وجاء اختيار المجموعة انعكاساً لاتساع نطاق عملياتها وقوة أدائها المالي ومؤشراتها التشغيلية، مما يضعها ضمن أفضل 250 شركة مُدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستند هذا التصنيف إلى بيانات عامة موثقة، جرى التحقق منها بشكل مستقل.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لفترة من التوسع المستدام التي شهدتها السعودي الألماني الصحية، مدعوماً باستثمارات متواصلة في القدرات الطبية المتقدمة، والابتكار الرقمي، وتطوير نموذج الرعاية المتكاملة عبر شبكتها الإقليمية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور نزار باهبري، الرئيس التنفيذي لـ السعودي الألماني الصحية: "يعكس هذا التكريم من مجلّة تايم بالتعاون مع مجلة ستاتيستا فعالية استراتيجية النمو للمجموعة، والتزامنا بتوفير رعاية صحية عالية الجودة تضع المريض في المقام الأول. وفي ضوء التطور المستمر لأنظمة الرعاية الصحية في المنطقة، نواصل تركيزنا على تحسين النتائج السريرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، والاستثمار المتواصل في الابتكار".

وبصفتها إحدى الشركات المتميزة في قطاع الرعاية الصحية التي شملها هذا التصنيف، تواصل السعودي الألماني الصحية تعزيز دورها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، مدعومة بخبراتها الواسعة التي تمتد لأربعة عقود، وشبكتها الواسعة من المستشفيات والمرافق الطبية، في إطار التزامها بشعار "نرعاكم كأهالينا". ويُجسّد الالتزام الراسخ تجاه المرضى والمجتمعات ومختلف الحالات الطبية الركيزة الأساسية لمسيرة المجموعة، ومحركاً رئيسياً لمواصلة تحقيق رسالتها وتوسيع أثرها في أنحاء المنطقة.

#بياناتشركات