الرياض، المملكة العربية السعودية : في خطوة استراتيجية تعكس توسّع طموحها القيادي في السوق السعودي، شاركت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – فورد في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي أُقيم في الرياض من 8 إلى 12 فبراير. ويُعدّ المعرض، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إحدى أكبر المنصات الدولية للتعاون في مجالات الدفاع والأمن والصناعة الاستراتيجية، بما يعزّز جهود المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وبمشاركة نخبة من قادة قطاع الدفاع والمسؤولين الحكوميين والعارضين من مختلف الدول، يواصل معرض الدفاع العالمي ترسيخ مكانة المملكة كمركز للابتكار والتوطين والنمو الصناعي متعدّد القطاعات، ليشكّل بذلك منصة محورية تستعرض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – فورد من خلالها قدراتها التجارية الموسّعة.

ففي سياق المعرض، اختارت الشركة أن تسلّط الضوء على سيارة من طراز فورد إيفرست معدّلة ومجهّزة بحزمة الاستجابة السريعة للشرطة، حيث تم تطويرها بالتعاون مع CODE3 لإبراز قدرة العلامة على تقديم حلول نقل متخصّصة، وجاهزة للمهام، ومصمّمة لتلبية المتطلبات التشغيلية في السوق السعودي.

وتأكيدًا على التزام شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بتعزيز مكانتها في قطاع المركبات التجارية التنافسي، حضر المعرض عدد من القيادات التنفيذية، على رأسهم نسرين النسور، وأحمد عبد المنان، وصلاح أبو عيران.

وفي هذا السياق، قالت نسرين النسور، رئيسة قطاع المركبات التجارية في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – فورد: "يمثّل إطلاق قسم المركبات التجارية محطة استراتيجية مفصلية لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – فورد. ومع توسّعنا في قطاع المركبات التجارية والمتخصّصة، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم منظومة النقل المتطوّرة في المملكة. وتتيح لنا هذه المنصة مواءمة حلولنا مع الأولويات الوطنية، وتقديم حلول مخصّصة للشركاء المؤسسيين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الشركة كمساهم رئيسي في النمو الصناعي والاقتصادي على مستوى المملكة".

وتؤكّد مشاركة شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – فورد في المعرض مساعيها للتوسّع التجاري، باعتباره ركيزة من ركائزها الاستراتيجية الرئيسية، بما يعزّز طموحها للمنافسة بقوة في سوق السيارات السعودي الديناميكي والمتسارع النمو.

