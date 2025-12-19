دبي - تعتزم شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عرض مساحة تجريبية غامرة تعكس رؤيتها لمستقبل التنقّل القائم على تقنية الذكاء العاطفي ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026. ويتيح هذا العرض للزوار خوض تجربة مباشرة توضّح كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تصميم مقاعد السائق والراكب الأمامي والمقاعد الخلفية، إلى جانب إعادة تصور المقصورة بأكملها لتصبح أكثر ملاءمةً للاستخدام وأكثر تركيزاً على احتياجات الإنسان، ومصممةً لتعزيز جودة التنقل في كل رحلة.

حصدت السلسلة الجديدة من الحلول جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 عن فئة أنظمة الترفيه داخل المركبات، في إنجاز يُسجّل للمرة الأولى لشركة "إل جي لحلول مكوّنات المركبات" بحصولها على الجائزة الأولى في هذه الفئة. ويجمع هذا النظام بين أحدث تقنيات الشاشات، وأنظمة الاستشعار المتقدمة داخل المقصورة، والذكاء الاصطناعي المدمج على مستوى الجهاز، ضمن بنية شاملة للمركبات محددة بالذكاء الاصطناعي.

ويقدّم هذا المعرض ثلاثة حلول تجريبية محورية، هي: حل شاشة التنقّل، الذي يحوّل الزجاج الأمامي للمركبة إلى واجهة ذكية؛ وحل الرؤية للمركبات، الذي يعزّز مستويات السلامة ويزوّد السائق والراكب الأمامي بالمعلومات اللازمة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي البصري؛ وحل الترفيه داخل المركبة، الذي يوفّر توصيات محتوى مخصّصة ووسائط قائمة على الذاكرة، إلى جانب خدمات الترجمة الفورية.

وفي فئة حلول شاشة التنقّل، يُتاح للزوار اختبار كيف يقدم الذكاء الاصطناعي المعلومات الأساسية بصورة بديهية عبر زجاج أمامي شفاف مزوّد بتقنية OLED. فعلى سبيل المثال، عند الاقتراب من إشارة مرور، يعرض النظام زمن الانتظار المتبقي أعلى الإشارة، مكتفياً بتوفير المعلومات الأكثر صلة في تلك اللحظة. وفي وضع القيادة الذاتية، يقوم النظام بتحليل البيئة المحيطة وتوليد مشاهد بصرية متوافقة معها، حيث تتناثر بتلات أزهار الكرز عبر الشاشة على الطرق المحاطة بالأشجار، بينما يتحوّل نفق تقليدي رتيب إلى غابة آسرة، ما يخلق تجربة غامرة قريبة من الواقع الافتراضي.

ويُعدّ حلّ الرؤية للمركبات نظاماً متقدّماً للاستشعار داخل المقصورة، يستند إلى نظام الرؤية للمركبات من إل جي، وقد صُمّم لتعزيز مستويات السلامة، إلى جانب تمكين تفاعلات ذكية تراعي السياق وتدعم الطابع الإنساني، مع توفير محتوى مخصّص للمستخدم. ويتولى هذا النظام رصد حركة السائق واتجاه نظره ومستوى انتباهه ولون ملابسه وإيماءاته في الزمن الحقيقي، بما يتيح فهماً دقيقاً لحالة الراكب والاستجابة لها. ومن خلال تقنيات تتبّع حركة العين والتحكّم بالإيماءات، يوسّع النظام نطاق المعلومات المقدّمة وفق اهتمامات المستخدم، فيما تسهم الرسومات ثلاثية الأبعاد على الشاشة في تعزيز تجربة غامرة وواقعية. فعلى سبيل المثال، في وضع القيادة الذاتية، إذا وجّه أحد ركّاب المقعد الأمامي نظره إلى إعلان معروض على أحد المباني، يمكن لتقنية التعرّف على النظرة تفعيل عرض معلومات ذات صلة على شاشة الراكب، بما يسهّل اكتشاف المنتجات وشرائها بسلاسة.

ويقدّم حل الترفيه داخل المركبة تجربة ترفيهية شخصية وتواصلاً تفاعلياً مبتكراً. فبفضل خاصية التعرّف على المشاهد الطبيعية خارج المركبة، يمكن للذكاء الاصطناعي عرض صور مرتبطة بذكريات سابقة تتعلق بتلك المواقع على شاشة النافذة. ويمكن للركاب مشاركة هذه اللحظات مباشرة عبر مكالمات الفيديو مع أفراد عائلاتهم. وخلال الرحلات الطويلة، يقدّم الذكاء الاصطناعي توصيات بمحتوى مُصمّم خصيصاً ليناسب تفضيلات كل فرد، مما يحوّل الرحلة إلى تجربة ممتعة ومخصّصة. وفي سيناريو آخر، إذا تواصل معك على سبيل المثال موظف مطعم باستخدام لغة الإشارة، يقوم الذكاء الاصطناعي بترجمة الإيماءات إلى نص يُعرض على الشاشة لدعم تواصل متبادل وسلس بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال إيون سوك هيون، رئيس شركة "إل جي لحلول مكوّنات المركبات": "نعمل على تجسيد رؤيتنا لمستقبل التنقل عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع حلولنا، وقد دخل العديد منها - بما في ذلك أنظمة الاستشعار داخل المقصورة -مرحلة الإنتاج بالفعل لدى شركات تصنيع المعدات الأصلية العالمية. ومن خلال تسريع طرح هذه الابتكارات في الأسواق، نطمح إلى ريادة عصر المركبات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة".

سيتم عرض حلول شركة إل جي المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل المركبات في جناح الشركة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، والذي يُقام في الفترة من 6 إلى 9 يناير في مركز لاس فيغاس للمؤتمرات، الجناح رقم 15004.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com.

-انتهى-

#بياناتشركات