اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، برنامج الريادة الزراعية "أغريبوست" 2026، الذي شكل منصة تدريبية وتطبيقية متكاملة لتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع الزراعي، وتعزز منظومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت مراسم الختام ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي ينظمه المركز الزراعي الوطني، حيث شهدت عروضًا توضيحية قدّمت خلالها الشركات الخمس الفائزة في البرنامج نماذج أعمالها وحلولها التقنية، وذلك بحضور كل من سعادة المهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة سلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وسعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

قال سعادة سلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني: "الريادة الزراعية هي هدفنا، وقد استقبل برنامج الريادة الزراعية "أغريبوست" أكثر من 100 طلب مشاركة. وبعد عملية تقييم دقيقة وشاملة، وصلت إلى القمة نخبة متميزة قدمت حلولًا عملية ومبتكرة، قابلة للتطبيق والتطوير، وتسهم بشكل مباشر في دعم وتطوير القطاع الزراعي وإحداث نقلة نوعية مستدامة لمستقبله. ويأتي ذلك تزامنًا مع التزام المركز الزراعي الوطني بتبني الحلول الذكية ونشر الوعي، حيث يواصل المركز دعمه للشركات الناشئة في مختلف المجالات، وفتح آفاق أوسع للابتكار والنمو."

قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "يُشكّل القطاع الزراعي محورًا أساسيًا في كيفية تخطيط الدول لمستقبلها، وذلك لارتباطه المباشر بالاستدامة والأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية، فيما تفتح التكنولوجيا آفاقًا أوسع لترجمة هذه الأولويات إلى تطبيقات ملموسة. ومن خلال برنامج الريادة الزراعية، شاهدنا خمس شركات ناشئة تترجم هذه الأولويات إلى حلول عملية طويلة المدى مصممة لبيئة دولة الإمارات واحتياجاتها. وهنا يأتي دور "شراع"، في دفع هذه الجهود إلى حيّز التنفيذ بما يعزّز مرونة القطاع الزراعي."

وقدّمت CropGuard نموذجها المتكامل لحماية المحاصيل عالية القيمة من خلال تقنيات استشعار التربة، وأنظمة الري الذكي الدقيق، ونظام تظليل متكيف، ضمن منصة موحّدة مصممة خصيصًا للبيئات القاسية حيث ترتبط دقة العمليات مباشرة ببقاء المحاصيل وربحيتها. واستعرضت Hareth كيف يمكن للحلول الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء معالجة تحديات ندرة المياه في الزراعة داخل الدولة، عبر تحسين كفاءة الري، وتقليل الهدر، ومكافحة ملوحة التربة، وتمكين المزارعين من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات تعزز الإنتاجية وتدعم أهداف الأمن الغذائي. كما قدّمت Agrotunes منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة البيئات الزراعية داخل المساحات المبنية، من خلال دمج تخطيط المحاصيل، والتحكم البيئي، والتنبؤ بالإنتاج، إلى جانب ربط المزارع بالأسواق والمستهلكين وفتح قنوات إيرادات جديدة عبر منصتها المجتمعية.

وعرضت INNOFarms.AI منصتها المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتي تربط بين المزارع وسلاسل الإمداد والمؤسسات الغذائية ضمن طبقة موحدة من البيانات والتحليل، ما يتيح تتبعًا فوريًا للمنتجات، ورصد مخاطر الإمداد، وأتمتة العمليات الزراعية، بما في ذلك واجهة تفاعلية قائمة على المحادثة لدعم اتخاذ القرار الميداني. كما قدّمت Madiya Farms منصتها المتكاملة التي تجمع بين بنية البيوت المحمية المعيارية، وإدارة المزارع بالذكاء الاصطناعي، وسلسلة إمداد مترابطة، بما يعزز قدرتها على تقديم نموذج وطني قابل للتوسع في إنتاج الغذاء وجاذب للاستثمار داخل الدولة.

وحصدت شركة Madiya Farms المركز الأول ، تلتها Hareth في المركز الثاني، وCropGuard في المركز الثالث، وAgrotunes في المركز الرابع، وInnoFarms.ai في المركز الخامس. وتعكس هذه النتائج قوة وتطور الشركات المشاركة وجاهزية الشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وأُعلنت هذه النتائج خلال "يوم العروض النهائية" لبرنامج الريادة الزراعية "أغريبوست"، حيث قدّم المؤسسون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ضمّت عبير الأميري، مدير إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال، كمال رسول، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة، سعادة حمد الحامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Gracia"، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والشركاء وممثلي القطاع. وعكست الجلسة تطور كل شركة مشاركة، مسلطة الضوء على قوة حلولها وجاهزيتها للتفاعل مع فرص السوق، بدعم من الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي الذي وفره البرنامج طوال مدته.

ويمثل برنامج الريادة الزراعية نموذجًا تطبيقيًا مكثفًا امتد لستة أسابيع، انطلق بمعسكر تدريبي تأسيسي ركّز على منهجيات العمل المرنة وتطوير المنتجات، تلاه برنامج احتضان عملي عملت خلاله الشركات على تطوير استراتيجياتها، واختبار حلولها في بيئات سوق حقيقية، والتفاعل المباشر مع العملاء، وصولًا إلى مرحلة العروض النهائية التي عكست مخرجات البرنامج وقدرته على تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.

ويواصل مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، من خلال برامجه ومبادراته، العمل على بناء منظومة ريادية متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية، مع تركيز خاص على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

