دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سكون تكافل نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مواصلةً الأداء القوي الذي رسخته خلال عام 2025. فبعد عام شهد مستويات قياسية في الاشتراكات ونمواً لافتاً في الربحية، واصلت الشركة هذا الزخم مع بداية العام المالي الجديد، مدعومة بسياسات اكتتاب منضبطة، وتحسينات في إدارة التكاليف، ونهج استثماري متوازن.

وبلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة خلال الربع الأول82.9 مليون درهم إماراتي، محققاً نمواً بنسبة13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استكمالاً للنمو الذي سجلته مختلف قطاعات الأعمال خلال العام السابق. كما بلغ دخل الاستثمارات5.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها13% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مدعوماً بمحفظة استثمارية مُدارة بكفاءة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى9.1 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، مسجلة نمواً بنسبة44% على أساس سنوي، وذلك بعد الأداء القوي الذي حققته الشركة في عام 2025 عندما بلغت الأرباح41.1 مليون درهم إماراتي. ويعكس هذا التحسن المستمر تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق مستويات أفضل في ضبط التكاليف.

وفي تعليقه على النتائج، قال أحمد أبو شنّب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل:

"تعكس نتائج الربع الأول تقدماً واضحاً على مستوى مختلف أعمال الشركة، سواء من حيث نمو الاشتراكات أو تحسن الربحية. ويستند نهجنا إلى اكتتاب مدروس، وإدارة دقيقة للتكاليف، وتحقيق أداء متوازن ومستدام عبر قطاعي التكافل العام والتكافل العائلي."

وتواصل الشركة الحفاظ على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 618.8 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 6% منذ بداية العام، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى236.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة بلغت 3%. كما حافظت سكون تكافل على نسبة ملاءة مالية تقارب 200%، متجاوزة بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين ودعم خطط النمو المستقبلية.

ومن المتوقع أن تواصل سكون تكافل توسيع نطاق منتجاتها وتعزيز قدراتها الرقمية بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة، استناداً إلى الأسس التي أرستها الشركة خلال العام الماضي.

نبذة عن سكون تكافل

تأسست شركة سكون تكافل ش.م.ع بموجب مرسوم أميري في عام 1978، على يد مجموعة من روّاد الأعمال. وبحلول عام 1992، أصبحت الشركة كيانًا وطنيًا بالكامل وشركة مساهمة عامة مدرجة في السوق.

اليوم، تُعد سكون تكافل واحدة من أبرز شركات التأمين المدرجة في سوق دبي المالي، كما أنها أول شركة تأمين في العالم تتحوّل بالكامل من نموذج التأمين التقليدي إلى نموذج التكافل.

لمعرفة المزيد عن سكون تكافل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sukoontakaful.com

