دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة "هوتباك"، المتخصصة في حلول التغليف المستدامة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، جائزة «وورلد ستار للتغليف 2026» المرموقة ضمن فئة تغليف المواد الغذائية، في إنجاز يعزز مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية ابتكاراً وريادةً في مجال التغليف الغذائي المستدام على مستوى المنطقة، ودورها في رسم ملامح مستقبل التصنيع المسؤول.

وقد تسلّمت "هوتباك" الجائزة خلال معرض «إنتر باك 2026» (Interpack)، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع التغليف والمقام في مدينة دوسلدورف الألمانية، وذلك تقديراً لحلّها المبتكر لأكياس السندويشات الذي تم تطويره لصالح سلسلة مطاعم "صب واي"، إحدى أكبر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في العالم. كما يُمثّل هذا التكريم الفوز الثالث على التوالي للشركة بجائزة «وورلد ستار للتغليف»، ما يعكس سجلها الحافل بالابتكار والتميّز العالمي في مجالي التغليف والطباعة.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمدير التنفيذي في "هوتباك": "يمثل حصولنا على جائزة “وورلد ستار للتغليف”، التي تُعرف على نطاق واسع بأنها “أوسكار صناعة التغليف”، لحظة فخر استثنائية بالنسبة لنا جميعاً في هوتباك. وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة كوننا الشركة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تنال هذا التكريم هذا العام، وللعام الثالث على التوالي. ويعكس هذا الإنجاز الشغف وروح الابتكار التي تميز جميع فرق العمل في هوتباك. وأعتبر هذا الفوز ثمرةً جماعية نهديها لكل فرد من عائلة هوتباك، تقديراً لجهودهم وتفانيهم الذي جعل هذا النجاح ممكناً".

وأضاف: "تم تطوير كيس السندويشات الحائز على الجائزة لصالح “صب واي” بهدف معالجة التحديات الشائعة المرتبطة بالطباعة على الألواح الكرتونية المموجة، لا سيما العيوب التي تؤثر على جودة الطباعة ومستوى اللمعان. ومن خلال توظيف تقنيات الطباعة الفليكسوغرافية المتقدمة، وأساليب الفصل اللوني المتخصصة، إلى جانب التحكم الدقيق في العمليات الإنتاجية، نجحنا في ابتكار حل يوفر جودة طباعة متسقة، ويعزز جاذبية المنتج على الأرفف، ويرفع كفاءة الإنتاج".

وتحدث السيد أنور عن التزام الشركة بالاستدامة قائلاً: "في هوتباك، لا ننظر إلى الابتكار والاستدامة كهدفين منفصلين، بل نسعى إلى دمجهما في كل ما نقوم به. فجميع حلول التغليف التي نطوّرها تُصمَّم بعناية لتحقيق التوازن بين الجودة والكفاءة من جهة، وتقليل الأثر البيئي من جهة أخرى. ويشكّل التركيز على التغييرات العملية جزءاً أساسياً من نهجنا، بدءاً من الحد من هدر المواد وتقليل عمليات إعادة التصنيع، وصولاً إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية على أرض الواقع".

وأضاف: "عندما ننجح في الحد من عيوب الطباعة، فإننا لا نُحسّن جودة الإنتاج فحسب، بل نُسهم أيضاً في تقليل هدر المواد، وخفض استهلاك الأحبار، وتقليل الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع. وهذه التحسينات اليومية المتواصلة في مختلف مراحل العمل هي ما يدفعنا بهدوء نحو نموذج أكثر مسؤولية واستدامة في التصنيع".

وبالتوازي مع هذا التكريم، تواصل "هوتباك" تعزيز أجندتها في مجال الاستدامة من خلال تحقيق تقدم ملموس وابتكار حلول قائمة على تطوير المنتجات، حيث أصبحت نسبة 97 في المائة من محفظة منتجاتها التي تضم أكثر من 4500 منتج قابلة لإعادة التدوير أو صديقة للبيئة، في انعكاس واضح لنهجها المتواصل نحو تبني ممارسات تصنيع أكثر استدامة. ويتعزز هذا الالتزام من خلال ابتكارات نوعية مثل مادة H-PET (البولي إيثيلين تيرفثالات المطوّرة من هوتباك)، وهي مادة خفيفة الوزن وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، صُممت للمساهمة في تقليل وزن العبوات وخفض البصمة الكربونية. وتؤكد هذه الجهود مجتمعة تركيز "هوتباك" على تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية طويلة الأمد.

نبذة عن "هوتباك":

تأسست شركة "هوتباك" عام 1995، وتُعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة والمعترف بها عالمياً في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. وتمتلك الشركة حالياً عمليات تشغيلية في 17 دولة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وساحل العاج، ونيجيريا، وإسبانيا، وأستراليا. وخلال فترة زمنية وجيزة، نجحت "هوتباك" في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التغليف، بفضل سمعتها القائمة على تقديم منتجات عالية الجودة، وهيكل تسعير تنافسي، وخدمات متميزة.

وتُعد "هوتباك" من الشركات الرائدة في مجال التغليف المستدام، حيث توفر أكثر من 4500 منتج تشمل الورق، والألمنيوم، والمواد القابلة للتحلل الحيوي، والبلاستيك.

كما تُعرف الشركة بكونها وجهة متكاملة توفر مجموعة شاملة من منتجات التغليف لقطاعات الضيافة والمطاعم والمقاهي (HORECA)، وقطاع التجزئة، والتغليف الصناعي. وتمثل "هوتباك" عدداً من كبرى شركات التصنيع العالمية، فيما يتم تغليف منتجاتها وفق أعلى معايير النظافة وبتصاميم عصرية وجذابة، ويتم تسويقها تحت علامتي "Hotpack" المتخصصة في حلول التغليف، و"Soft n Cool" الخاصة بمنتجات المناديل الورقية.

وبصفتها شركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على العديد من الشهادات العالمية المرموقة، من بينها: BRCGS، وFDA، وSEDEX، وESMA، وPEFC، وFSC، إضافة إلى شهادات ISO 9001:2015، وISO 22000:2018، وISO 14001:2015، وISO 45001:2018، بما يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

كما فازت الشركة بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة "دبي للصناعة الذكية" لعام 2020 في قطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 50 مركز بيع مستقل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر من خلالها أكثر من 750 منتجاً متخصصاً غير متوفرة في محال السوبرماركت. ويُعد موقع الشركة الإلكتروني: http://www.hotpackwebstore.com، أكبر متجر إلكتروني في المنطقة لمنتجات تغليف المواد الغذائية. وعلى مدار السنوات، نجحت "هوتباك" في بناء علامة تجارية موثوقة بفضل جودة منتجاتها، وتميز خدماتها، واستراتيجيتها المستمرة في التواصل وبناء العلامة التجارية.

