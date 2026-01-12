دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك شركة «إتش آي دي(HID)» في معرض «إنترسك دبي 2026»، مستعرضة أحدث ابتكاراتها من أنظمة أذونات الدخول الآمن للمرافق وحلول الهويات الرقمية الموثوقة، والتقنيات البيومترية. تأتي المشاركة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا متواصلًا في الاستثمارات الأمنية، مدفوعًا بالتحول الرقمي وتَوَسّع مشاريع البنية التحتية، وارتفاع متطلبات الحماية في القطاعات الحيوية والبيئات الذكية.

وتبرز الإمارات العربية المتحدة بوصفها أحد أكثر الأسواق نشاطًا في هذا المجال، مستفيدة من تركيزها على البنية الرقمية وتعزيز الجاهزية السيبرانية. ويعكس حضور «إتش آي دي» التزامها بدعم هذا التوجه عبر حلول عملية تواكب احتياجات المستقبل.

وبهذا الصدد، أكّد «جوستافو جاسمان»، نائب رئيس الأسواق الناشئة لحلول التحكم في أذونات الدخول المادي للمنشآت بشركة «إتش آي دي» أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد توجهًا متقدمًا نحو تبنّي تقنيات الأمن الحديثة، مشيرًا إلى أن مشاركة «إتش آي دي» في معرض «إنترسك» تأتي في إطار رؤيتها طويلة الأمد لدعم مؤسسات المنطقة في تعزيز مستويات الحماية ورفع المرونة التشغيلية دون تعقيد تجربة المستخدم، بما ينسجم مع طموحات التحول الرقمي وأهداف الأمن السيبراني الوطنية.

تركز الشركة في مشاركتها على مفهوم الهوية الموحّدة، لتسهيل تجربة المستخدم وتحقيق مستويات متقدمة من الحماية، بما يخدم احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في المنطقة، ولا سيما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل الابتكارات التي تعرضها الشركة في جناحها رقم «S1-A23 » ما يلي:

قارئات الوجه البيومترية «HID® Amico» تتيح دخولًا سريعًا دون تلامس عند الأبواب، ومصممة للأماكن التي تشهد حركة دخول وخروج مُكثَّفة.

حلول أذونات دخول عبر الهواتف الذكية «HID Mobile Access» حيث تتيح إمكانية استخدام المحافظ الرقمية مثل محفظة جوجل ومحفظة آبل لتجربة دخول أكثر كفاءة وسلاسة. والنتيجة تجربة وصول أسهل وأكثر أمانًا ومهيّأة للمستقبل، مع تقليل أعباء إصدار البطاقات وإدارتها على فرق الأمن والتقنية، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي داخل المؤسسة.

وحدات تحكم من الجيل الجديد مثل «Mercury Intelligent» و«HID Aero»، والتي تضمن تشغيل أنظمة الدخول بشكل آمن ومحمي من الاختراق الرقمي.

قارئ البطاقات «Signo» التي تُثبَّت بجانب الأبواب لقراءة بطاقة الشخص قبل السماح بالدخول، وتأتي بتصميم أنيق يناسب ديكور الموقع. وهي تدعم عدة طرق اعتماد (إثبات الهوية). وتمنح المؤسسات مرونة في تطوير أنظمة الدخول مستقبلًا دون الحاجة إلى استبدال الأجهزة بالكامل.

قارئ الهويات «OMNIKEY» المخصصة لأجهزة الحاسوب، وهي أجهزة صغيرة تشبه وحدة الـ «USB» تُوَصَّل مباشرة بالحاسوب أو الأجهزة المحمولة، وتُستخدم كوسيلة تحقق ذكية تتيح للمستخدم تسجيل الدخول إلى أنظمة العمل أو الحسابات الرقمية من دون الحاجة إلى كتابة كلمة مرور، مما يوفّر دخولًا آمنًا وسريعًا ومرناً إلى النظام للموظفين الذين يعملون عن بُعد أو أثناء السفر، وأي مكان.

الجدير بالذكر ان مشاركة شركة «إتش آي دي(HID)» في معرض إنترسِك دبي 2026 تعزز ريادتها في السوق، حيث توفر الشركة التكامل والحماية اللازمين للجهات الحكومية والمؤسسات لتحديث منظومة أمنها دون التأثير على العمليات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن دعم الشركة المحلي وخبرتها الميدانية أن تتمكن المؤسسات في دول الخليج من التوسع بأمان مع الالتزام بالرؤى الوطنية لمستقبل رقمي آمن أولاً.

لمحة عن شركة HID "إتش آي دي"

شركة HID متخصصة في حلول الهوِّيات الموثوقة للأفراد والأماكن والأشياء حول العالم، حيث تعمل على تسهيل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية، وذلك بعد التحقق الدقيق. نمكن الأشخاص من إنجاز المعاملات بأمان والعمل والتنقل بأريحية تامة. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات HID في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل الحكومات، والمدارس، والمستشفيات، والبنوك.

تحتضن مدينة أوستن بولاية تكساس المقر الرئيسي لشركة HID، حيث يعمل بداخلها أكثر من 4500 موظف. تمتلك الشركة عدة مكاتب في أكثر من 100 دولة لتقديم خدماتها بشكل فعّال على مستوى عالمي، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY .

لمعرفة المزيد عن الشركة وخدماتها، تفضّل بزيارة الموقع www.hidglobal.com :

