مسقط، سلطنة عُمان . أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع ("أوكيو" أو "الشركة") عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مؤكدة بذلك على متانة الأداء المالي والتشغيلي للشركة،لتحقيق قيمة مستدامة.

وعن هذه النتائج، صرّح محمود الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج، قائلاً:

"تُظهر النتائج المالية والتشغيلية لأوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة الشركة على تعزيز القيمة للمساهمين على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتحديات التي تشهدها المنطقة في إمدادات الطاقة. وقد أسهمت جودة محفظة أصول الشركة في تحقيق نمو في الإنتاج، إلى جانب التزامها في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، فضلًا عن الالتزام المستمر بالتميّز التشغيلي عبر مختلف مشاريعها وأعمالها، كما حافظت الشركة على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وحققت تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 140 مليون . وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط بنسبة 16% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025."

بلغت إيرادات الربع الأول من عام 2026 نحو 296.4 مليون ، مستقرة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2025، وقد تحققت هذه الإيرادات نتيجة ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج، الأمر الذي عوّض انخفاض أسعار خام عُمان المحقق بنسبة 16٪.

سجلت الشركة ارباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك و الاستهلاك انخفاضاً بنحو 6% تقريباً، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 226.7 مليون ، مع الحفاظ على هامش ربح قوي بلغ 76.5%. ويعود هذا الانخفاض خلال الربع الاول من عام 2026 بشكل رئيسي الى تراجع أسعار خام عُمان.

حافظت التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة على استقرارها عند 140 مليون مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 مدعومة بالتدفقات النقدية الإضافية نتيجة عملية التسوية لمبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج، التي ساهمت في دعم استقرار هذه التدفقات.

كما ارتفع العائد على رأس المال المشغّل بنسبة تقارب 6% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 50.8%، جاء ذلك عقب إعادة تصنيف القروض وتحويلها إلى التزامات حالية.

كما ارتفع الرصيد النقدي بنسبة 40% ليصل إلى 167 مليون ، نتيجة التدفقات النقدية الإضافية الناتجة من زيادة المبيعات من النفط والمكثفات خلال الربع الأول من عام 2026، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الدين بنسبة 18% ليستقر بحدود 216.3 مليون ، كما تراجعت نسبة الدين من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى X0.24 مقارنةً بهامش0.27X خلال الربع الأول من عام 2025.

أبرز ملامح الأداء التشغيلي

التزمت الشركة بمعايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وحافظت على استقرار جميع مؤشرات السلامة والانبعاثات ضمن الحدود والمعايير المعتمدة.

ارتفع إجمالي الإنتاج لأكثر من 1% على أساس سنوي ليصل إلى 224 ألف برميل نفط مكافئ يومياً مدعومًا بتحسن الأداء التشغيلي.

أما الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول من عام 2026 فقد بلغ حوالي 62.6 مليون ، أي زيادة 9% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 وذلك نتيجة لزيادة أنشطة الحفر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ متوسط تكلفة البرميل خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 9 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ، وهو أقل من السقف لعام 2026 و المقدر ب 10 دولارات أمريكية لكل برميل نفط مكافئ.

وقعت الشركة على اتفاقية استكشاف جديدة مع وزارة الطاقة والمعادن وشركة بتروناس لصالح منطقة الامتياز 18، وتعد هذه المنطقة منطقة استكشاف بحرية تمتد على مساحة 21 ألف كيلومتر مربع.

كما شهدت مشاريع النمو المستقبلية تقدماً ملحوظاً، فقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 48٪.

عوائد المساهمين

اعتمد مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج سياسة توزيع الأرباح لعام 2026، والتي تتضمن توزيعات نقدية أساسية سنوية بقيمة 230.7 مليون تُصرف نقداً على أساس ربع سنوي، بالإضافة إلى إمكانية توزيع أرباح مرتبطة بالأداء.

لقاء المستثمرين الخاص بنتائج الربع الأول من عام 2026

ستعقد الشركة لقاء المستثمرين للاطلاع على نتائج الربع الأول من عام 2026 بتاريخ 25 مايو2026 ما بين الساعة 02:00 – 03:00 بعد الظهر بتوقيت سلطنة عُمان. وسيتم تسجيل ونشر اللقاء كاملاً بعد ذلك عبر القنوات الرسمية للشركة.

نبذة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.م ("OQEP" أو “الشركة") هي شركة عمانية متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتركّز على تطوير واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في سلطنة عُمان.

وتم إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط، وأصبحت شركة مساهمة عامة بتاريخ 28 أكتوبر 2024.

