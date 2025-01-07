الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت WWE®، التابعة لمجموعة TKO القابضة (المسجلة في بورصة نيويوركTKO:)، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه (GEA)، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بالنيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن استضافة موسم الرياض للنسخة الـ39 من حدث "رويال رامبل" في شهر يناير 2026، التي تعد المرة الأولى الذي يُقام هذا الحدث خارج قارة أمريكا الشمالية.

وتعد "رويال رامبل" من أبرز فعاليات WWE السنوية، ويتضمن مباريات مميزة للرجال والنساء، حيث يسعى المشاركون إلى إقصاء جميع الخصوم للحصول على فرصة التنافس على بطولة في حدث "ريسلمانيا".

وتعليقاً على التعاون، قال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ: “يعكس استضافة المملكة لحدث رويال رامبل لأول مرة خارج أمريكا الشمالية التزامنا في الهيئة المستمر باستقطاب أكبر وأهم الفعاليات الترفيهية العالمية إلى المملكة. وتسعى الهيئة عبر هذه الشراكة مع WWEإلى تعزيز قطاع الترفيه وتحقيق نقلة نوعية في التجارب تحظى بإقبال جماهيري"

وأضاف معاليه : "متحمسون لمشاهدة هذا الحدث التاريخي ضمن فعاليات موسم الرياض، ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية لمحبي هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم، الذين نرحب بهم الفعاليات التي ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القادمة".

من جهته قال رئيس WWE نِك خان: "تُعد WWE مؤسسة عالمية، ومن المنطقي توسيع شراكتنا مع المملكة العربية السعودية عبر تنظيم أحد أكبر فعالياتنا السنوية إلى الرياض في يناير 2026".

ويمثل الإعلان عن استضافة "رويال رامبل" في الرياض لعام 2026 استمرارًا للتوسع في الشراكة الناجحة بين WWE والمملكة العربية السعودية، التي شهدت تنظيم أحداث قياسية مثل "كراون جول"، "إليمينيشن تشامبر"، "كينغ آند كوين أوف ذا رينغ"، "نايت أوف تشامبيونز"، إلى جانب عروض "سماك داون" و"مونداي نايت راو".

نبذة حولWWE

WWE® هي مؤسسة إعلامية متكاملة ورائدة في مجال الترفيه الرياضي. تتكون الشركة من مجموعة من الشركات التي تنشئ وتقدم محتوى أصليا لمدة 52 أسبوعا في السنة لجمهور عالمي. تلتزم WWE بالترفيه المناسب للعائلة على برامجها التلفزيونية والأحداث الحية المتميزة والوسائط الرقمية ومنصات النشر. يمكن مشاهدة برامج WWE TV-PG في أكثر من مليار منزل حول العالم بـ25 لغة من خلال شركاء التوزيع العالميين بما في ذلك NBCUniversal و The CW و TNT Sports و Sony India و Rogers. تتضمن شبكة WWE الحائزة على جوائز جميع الأحداث الحية المتميزة والبرامج المجدولة ومكتبة ضخمة للفيديو عند الطلب وهي متاحة حاليا في حوالي 165 دولة. وتعد خدمة البث المباشر لـ NBCUniversal ، Peacock ، المصدر الحصري لشبكة WWE في الولايات المتحدة. وتعد WWE تابعة لمجموعة TKO القابضة (المسجلة في بورصة نيويورك: TKO). يمكن العثور على معلومات إضافية حول WWE على مواقع wwe.com و corporate.wwe.com.

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