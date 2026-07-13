مسقط، في إطار رؤيته الهادفة إلى إثراء المجتمع وتعزيز جودة الحياة الصحية، جدّد صحار الدولي شراكته الاستراتيجية مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض عبر توقيع مذكرة تفاهم ليكون الراعي الرئيسي ومقدّم النسخة الرابعة من فعالية "شعلة الرياضة 2026"، مواصلاً دعمه للفعالية للعام الثاني على التوالي. وستنطلق الفعالية بتاريخ 14 يوليو وحتى 15 أغسطس 2026، حيث ستتحول ثلاث قاعات من المركز إلى وجهة داخلية مكيفة تضج بالحياة، تجتمع فيها الأنشطة الرياضية والترفيهية والتجارب العائلية المميزة لتمنح الجميع فرصة ممارسة رياضاتهم المفضلة خلال موسم الصيف.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وإدارة الثروات، والمهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، في مقر المركز.

في إطار هذه الشراكة، أعرب عبد القادر الصومالي، قائلاً: " للرياضة قدرة على توحيد الناس بطرق تتجاوز حب المنافسة؛ فهي تبني الانضباط، والثقة، وروح الفريق، وتُعزز الحس بالانتماء المشترك، وكلها عناصر أساسية لنهضة أي مجتمع. وإن ارتباطنا المستمر بفعالية شعلة الرياضة عبر نسخها المتتالية يعكس إيمان صحار الدولي بضرورة دعم المنصات التي تترجم هذه القيم إلى تجارب مجتمعية ملموسة. وباعتبارنا بنكاً متجذراً في دفع عجلة التنمية الوطنية، فإننا ندرك أن التقدم لا يصوغه الازدهار الاقتصادي فحسب، بل تشكله أيضاً المساحات والأنشطة التي تشجع الأفراد على التواصل، والمشاركة، وتبني أنماط حياة صحية. ونحن فخورون من خلال هذه الشراكة بدعم مبادرة تسهّل وصول الجميع إلى الرياضة ، وتذليل التحديات التي قد تحول دون ممارستها، مسهمةً في خلق بيئة مفعمة بالإيجابية."

وفي السياق ذاته، أعرب المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا تنظيم النسخة الرابعة من فعالية شُعلة الرياضة، والتي أصبحت إحدى الفعاليات المجتمعية البارزة التي يستضيفها المركز. ويأتي توسع الفعالية من قاعتين إلى ثلاث قاعات انعكاساً للنمو المستمر والإقبال المتزايد عليها، حيث حرصت فرقنا بالتعاون مع صحار الدولي على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم تجربة متكاملة ومميزة."

وفي إطار مذكرة التفاهم، يمتد دور صحار الدولي ليشمل تحضير وتقديم الفعالية. فإلى جانب رعايته الرئيسية، فهو شريك فاعل في بناء منصة مجتمعية متكاملة. ومن هذا المنطلق، قام فريق من صحار الدولي بزيارة ميدانية إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض للاطلاع على سير التحضيرات، والتواصل مع الفرق التنظيمية، وتوثيق الجهود المبذولة خلف الكواليس استعداداً للانطلاق الرسمي للفعالية. وتفتتح "شُعلة الرياضة 2026" باب التسجيل أمام الرياضيين والعائلات ومحبي الرياضة والأندية وأفراد المجتمع للمشاركة في هذه التجربة الرياضية والمجتمعية المميزة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية: www.sportsparkoman.com.

إلى جانب جاذبيتها الجماهيرية، تعكس شراكة صحار الدولي مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض توافق رؤيتهما في دعم الفعاليات المتكاملة التي تعزز مكانة سلطنة عُمان وجهةً رائدةً للتجارب الرياضية والترفيهية. ومن خلال هذه الشراكة، يواصل البنك الإسهام في تطوير مشهد الفعاليات في مسقط، مؤكدًا دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أثر مستدام يتجاوز فترة إقامة الحدث، عبر منصة متكاملة تجمع بين المرافق عالمية المستوى، والبرامج الرياضية والترفيهية المتنوعة، والحضور الجماهيري الواسع.

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نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات. فضلاً عن تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر نافذته المصرفية "صحار الإسلامي"، التي توفر حلولاً مالية وتمويلية مبتكرة متوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبي بفعالية تطلعات واحتياجات زبائنه من الأفراد والشركات. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om