أعلنت "بريجستون" (Bridgestone)، عن خططها لأنشطة رياضات السيارات للعام 2026، حيث ستواصل الشركة تقديم دعمها لمجموعةٍ واسعة من هذه الأنشطة في اليابان وخارجها، بدءاً من السباقات رفيعة المستوى وصولاً إلى فعاليات السباقات الشعبية للسائقين الهواة. وستكون علامة "بريجستون" التجارية "بوتنزا" (POTENZA) في طليعة سباقات سيارات الدفع الرباعي، فيما ستدعم العلامة التجارية "باتلاكس" (BATTLAX) سباقات الدراجات النارية. وانطلاقاً من أهمية الإطارات كركيزةٍ أساسية لأمان السيارات، تضع "بريجستون" سلامة وطمأنينة جميع المتسابقين في المقام الأول، وذلك من خلال توفير إطارات تم تطويرها وتحسينها على حلبات السباق، بما يسهم أيضاً في تطوير ثقافة رياضة السيارات. وتستفيد "بريجستون" من رياضة السيارات كـ "مختبر متنقل"، حيث يتم تطبيق التقنيات التي تم صقلها للتفوق على الحلبات عبر عملية تطوير الإطارات الاستهلاكية والتجارية، مما يعزز علامة "بريجستون" التجارية والقيمة التي تتيحها لعملائها.

وفي سباقات الفئة العليا، تتولى "بريجستون" توريد الإطارات تحت العلامتين التجاريتين "بريجستون" و"فايرستون" (Firestone). وتستخدم إطارات "بريجستون" في بطولة سباقات السيارات اليابانية البارزة (SUPER GT)، حيث حققت الفرق المزودة بإطارات "بريجستون بوتنزا" إنجازاً غير مسبوق بفوزها بالبطولة للمرة الخامسة في فئتي (GT500) و(GT300). وعلى صعيد سباقات الدراجات النارية، أحرزت الفرق المزودة بإطارات "بريجستون باتلاكس" بطولة السلسلة للعام الخامس على التوالي - وللمرة السادسة بالمجمل - في سباق التحمل الأبرز للدراجات النارية في العالم، وهي بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM*1 Endurance World Championship - EWC). وبموازاة ذلك، ستواصل العلامة التجارية "فايرستون" دورها كالمورد الحصري للإطارات لسلسلة سباقات (NTT INDYCAR® SERIES*2) الشهيرة، بما في ذلك سباق (INDY500) الأسطوري، مُعزِّزةً بذلك حضورها في رياضات السيارات استمراراً لإرثها العريق الممتد لـ 125 عاماً.

وقال هيروشي إيماي، نائب الرئيس وكبير المسؤولين، قسم رياضة السيارات العالمية في شركة "بريجستون": "تعد رياضة السيارات رياضةً جماعية بامتياز، حيث يجتمع كافة المشاركين كفريقٍ واحد ليواجهوا تحدي رياضة السيارات بشغف، مزودين بإطاراتٍ تفانَينا في تطويرها. ونأمل أن ننشر البهجة بين سائقي السيارات والدراجات والفرق وجميع المشجعين المتواجدين لمشاهدة هذه السباقات المذهلة. وهذا العام، سنشارككم آراء 10 من زملائنا في الفريق الذين يعملون في مجالات التصميم الهيكلي لإطارات رياضة السيارات، وتطوير المواد، والإنتاج، وعمليات رياضة السيارات. ونأمل منكم متابعة جهود زملائنا المتفانين الذين يتعاملون مع الإطارات يومياً، والتعرُّف عن كثب على مدى شغفهم، عملاً بمبدأ «Genbutsu-Genba»3 لتحقيق الأداء الأمثل للإطارات."

وتعد رياضة السيارات "الجوهر" الذي قامت عليه شركة "بريجستون" كشركةٍ مصنِّعة للإطارات، حيث تعكس روح "التحدي إلى أقصى الحدود"، وتجسد شغف الشركة بإحداث تحول في العالم (Passion to Turn the World®)، وهي رسالة تعبر عن التزام بريجستون بخوض غمار سباقات السيارات، والسعي لتحقيق النصر، ودفع حدود الإمكانات، ودعم مجتمع تنقلٍ مستدام بالتعاون مع الزملاء والشركاء. وفي إطار هذه الرسالة، ستواصل "بريجستون" تجسيد روح التحدي لبلوغ آفاق جديدة للتميُّز من خلال أنشطة رياضة السيارات العالمية المستدامة، وبناء الثقة والتعاون مع جميع من يشاركونها هذا الشغف.

وتمضي بريجستون قُدُماً في تعزيز إرثها المتميز في دعم الأنشطة المستدامة لرياضات السيارات عالمياً، مُواصِلةً تنفيذ التزاماتها المؤسسية الثمانية (Bridgestone E8 Commitment)، وتحديداً "التعاطف" عبر دعم تجارب نقل مؤثرة ونابضة بالحياة"، ترجمةً لشغفها اللامحدود في عالم رياضات السيارات.

*1 يرمز FIM إلى الاتحاد الدولي للدراجات النارية (Fédération Internationale de Motocyclisme).

*2 لدى "بريجستون" اتفاقية لتكون المورد الحصري للإطارات لسلسلة سباقات NTT INDYCAR® SERIES حتى عام 2030.

*3 أحد أسس "جوهر بريجستون" (فلسفة الشركة) هو (Genbutsu-Genba)، أي اتخاذ القرارات بناءً على ملاحظات ميدانية موثقة.

*4 أطلقت "مجموعة بريجستون" التزاماتها المؤسسية الثمانية، (Bridgestone E8 Commitment)، لمساعدتها على تحقيق رؤيتها: "توفير قيمة للمجتمع والعملاء حتى العام 2050 باعتبارها شركة منتجة لحلول المستدامة. وسيكون هذا الالتزام بمثابة محور أساسي لإدارة المجموعة بما يضمن ترسيخ ثقة الأجيال القادمة. وتتكون التزامات (Bridgestone E8) من ثماني قيم فريدة لشركة "بريجستون" (جميعها تبدأ بحرف E باللغة الإنكليزية) وهي (الطاقة؛ والبيئة؛ والكفاءة؛ التوسع؛ والاقتصاد؛ والتعاطف؛ والسهولة؛ والتمكين) والتي تلتزم المجموعة بتحقيقها من خلال أهدافها وعملياتها، بالتعاون مع الموظفين والمجتمع والشركاء والعملاء للمساعدة في بناء مجتمع مستدام.

