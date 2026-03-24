مسقط: أعلنت الشركة الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان، بالتعاون مع شراكة، المؤسسة البارزة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن اختيار 12 مؤسسة عُمانية جديدة للانضمام إلى النسخة الخامسة من "برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ضمن مبادرة "امتداد"؛ في خطوة تؤكد التزامهما الراسخ بتعزيز المنظومة الريادية في سلطنة عُمان.

ويأتي استمرار البرنامج كتجسيد للنجاحات المتوالية التي حققتها النسخ السابقة، حيث يمثل أحد الركائز الأساسية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة الوطنية للتمويل، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شراكة. وتهدف النسخة الخامسة إلى دعم كوكبة جديدة من المؤسسات ذات الإمكانات العالية التي تمثل قطاعات متنوعة، مما يعكس عمق الابتكار والطموح الذي يزخر به مشهد الأعمال العُماني.

تتوزع المؤسسات المختارة لعام 2026 على مختلف محافظات سلطنة عُمان، مما يبرز اتساع رقعة المواهب الريادية الوطنية. وتضم القائمة كل من مركز زلفة للاستشارات النفسية والأسرية لصاحبه أحمد بن عبدالله الشبيبي، وشركة الإبداع الدولية للتغليف (Creative Packaging International) المتخصصة في حلول التغليف المبتكرة لصاحبها مهند بن موسى الهنائي، وشركة "جولة في عُمان" (Round in Oman) لإدارة الوجهات السياحية لصاحبتها فاطمة بنت سعيد المعولية. كما شمل الاختيار مطعم أبو الريش لعاصم بن محمد الزدجالي، وعصائر كوب فيتامين لسالم بن خميس القريني، وشركة "وينج تك" (Wing Tech) المتخصصة في تقنيات الطيران المسير (الدرون) لهزاع بن سالم الجهضمي، وتطبيق "سيار" للمنصة الذكية للنقل لصاحبه عمر بن طالب الغافري.

كما ضمت المجموعة كلاً من مؤسسة SRT لخدمات التكييف والصيانة لصاحبها الصلت بن صالح الرواحي، وعلامة "عالم سالس" للتعليم والتدريب لسعاد بنت عبدالله المحروقية، ومختبرات بن عميرة للخدمات الطبية لمنتظر بن شرف الموسوي، واستراحة الجوهرة في قطاع الضيافة لحمود بن حميد الحبسي، وشركة "دُبال" (Dubal) المتخصصة في الأسمدة العضوية والحلول الزراعية لأحمد بن عبدالله العبدلي. وتمثل هذه المؤسسات الاثنا عشر مزيجًا حيويًا من القطاعات الواعدة الجاهزة للنمو والتميز.

ويقدم البرنامج للمشاركين رحلة تطويرية متكاملة تعتمد على أداة مراقبة أداء الأعمال المعتمدة دوليًا من شراكة، بالإضافة إلى جلسات توجيهية مخصصة، وورش عمل عملية، واستشارات تخصصية. ومن خلال هذا المنهج الشامل، تحصل المؤسسات على إرشادات استراتيجية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز التخطيط المالي، وتطوير التسويق، بما يضمن استدامة نموها وتنافسيتها.

وقد عُقدت مؤخرًا جلسة تعريفية لإطلاع المشاركين على إطار عمل البرنامج وأهدافه والمراحل القادمة، كما شكلت الجلسة فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الرواد، واضعةً حجر الأساس لرحلة نمو مؤثرة خلال الفترة المقبلة.

وبهذه المناسبة، صرح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "يواصل برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة (امتداد) إبراز التزامنا طويل الأمد بتمكين رواد الأعمال العُمانيين. إننا نهدف في كل نسخة إلى تقديم أدوات عملية وتوجيهات نوعية تمكن المؤسسات من بناء المرونة اللازمة والمنافسة بثقة في الأسواق المتطورة".

من جانبه، أضاف الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشركة شراكة: "شراكتنا مع الوطنية للتمويل تعكس رؤية مشتركة لبناء مؤسسات قادرة ومستعدة للمستقبل. تقدم النسخة الخامسة جيلاً جديدًا من الرواد الطموحين، ونتطلع لدعمهم عبر توجيه مدروس وأثر ملموس يمكن قياسه".

ومع انطلاق أعمال النسخة الخامسة، تواصل الوطنية للتمويل وشراكة تكريس جهودهما لتوسيع نطاق البرنامج، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

للاتصال

محمد الفارسي

أخصائي تسويق

البريد الإلكتروني: info@sharakah.om

-انتهى-

