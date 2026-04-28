مسقط، سلطنة عُمان – حصدت شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع (المدينة تكافل) جائزة التميز في خدمة العملاء ضمن قمة وجوائز التأمين في عُمان 2026، في إنجاز يعكس التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز تجربة العملاء.

وجاء هذا التكريم خلال قمة وجوائز التأمين في عُمان 2026 في نسختها الافتتاحية، والتي جمعت نخبة من قيادات وخبراء قطاع التأمين تحت شعار "مستقبل التأمين في عُمان: المرونة والتنظيم وإعادة الابتكار"، بهدف مناقشة أبرز التوجهات التي تسهم في تطوير القطاع.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد جهود المدينة تكافل في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال التركيز على تقديم تجربة متكاملة تتسم بالكفاءة والموثوقية وسرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الفاضل أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي:

"تُعد خدمة العملاء محورًا أساسيًا في أعمالنا، ويعكس هذا التكريم الجهود المستمرة التي تبذلها فرق العمل لدينا لتقديم خدمات تلبي تطلعات عملائنا وشركائنا."

ومن جانبه، قال الفاضل شكيب محمود، نائب الرئيس التنفيذي:

"تسلط هذه الجائزة الضوء على أهمية بناء علاقات متينة مع العملاء تقوم على الموثوقية والشفافية وسرعة الاستجابة، ونحن مستمرون في تطوير معايير الخدمة بما يتماشى مع تطلعات العملاء المتجددة."

كما أكد الفاضل أنيش فارجيز، رئيس العمليات، أن:

"يلعب التميز التشغيلي دورًا محوريًا في تقديم تجربة سلسة للعملاء، ويؤكد هذا التكريم التزامنا بالحفاظ على جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء."

ويعكس هذا الإنجاز مكانة المدينة تكافل كشركة تأمين تضع العملاء في صميم أولوياتها، مع مواصلة العمل على تطوير قدراتها الخدمية بما يواكب تطورات السوق، ويسهم في دعم مسيرة قطاع التأمين في سلطنة عُمان.

-انتهى-

#بياناتشركات