الجائزة تعكس التزام أرامكس الراسخ نحو تطوير حلول لوجستية أكثر ذكاء واستدامة بالاعتماد على الابتكار والكفاءة التشغيلية والنمو المسؤول

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن حصولها على جائزة "الشركة الأكثر استدامة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026" من مجلة وورلد فاينانس (World Finance)، في تأكيد جديد على التزامها المستمر بترسيخ مبادئ الاستدامة عبر عملياتها التشغيلية وبنيتها التحتية واستراتيجيتها طويلة الأمد للنمو.

وتأتي الجائزة تكريماً للتقدم المستمر الذي تحرزه أرامكس عبر مبادرات رئيسية في مجال الاستدامة، بما فيها تطوير أسطولها التشغيلي، وتحسين مسارات النقل والتوزيع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، واعتماد بنية تحتية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وترسيخ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). كما تعكس طموح الشركة لدمج الاستدامة في مختلف مراحل سلسلة التوريد، مع ضمان تقديم حلول لوجستية أذكى للعملاء عبر الأسواق العالمية.

وتعكس هذه الجائزة الزخم الذي تحققه أرامكس في تنفيذ استراتيجيتها التحولية Accelerate28، التي تشكل خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ التميز التشغيلي وتعزيز الابتكار والاستدامة وتطوير الجيل المقبل من الحلول اللوجستية.

وفي إطار الاستراتيجية، تعمل أرامكس على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاقَين 1 و2 بحلول عام 2030، دعماً لطموحها طويل الأمد نحو تحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مانوسيج جانجولي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى أرامكس: "تعكس هذه الجائزة من مجلة وورلد فاينانس التقدم الملموس الذي تواصل أرامكس تحقيقه في دمج الاستدامة على مستوى أعمق ضمن عملياتها التشغيلية وآليات اتخاذ القرار واستراتيجيتها طويلة الأمد. فاليوم، لم تعد الاستدامة مفهوماً منفصلاً عن الأداء التجاري، بل أصبحت عنصراً محورياً في الطريقة التي تعتمدها شركات الخدمات اللوجستية لتعزيز الكفاءة والمرونة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

وأضاف: "في أرامكس، نواصل التركيز على تطوير حلول لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة من خلال الابتكار المستمر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واعتماد نهج نمو مسؤول. ويسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تأتي ثمرة للجهود الجماعية لفرقنا حول العالم، والتي تواصل يومياً تحدي الأساليب التقليدية، وتعزيز الكفاءة، والإسهام في ترسيخ ممارسات لوجستية أكثر استدامة".

وتمنح مجلة وورلد فاينانس البريطانية هذه الجائزة للمؤسسات التي تنجح في ترسيخ ممارسات أعمال مستدامة، بالتوازي مع تحقيق التميز التشغيلي وتعزيز القيمة طويلة الأمد.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، تواصل أرامكس دفع جهودها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الخدمات اللوجستية، مع تعزيز أثرها الإيجابي في المجتمعات التي تعمل ضمنها.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

معلومات التواصل:

أرامكس: