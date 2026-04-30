- بلغ العائد على حقوق المساهمين 27.1% للربع الأول من عام 2026.
- بلغت الإيرادات 3.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 2.9 مليار درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2025، بنمو سنوي قدره 12%.
- واصلت نسبة الأصول غير المنتجة تحسّنها لتصل إلى 2.6%، وهو أدنى مستوى قياسي للمصرف، مدفوعةً بتطبيق معايير صارمة في منح التمويلات.
- سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً سنوياً بنسبة 8%، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 2.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول، بزيادة 2.3% مقارنةً بالربع السابق.
- حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على كفاءة تشغيلية قوية، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 29.6% خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو مستمر في الإيرادات وانضباط واضح في إدارة الإنتاجية.
- سجّل إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 287 مليار درهم إماراتي.
- ارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 28% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 44 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالعام الماضي، و12 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام
- نمت ودائع المتعاملين بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 239 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 200 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2025، وبزيادة 10 مليارات درهم إماراتي منذ بداية العام، ما ساهم في تعزيز هيكل تمويل متوازن. وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات الادخار بنسبة 11% لتشكّل 67% من إجمالي الودائع، في دلالة واضحة على ثقة المتعاملين في المصرف.
- حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سيولة قوية وضمن المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة التمويل المستقر 87.6%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 13.6.%
- ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 30 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو مستمر في الأرباح.
وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي:" أظهرت دولة الإمارات مستوى عالياً من المرونة والاستقرار، وهو ما ضمن استمرارية عمل المنظومة الاقتصادية والمالية، ووفّر قاعدة قوية مكّنت المؤسسات من مواصلة أعمالها بثقة. وفي هذا الإطار، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً خلال الربع الأول، مدعوماً بميزانية عمومية قوية، ونهج منضبط في إدارة المخاطر، واستمرار في تحقيق الربحية."
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعكس أداؤنا التشغيلي القوي خلال الربع الأول متانة نموذج أعمالنا وصلابة مركزنا المالي، وقد استند هذا الأداء إلى نظام مالي مستقر ومنظّم بكفاءة، أثبت مرة أخرى متانته المالية ، مدعوماً بقيادة رشيدة والدور الاستباقي للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية، حيث ساهمت الإجراءات الداعمة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتمكين المصارف من مواصلة دعم المتعاملين والاقتصاد الوطني."
