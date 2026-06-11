دبي، الإمارات العربية المتحدة : فازت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن بجائزة "أفضل مطور عقاري للعام في الإمارات العربية المتحدة" في حفل توزيع جوائز العقارات الآسيوية 2026، وذلك تقديراً لتركيزها المستمر على الابتكار وجودة التصميم والتميز التشغيلي.

تعكس هذه الجائزة نهج "مِراس" المتمثل في إنشاء وجهات تتسم بالجودة العالية وتجمع بين تطوير الأماكن والتكنولوجيا المتطورة والأداء الأمثل للأصول على المدى الطويل. وتواصل الشركة استخدام الأدوات الرقمية والتحليلات المتقدمة ومبادئ الاستدامة لتحسين تخطيط مشاريعها وتنفيذها وتشغيلها.

ويرتكز نهج "مِراس" في التطوير على إنشاء وجهات تركز على الإنسان وتهتم به، وتدعم سهولة المشي والتواصل والحياة العامة النشطة، مع دمج العناصر السكنية والتجارية والترفيهية والضيافة. ويضمن هذا النهج المتكامل تصميم وجهاتها ليس فقط لتلبية الطلب الأولي القوي، بل أيضاً لتحقيق المشاركة المجتمعية المستدامة والقيمة التجارية على المدى الطويل.

وقامت الشركة أيضاً بالاستثمار في تقنيات التوأم الرقمي وأنظمة التنفيذ القائمة على البيانات، والتي تدعم مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية، وترشيد استهلاك الطاقة، والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة للمشاريع. وقد ساهم كل ذلك في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز عملية اتخاذ القرار في جميع مراحل التطوير.

وتقوم جوائز العقارات الآسيوية بتكريم وتقدير الشركات العقارية الرائدة في أنحاء المنطقة لتميزها في التطوير والابتكار والاستدامة والتأثير على السوق.

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