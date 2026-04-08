الرياض، المملكة العربية السعودية ولندن، المملكة المتحدة: أعلنت شركة مُزن، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، عن إدراجها ضمن قائمة المزوّدين البارزين (Notable Vendors) في تقرير فورستر "Financial Crime Management Solutions Landscape Q1 2026". ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة مُزن، وتم إدراجها في هذا التقييم الصناعي المؤثر، مما يعزز مكانتها ومصداقيتها المتنامية على الساحة العالمية.

ويقدّم تقرير فورستر، الذي شمل مراجعة 42 مزوّدًا عالميًا، نظرة شاملة للمؤسسات المالية حول أبرز الشركات التي تُسهم في تشكيل سوق إدارة الجرائم المالية سريع التطور، بما في ذلك حلول مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال (AML).

وجاء إدراج مُزن تقديرًا لقوة حضورها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، إضافة إلى قدرتها على خدمة قطاعات متعددة تشمل الخدمات المالية والجهات الحكومية وقطاع التأمين. ويعكس هذا التقدير استثمار مُزن المستمر في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتركيزها على تقديم حلول امتثال قابلة للتوسع ومهيّأة للمستقبل، ومصممة لتلبية متطلبات الأسواق ذات النمو المرتفع والتعقيد التنظيمي.

ويأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بالأداء القوي لمنصة فوكال، المنصة الرئيسية المتكاملة لإدارة الجرائم المالية من مُزن. وتعتمد فوكال على بنية FRAML الموحدة التي تجمع بين قدرات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وتستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI) لأتمتة تكامل البيانات، وتسريع نماذج تقييم المخاطر، وتحسين عمليات فرز التنبيهات، بما يعزز إنتاجية فرق التحقيق مع الحفاظ على دور الحكم البشري. كما تدعم المنصة نماذج نشر متعددة، تشمل Hosted Private SaaS وMultitenant SaaS والنشر داخل مقرات المؤسسات (On‑premises)، مما يمكّن المؤسسات من تحديث عمليات الامتثال دون المساس بالتحكم أو المرونة.

وقال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن: "يعكس هذا التقدير من فورستر المسار التصاعدي الذي تسير عليه مُزن، في ظل استمرارنا في إعادة تعريف كيفية التعامل مع الجرائم المالية والاحتيال على مستوى العالم. ومع تزايد تعقيد المتطلبات التنظيمية وارتفاع مخاطر الجرائم المالية، تحتاج المؤسسات إلى تقنيات توفّر وضوحًا وسرعةً وقابليةً للتوسع. ويعكس إدراجنا في تقرير فورستر ليس فقط قوة نموّنا، بل أيضًا الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، والجهود الاستثنائية لفرقنا التي تواصل البناء بعزمٍ ودقة".

ومن خلال الجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة والمعايير التقنية العالمية، تواصل مُزن تحقيق رسالتها في جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا وذا أثر ملموس. ومع تزايد الطلب عالميًا على حلول امتثال متكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي، لدعم المؤسسات في التعامل مع سوق الجرائم المالية المتزايد تعقيدًا.

نبذة عن "مُزن"

مُزن هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، تمكّن المنظمات من اتخاذ قرارات مدروسة، عن طريق منصات ذكية في مجالين محوريين: مكافحة الجرائم المالية والذكاء المعرفي المؤسسي. تقنيات مُزن مُصمَّمة للعمل على نطاق عالمي، مع القدرة على التكيّف مع احتياجات كل قطاع تخدمه.

