جاهزية تشغيلية كاملة لاستقبال النزلاء وتقديم ضيافة استثنائية تجمع بين الفخامة والتقاليد

عجمان، إ.ع.م: أعلن فندق باهي قصر عجمان عن تحقيق إنجاز لافت خلال حفل جوائز "مجموعة هوزبيتاليتي للتميّز في فنون الطهي والأغذية والمشروبات وقائمة القادة الأقوى لعام 2026"، حيث حصد الفندق مجموعة من الجوائز المرموقة التي تعكس مكانته الرائدة كوجهة متميزة لفنون الطهي والضيافة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، حصل فريق الطهاة والأغذية والمشروبات في الفندق تقديراً واسعاً ضمن عدة فئات، في تأكيد على إبداعهم وشغفهم والتزامهم المستمر بتقديم تجارب ضيافة ومذاقات استثنائية ترتقي بتوقعات الضيوف.

الفائزون والتكريمات ضمن قائمة القادة الأقوى:

قائمة قادة الطهاة الأقوى: عبدو بدرة

قائمة قادة الأغذية والمشروبات الأقوى: مايكل فرنانديز

أفضل طاهية للعام: تشوي ثينزار خين

مدير المطبخ للعام: غانيش مان شريستا

أفضل طاهٍ مختص باللحوم للعام: بلال فرحان السيد

أفضل طاهٍ للحفلات والمناسبات للعام: سيد قطب الدين

أفضل موظفة خدمة أغذية ومشروبات للعام: هينا تابلات

مدير مطعم العام: ميليند إرنستو

مطعم "دراغونز بليس" يتوّج بجائزة "أفضل وجهة عشاء للعام"”

وكان الإنجاز الأبرز خلال الأمسية من نصيب مطعم "دراغونز بليس"، الذي تُوّج رسمياً بجائزة "أفضل وجهة عشاء للعام".

ويعكس هذا التكريم المرموق تميّز مفهوم المطعم الفريد، الذي يقدم نخبة من أطباق المطبخ الآسيوي المدمج ضمن أجواء أنيقة تجمع بين الجلسات الأرضية الراقية وتراس خارجي بإطلالات ساحرة على غروب الشمس فوق مياه الخليج العربي. كما ساهمت التجارب المتكاملة والاستثنائية التي يوفرها المطعم لضيوفه في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز وجهات العشاء في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة: " تعكس هذه الإنجازات حجم التفاني والموهبة والالتزام الراسخ بالتميّز لدى فريق عملنا. ونحن فخورون بشكل خاص بحصول مطعم "دراغونز بليس" على هذا التكريم المرموق كأفضل وجهة عشاء للعام، والذي يؤكد حرصنا على تقديم تجارب ضيافة متكاملة وتجارب طهو مصممة بعناية وفق أعلى المعايير. كما تمثل هذه النجاحات دليلاً واضحاً على الثقة المتنامية بمنشآتنا، وتشكل حافزاً لنا لمواصلة تطوير خدماتنا وتجاوز تطلعات ضيوفنا".

ويتوجه فندق باهي قصر عجمان بخالص الشكر والتقدير إلى ضيوفه وشركائه وأعضاء فريقه على ثقتهم ودعمهم المتواصل، والذي كان له الدور الأبرز في تحقيق هذه النجاحات المتميزة.

فنادق باهي قصر عجمان:

تم إطلاق فنادق ومنتجعات باهي، التي تديرها إدارة الضيافة القابضة - في عام 2012 في عجمان كأول فندق خالٍ من الكحول. فنادق ومنتجعات باهي هي علامة تجارية راقية من فئة 5 نجوم تم تصميمها لتوفر للمسافرين المميزين تجربة جديدة تمامًا في بيئة فاخرة ومميزة ومريحة. مستوى الخدمة الفائق، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل والصقل يضعها على قدم المساواة مع العلامات التجارية الفاخرة الرائدة المشهود لها دوليًا. تقدم فنادق باهي قصر عجمان لنزلائها خدمات من الدرجة الأولى ومرافق فاخرة. يقع الفندق على شاطئ خاص، ويضم مجموعة واسعة من الغرف المجهزة بأرقى المرافق. كما يوفر للضيوف تجربة طعام طهي استثنائية بالإضافة إلى مرافقه الترفيهية التي تشمل ناديًا عصريًا ومنتجعًا صحيًا فاخرًا ومسبحًا. وهي مجهزة أيضًا بأماكن يمكن أن تعقد اجتماعات الشركات أو حفلات الزفاف الكبرى. يوفر الفندق لضيوفه ملاذًا تراثيًا بروح معاصرة.

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